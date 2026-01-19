TPHCM thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026

UBND TPHCM vừa có Thông báo về treo cờ Tổ quốc, nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn thành phố.

Theo nội dung thông báo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ Tết Âm lịch năm 2026 là 5 ngày.

Cụ thể, nghỉ 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết (từ thứ Hai ngày 16-2-2026 đến hết thứ Sáu ngày 20-2-2026, tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến ngày mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ dân treo cờ Tổ quốc trong những ngày nghỉ Tết nêu trên.

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần, sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, theo đúng quy định của pháp luật.

UBND TPHCM giao Chủ tịch UBND phường, xã, đặc khu, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện vận động, nhắc nhở việc treo cờ Tổ quốc ở địa bàn dân cư, các đơn vị thuộc quyền quản lý; tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện phòng, chống dịch bệnh (nếu có) trên địa bàn, đơn vị thuộc quyền quản lý theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các sở ngành, đơn vị, hướng dẫn UBND phường, xã, đặc khu thực hiện tốt công tác vận động Nhân dân, các cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện giữ gìn vệ sinh tại khu dân cư, chợ, trường học, công sở, xí nghiệp và các tuyến đường, làm đẹp các khu vực công sở, mặt tiền nhà phố; tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh đô thị.