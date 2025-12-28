Siết chặt giao thông TPHCM dịp Tết Dương lịch, Tết Bính Ngọ

Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TPHCM cho biết đã xây dựng và triển khai đồng bộ nhiều kế hoạch nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

CSGT TPHCM đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Tập trung các “điểm nóng” giao thông, phòng ngừa tội phạm

Lực lượng CSGT được huy động tối đa, tăng cường tuần tra, kiểm soát trong các khung giờ cao điểm, đặc biệt tại:

Cửa ngõ ra vào TP HCM; Bến xe, nhà ga, sân bay; Trung tâm thương mại, khu vui chơi- giải trí; Khu vực diễn ra lễ hội, sự kiện tôn giáo- văn hóa.

Công tác phân luồng, điều tiết giao thông được triển khai chủ động, linh hoạt trên các tuyến đường trọng điểm, nhằm giảm nguy cơ ùn tắc kéo dài; bảo đảm người dân đi lại an toàn, thông suốt trong dịp lễ, Tết.

CSGT phối hợp các lực lượng chức năng ngăn chặn các hành vi lợi dụng đông người để phạm tội trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản; tụ tập, đua xe trái phép; gây rối trật tự công cộng, vi phạm an toàn giao thông.

Tăng cường kiểm soát giao thông đường thủy

Đối với đường thủy nội địa, CSGT siết chặt kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện, bến bãi; người điều khiển. Nhất là tại các tuyến sông, kênh rạch có hoạt động du lịch, vui chơi dịp Tết.

Mục tiêu kéo giảm tai nạn trên cả 3 tiêu chí

Công tác kiểm tra, xử lý tập trung vào những hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, gồm: Vi phạm nồng độ cồn, ma túy; Chạy quá tốc độ, đi sai làn, sai phần đường; Chở quá số người quy định; Vi phạm quy định về vận tải hành khách, hàng hóa.



