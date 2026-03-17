TPHCM thí điểm chứng chỉ tiền gửi xanh trong năm 2026

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch thúc đẩy các chương trình tài chính thu hút nguồn lực kiều hối vào khoa học - công nghệ cho Thành phố.

Huy động tối thiểu 500 tỉ đồng

Theo kế hoạch, đến năm 2026, triển khai thí điểm sản phẩm tài chính ưu đãi (chứng chỉ tiền gửi xanh/công nghệ) để huy động tối thiểu 500 tỉ đồng từ kiều hối và các nguồn lực xã hội cho đầu tư khoa học – công nghệ.

Thành lập Quỹ đầu tư vào khoa học công nghệ thông qua thu hút nguồn lực kiều hối, với quy mô ban đầu tối thiểu 50 tỉ đồng, có sự tham gia của kiều bào, doanh nghiệp và chuyên gia khoa học và công nghệ.

Hằng năm hỗ trợ ít nhất 100 doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, chế tạo được tiếp cận tín dụng ưu đãi để đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và đầu tư sản xuất xanh.

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch thúc đẩy các chương trình tài chính thu hút nguồn lực kiều hối vào khoa học công nghệ cho Thành phố. Ảnh: Hoàng Triều

Kênh huy động bền vững

Đến năm 2027, mở rộng quy mô huy động lên ít nhất 1.000 tỉ đồng, hình thành nguồn vốn dài hạn và ổn định phục vụ cho các chương trình tín dụng xanh và tín dụng công nghệ.

Tăng gấp đôi số lượng doanh nghiệp được hỗ trợ, trong đó tối thiểu 30% dự án đầu tư thuộc nhóm ứng dụng công nghệ xanh, tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải.

Thiết lập cơ chế vận hành thường trực về huy động, phân bổ và giám sát sử dụng nguồn vốn kiều hối trong lĩnh vực khoa học – công nghệ, tiến tới hình thành Quỹ đầu tư phát triển khoa học và công nghệ TPHCM với sự tham gia của kiều bào, Nhà nước và khu vực tư nhân.

Lộ trình đến năm 2030, hình thành và vận hành ổn định hệ sinh thái tài chính cho khoa học – công nghệ, trong đó nguồn vốn từ kiều hối và xã hội hóa trở thành một kênh huy động bền vững.

Phát triển Quỹ đầu tư phát triển khoa học – công nghệ TPHCM thành mô hình đối tác công – tư (PPP) có sự tham gia của kiều bào, doanh nghiệp tư nhân và tổ chức quốc tế, nhằm hỗ trợ đầu tư cho các dự án công nghệ trọng điểm, doanh nghiệp đầu tư vào các dự án khoa học công nghệ và các chương trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong sản xuất, chế biến, chế tạo.

Phát huy hiệu quả nguồn lực kiều bào

Theo UBND TPHCM, kế hoạch được ban hành nhằm góp phần xây dựng hệ sinh thái tài chính kiều hối năng động, minh bạch, bền vững; phát huy hiệu quả nguồn lực kiều bào về tri thức, tài chính và công nghệ, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa TPHCM trở thành trung tâm tài chính, khoa học – công nghệ hàng đầu khu vực.

Kế hoạch hướng đến việc xây dựng và đưa vào vận hành các sản phẩm tài chính như quỹ đầu tư và chương trình tín dụng. Qua đó, hình thành các kênh đầu tư an toàn, hấp dẫn, khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài và nhà đầu tư kiều bào.