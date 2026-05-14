Thời sự Đô thị

TPHCM thúc tiến độ đường ven sông Sài Gòn 9.500 tỉ đồng

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Dự án đường ven sông Sài Gòn dài hơn 7 km đang được TPHCM yêu cầu đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tháo gỡ vướng mắc để thúc giải ngân đầu tư công.

Ngày 14-5, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh cùng đoàn công tác các sở, ngành đã làm việc với các phường Lái Thiêu, Bình Hòa và Thuận An về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và triển khai các công trình trọng điểm trên địa bàn.

Nhiều vướng mắc ở khâu giải phóng mặt bằng

Theo báo cáo của các địa phương, tuyến đường ven sông Sài Gòn có chiều dài hơn 7 km, rộng 32 m với quy mô 6 làn xe. Tổng mức đầu tư toàn dự án khoảng 9.500 tỉ đồng và được chia thành 3 đoạn.

TPHCM thúc tiến độ đường ven sông Sài Gòn 9.500 tỉ đồng - Ảnh 1.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Trong đó, đoạn từ đường Gia Long đến đường Vĩnh Phú 40 dài 1,8 km, tổng vốn đầu tư hơn 2.600 tỉ đồng. Riêng chi phí giải phóng mặt bằng đã chiếm hơn 2.000 tỉ đồng.

Hiện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Lái Thiêu đang hoàn thiện hồ sơ để trình Sở Xây dựng TPHCM thẩm định lần hai.

TPHCM thúc tiến độ đường ven sông Sài Gòn 9.500 tỉ đồng - Ảnh 2.

Đẩy nhanh tiến độ đường ven sông Sài Gòn qua Lái Thiêu, Bình Hòa, Thuận An. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Theo địa phương, có hơn 220 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án và đang trong quá trình thực hiện thủ tục thu hồi đất.

Đối với đoạn từ rạch Vĩnh Bình đến đường Vĩnh Phú 40 dài gần 4 km, tổng vốn đầu tư gần 5.000 tỉ đồng, dự án cần thu hồi khoảng 19 ha đất.

Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng tại khu vực này còn chậm do vướng xác minh nguồn gốc đất và định giá đất.

Trong khi đó, đoạn từ rạch Bình Nhâm đến giáp cảng An Sơn dài 1,8 km, tổng mức đầu tư hơn 1.800 tỉ đồng, với hơn 5 ha đất cần thu hồi.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Lái Thiêu cho biết hiện công tác tái định cư và bàn giao thủ tục giữa chủ đầu tư cũ và mới sau sáp nhập vẫn chưa đồng bộ, gây ảnh hưởng tiến độ triển khai.

Ngoài ra, các địa phương cũng kiến nghị tháo gỡ vướng mắc liên quan quy hoạch bến thủy, cầu kết nối và hệ thống chống ngập dọc tuyến để bảo đảm đồng bộ toàn dự án.

Yêu cầu hoàn tất nhiều mốc tiến độ trong năm 2026

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh yêu cầu các địa phương tập trung đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, khẩn trương xác minh nguồn gốc đất và xây dựng kế hoạch tái định cư cho người dân.

TPHCM thúc tiến độ đường ven sông Sài Gòn 9.500 tỉ đồng - Ảnh 3.

Ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Đối với đoạn từ đường Gia Long đến đường Vĩnh Phú 40, lãnh đạo TP HCM yêu cầu hoàn tất công tác thu hồi đất, bồi thường và giải phóng mặt bằng trong tháng 7-2026.

Riêng hơn 220 hộ dân bị ảnh hưởng cũng phải được thông báo thu hồi đất trong cùng thời gian.

TPHCM thúc tiến độ đường ven sông Sài Gòn 9.500 tỉ đồng - Ảnh 4.

Các địa phương cũng kiến nghị TPHCM sớm tháo gỡ khó khăn liên quan nâng cấp Quốc lộ 13.Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Đối với các vướng mắc về giá đất tại khu vực Bình Hòa và Lái Thiêu, TPHCM yêu cầu hoàn thành xử lý trong tháng 6-2026; chậm nhất đến ngày 15-9-2026 phải cơ bản xong công tác giải phóng mặt bằng.

Lãnh đạo TPHCM cũng nhấn mạnh quan điểm tái định cư phải bảo đảm điều kiện sống tốt cho người dân sau di dời, ưu tiên các khu vực có hạ tầng đồng bộ và kết nối giao thông thuận lợi.

Ngoài dự án ven sông Sài Gòn, các địa phương cũng kiến nghị TPHCM sớm tháo gỡ khó khăn liên quan nâng cấp Quốc lộ 13, cầu vượt Hòa Lân, cầu vượt Hữu Nghị và di dời hệ thống thoát nước phục vụ các dự án giao thông trọng điểm.

Toàn cảnh hầm chui hơn 1.000 tỉ đồng trên Quốc lộ 13 chính thức thi công

Toàn cảnh hầm chui hơn 1.000 tỉ đồng trên Quốc lộ 13 chính thức thi công

(NLĐO) - Hầm chui ngã 5 Phước Kiến trên Quốc lộ 13 chính thức thi công với vốn đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng, kỳ vọng giảm ùn tắc, hoàn thiện hạ tầng cửa ngõ TPHCM

TPHCM nghiên cứu mua lại 2 trạm thu phí ở địa bàn Bình Dương cũ

(NLĐO)- TPHCM nghiên cứu mua lại 2 trạm BOT ở Bình Dương cũ để giảm ùn tắc, đảm bảo an toàn giao thông khu vực cửa ngõ

Hình ảnh 2 trạm thu phí mà TPHCM nghiên cứu mua lại để giảm ùn tắc

(NLĐO)- TPHCM đang nghiên cứu mua lại 2 trạm BOT trên tuyến đường ĐT743 sau nhiều năm ùn tắc, tai nạn kéo dài ở cửa ngõ phía Đông

