TPHCM thống nhất chủ trương làm đường vượt biển Cần Giờ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

TPHCM thống nhất chủ trương làm đường vượt biển Cần Giờ

PHAN ANH; Ảnh: HOÀNG TRIỀU

(NLĐO)- Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM vừa thống nhất chủ trương điều chỉnh quy hoạch Dự án xây dựng đường vượt biển kết nối Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ

Sáng 7-1, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức hội nghị lần thứ 3.

Hội nghị đã bàn và thống nhất chủ trương điều chỉnh quy hoạch Dự án xây dựng đường vượt biển kết nối Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Hình thành trong 3 năm

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho hay hiện nay người dân nếu muốn đi từ TPHCM cũ về Bà Rịa - Vũng Tàu cũ phải đi cao tốc Long Thành - Dầu Giây, ngang qua địa phận tỉnh Đồng Nai.

TPHCM thống nhất chủ trương làm đường vượt biển Cần Giờ - Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị

Theo ông Trần Lưu Quang, xét trên tổng thể bản đồ mới, có hai hướng kết nối khả thi. Một là từ Nhà Bè băng qua bằng đường bộ, nhưng trong điều kiện thực tế hiện nay vẫn còn nhiều vướng mắc. Trong khi đó, TPHCM đang có định hướng phát triển ra biển theo hướng Cần Giờ, kết nối với khu vực Bãi Trước - Bãi Sau (thuộc khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ)...

Từ đó, lãnh đạo TPHCM có ý tưởng làm tuyến đường giao thông kết nối TPHCM với Bà Rịa - Vũng Tàu cũ thông qua việc xây dựng đường vượt biển 6 làn xe.

TPHCM thống nhất chủ trương làm đường vượt biển Cần Giờ - Ảnh 2.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị

Ông Trần Lưu Quang cho biết kịch bản ban đầu của dự án này có hai phần, gồm phần nổi trên mặt biển, sau đó đến phần đi ngầm dưới đáy biển như hầm Thủ Thiêm. Dự án sẽ đắp hai đảo nhân tạo hai bên khoảng thông thuyền.

Phương án này so với làm cầu sẽ dễ thi công hơn. Ước tính ban đầu của chủ đầu tư xây dựng tuyến đường này mất khoảng 3 năm.

TPHCM thống nhất chủ trương làm đường vượt biển Cần Giờ - Ảnh 3.

Phương án thiết kế đường vượt biển kết nối Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ; Ảnh: Sở Xây dựng TPHCM

"Dĩ nhiên TPHCM sẽ tiếp tục đầu tư hệ thống hạ tầng đồng bộ, mở rộng đường Rừng Sác, làm mới cầu Cần Giờ, mở rộng thêm các tuyến đường kết nối Cần Giờ… Như thế, sẽ mất khoảng 70 phút đi về từ trung tâm thành phố đến Bà Rịa - Vũng Tàu" - ông Trần Lưu Quang nói.

Tạo động lực thúc đẩy phát triển nhiều dịch vụ

Trước đó, thông tin về tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM xin chủ trương điều chỉnh quy hoạch dự án xây dựng đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh cho biết dự án được thực hiện theo phương thức PPP (hợp đồng BT).

TPHCM thống nhất chủ trương làm đường vượt biển Cần Giờ - Ảnh 4.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh trao đổi tại hội nghị

Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho hay TPHCM sau sắp xếp, sáp nhập địa giới hành chính có không gian phát triển rộng lớn, yêu cầu tăng cường kết nối nội vùng và liên vùng, đặc biệt là kết nối không gian kinh tế biển đặt ra hết sức cấp thiết.

Khu vực Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ có tiềm năng lớn về kinh tế biển, du lịch, logistics, công nghiệp cảng biển.

Tuy nhiên, hiện tại chưa có tuyến đường kết nối trực tiếp, việc đi lại chủ yếu phụ thuộc vào các tuyến đường bộ hoặc giao thông thủy chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Do vậy, việc đầu tư xây dựng đường ven biển kết nối Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ có ý nghĩa chính trị và chiến lược quan trọng, góp phần hình thành trục kết nối ven biển trực tiếp, rút ngắn khoảng cách giao thông, tăng cường liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển đô thị và kinh tế biển của thành phố.

TPHCM thống nhất chủ trương làm đường vượt biển Cần Giờ - Ảnh 5.

Khi hình thành, đường vượt biển sẽ giúp việc di chuyển gữa Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ thuận lợi hơn

"Dự án tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch chất lượng cao, logistics, dịch vụ cảng biển; góp phần đảm bảo quốc phòng an ninh, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững khu vực ven biển" - ông Nguyễn Công Vinh nhìn nhận và khẳng định việc đầu tư xây dựng đường ven biển là cần thiết, phù hợp với định hướng phát triển TPHCM trong giai đoạn đổi mới và hội nhập.

Tin liên quan

UBND TP HCM xem xét đề nghị của Vingroup làm đường vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu

UBND TP HCM xem xét đề nghị của Vingroup làm đường vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu

(NLĐO) - Trước đó, Vingroup đã có văn bản đề nghị UBND TP HCM cho phép nghiên cứu đầu tư tuyến đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ)

Vingroup đề xuất làm đường vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu

(NLĐO)- Tập đoàn Vingroup đề xuất nghiên cứu đầu tư tuyến đường vượt biển kết nối Cần Giờ và Bà Rịa Vũng Tàu theo hình thức BT.

TP HCM giao Vingroup nghiên cứu đường vượt biển phía nam

(NLĐO) - TP HCM giao Vingroup nghiên cứu, lập báo cáo đề xuất dự án đường vượt biển nối Cần Giờ với Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, không dùng ngân sách nhà nước.

TPHCM Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM đường vượt biển Cần Giờ thống nhất chủ trương TPHCM làm đường vượt biển Cần Giờ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo