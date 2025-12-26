TPHCM hôm nay (26-12), có gì đáng chú ý?

Người dân xem bắn pháo hoa chào đón năm mới 2026 ở đâu?

Theo đó, TPHCM sẽ có tổng cộng 6 điểm bắn pháo hoa chào năm mới 2026, gồm 3 điểm bắn tầm cao và 3 điểm tầm thấp. Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/danh-sach-6-diem-ban-phao-hoa-chao-nam-moi-tai-tphcm-196251226115918269.htm

4 phương án đặt tên cho Công viên tại số 1 Lý Thái Tổ

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển đô thị Vũng Tàu đề xuất 4 phương án đặt tên cho Công viên tại số 1 Lý Thái Tổ. Sở Xây dựng kiến nghị UBND TPHCM giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì nghiên cứu, tham mưu quyết định.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/cong-vien-tai-so-1-ly-thai-to-4-phuong-an-dat-ten-196251226115453092.htm

Khu đất số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài, TP HCM). Ảnh: LÊ DUY

Trình đề án sắp xếp cơ quan báo chí trước ngày 31-12-2025

Bà Văn Thị Bạch Tuyết giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu thực hiện đề án chuyển đổi số trong khối các cơ quan báo chí của thành phố. Đồng thời, thực hiện công tác sắp xếp các cơ quan báo chí theo đúng định hướng, chỉ đạo của Trung ương và trình Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM trước ngày 31-12-2025.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/trinh-de-an-sap-xep-co-quan-bao-chi-tphcm-truoc-ngay-31-12-2025-196251226140101408.htm

Điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Dương lịch

UBND TPHCM có thông báo về việc điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 đến cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội. Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/tphcm-dieu-chinh-thoi-gian-nghi-tet-duong-lich-nam-2026-196251226151720866.htm

58 xe buýt điện mới xuất hiện trên đường phố

Từ ngày 27-12-2025, 58 xe buýt điện VinFast EB 8 chính thức được đưa vào vận hành trên tuyến số 33 (Bến xe An Sương - Suối Tiên - Đại học Quốc gia TPHCM) và tuyến số 150 (Bến xe buýt Chợ Lớn - Bến xe Miền Đông mới).

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/58-xe-buyt-dien-moi-xuat-hien-tren-duong-pho-tphcm-196251226101554537.htm

Tuyến xe buýt số 33 (Bến xe An Sương – Suối Tiên – Đại học Quốc gia TP HCM). Ảnh: NGỌC QUÝ

Hỗ trợ toàn diện mức đóng BHYT cho 6 nhóm đối tượng đặc thù

BHXH TPHCM cho biết từ ngày 1-1-2026, 6 nhóm đối tượng đặc thù sẽ được thành phố hỗ trợ toàn diện mức đóng BHYT. Chính sách mới này góp phần củng cố mạng lưới an sinh xã hội, đảm bảo quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn thành phố.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/tu-1-1-2026-tphcm-ho-tro-toan-dien-muc-dong-bhyt-cho-6-nhom-doi-tuong-dac-thu-196251226092119199.htm

Người cao tuổi TPHCM khám chữa bệnh BHYT. Ảnh: HỒNG ĐÀO

Cận cảnh những mặt bằng "ngàn đô" dịp cuối năm

Hàng loạt mặt bằng tại các tuyến đường "đắt xắt ra miếng" ở TPHCM như Hai Bà Trưng, Nguyễn Thị Minh Khai... đang đóng cửa với chi chít biển rao thuê.

Mặt bằng trung tâm TPHCM những ngày cuối năm. Ảnh: QUỲNH TRÂM - UYỂN NHI

Ghi nhận vào những ngày cuối tháng 12, dọc theo nhiều tuyến đường sầm uất của phường Sài Gòn và phường Xuân Hòa, có khá nhiều căn nhà mặt tiền treo bảng "Cho thuê nhà nguyên căn", "Cho thuê mặt bằng" dán chồng chéo lên nhau.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/can-canh-nhung-mat-bang-ngan-do-dip-cuoi-nam-o-tp-hcm-196251226102706695.htm