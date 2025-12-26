HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

TPHCM thông qua chủ trương đầu tư 2 bệnh viện quy mô lớn tại xã Tân Nhựt

Tin: Ngọc Giang; Ảnh: Hoàng Triều

(NLĐO) - HĐND TPHCM thông qua chủ trương đầu tư xây dựng Bệnh viện Chấn thương và Bệnh viện Đa khoa thực hành tại xã Tân Nhựt, tổng vốn hơn 8.900 tỉ đồng.

Ngày 26-12, HĐND TPHCM Khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026, đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng Bệnh viện Chấn thương nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh chuyên sâu cho người dân thành phố và khu vực lân cận.

Theo nghị quyết, đây sẽ là bệnh viện chuyên khoa chấn thương đầu tiên tại Việt Nam, được đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, chất lượng cao. 

TPHCM thông qua chủ trương đầu tư hai bệnh viện quy mô lớn tại xã Tân Nhựt - Ảnh 1.

Đại biểu thông qua nghị quyết tại kỳ họp

Dự án có quy mô xây dựng khối nhà chính gồm 1 tầng hầm và 10 tầng cao, bố trí đầy đủ các khu chức năng, ngoài ra còn có các hạng mục phụ trợ và hệ thống trang thiết bị y tế chuyên sâu. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 4.207 tỉ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách TPHCM. Địa điểm thực hiện dự án tại xã Tân Nhựt, thời gian triển khai từ năm 2026 đến năm 2030. 

Cũng tại kỳ họp, HĐND TPHCM đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa thực hành 500 giường thuộc Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (giai đoạn 1).

Dự án nhằm đầu tư xây dựng một bệnh viện thực hành hiện đại, đạt chuẩn quốc gia và hướng tới tiêu chuẩn quốc tế, phát triển theo mô hình tiên tiến "viện – trường". Đây không chỉ là cơ sở khám chữa bệnh chất lượng cao mà còn là trung tâm đào tạo, thực hành và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực y học.

TPHCM thông qua chủ trương đầu tư hai bệnh viện quy mô lớn tại xã Tân Nhựt - Ảnh 2.

Kỳ họp thứ 7, HĐND TPHCM Khoá X thông qua nhiều nội dung quan trọng

Theo kế hoạch, Bệnh viện Đa khoa thực hành có quy mô 3 khối nhà với nhiều khu chức năng, khối nhà cao nhất 10 tầng và 1 tầng hầm. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 4.784 tỉ đồng, từ nguồn vốn ngân sách TPHCM. Địa điểm thực hiện dự án tại xã Tân Nhựt, thời gian triển khai dự kiến từ năm 2026 đến năm 2030.

Việc đầu tư đồng thời 2 dự án bệnh viện quy mô lớn được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực y tế của TPHCM, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân, đồng thời giảm áp lực cho hệ thống bệnh viện hiện hữu.

