Thời sự Chính trị

Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM họp cho ý kiến 7 nội dung quan trọng của thành phố

PHAN ANH; Ảnh: HOÀNG TRIỀU

(NLĐO)- Cụ thể như điều chỉnh quy hoạch dự án xây dựng đường vượt biển kết nối Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ; điều chỉnh nguồn vốn xây dựng cầu Thủ Thiêm 4...

Sáng 7-1, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức hội nghị lần thứ 3.

img

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết hội nghị sẽ thảo luận, cho ý kiến đối với 7 nội dung.

Đó là bàn chủ trương điều chỉnh quy hoạch dự án xây dựng đường vượt biển kết nối Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ; chủ trương triển khai dự án xây dựng Trung tâm Chính trị - Hành chính TPHCM; chủ trương điều chỉnh nguồn vốn xây dựng cầu Thủ Thiêm 4; dự thảo đề án xây dựng thành phố trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có giá trị gia tăng cao.

img

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu khai mạc hội nghị

Cùng với đó là báo cáo 5 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Thành ủy TPHCM về tập trung đầu tư xây dựng, hoàn thành Khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030.

Báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện và đề xuất điều chỉnh một số nội dung của Đề án 22 của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM về sắp xếp, tinh gọn các cơ quan MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; đồng bộ với việc sắp xếp, hợp nhất các đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã; công tác cán bộ theo thẩm quyền.

img

Theo ông Trần Lưu Quang, đây là những nội dung mà Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã cân nhắc kỹ lưỡng, hôm nay trình cho Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM với 2 lý do. 

Thứ nhất, đây là những công việc thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM. Thứ hai, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM muốn tập hợp công sức, trí tuệ và những ý kiến xác đáng, nhằm hoàn thiện các chủ trương lớn, ảnh hưởng đến sự phát triển của thành phố thời gian tới.

"Điều này cũng thể hiện mong muốn của Đảng bộ TPHCM trong việc phấn đấu đưa TPHCM trở thành trung tâm kinh tế của cả nước, cực tăng trưởng mới, thành phố khoa học, đổi mới, sáng tạo và nhiều mục tiêu lớn lao khác" - Bí thư Thành ủy TPHCM thông tin.

Ông mong muốn các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nghiên cứu kỹ tài liệu, có các ý kiến xác đáng nhằm hoàn chỉnh các chủ trương lớn theo thẩm quyền.

Một số hình ảnh hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM sáng 7-1:

img

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị

img

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh thông tin nội dung tờ trình tại hội nghị

img

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường trình bày các tờ trình tại hội nghị

img

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng trình bày nội dung tờ trình tại hội nghị

img

Đại biểu tham dự hội nghị


Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030

(NLĐO) - Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 110 thành viên. Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM gồm 29 thành viên

TP HCM đã sẵn sàng bứt tốc

Với kết quả đạt được của năm 2025 cùng các kế hoạch, quyết tâm trong năm 2026, TP HCM xác định "tăng tốc đúng nghĩa"

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu xây dựng văn hóa "nói ít, làm nhiều"

(NLĐO) - Chủ tịch UBND TPHCM cũng yêu cầu từng cấp, ngành, từng người đứng đầu nói thì phải làm, làm thì phải có kết quả, kết quả phải thực chất...

cầu Thủ Thiêm TPHCM Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM 7 nội dung quan trong đường vượt biển Cần Giờ
