TPHCM nghiên cứu mua lại 2 trạm thu phí ở địa bàn Bình Dương cũ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Đô thị

TPHCM nghiên cứu mua lại 2 trạm thu phí ở địa bàn Bình Dương cũ

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- TPHCM nghiên cứu mua lại 2 trạm BOT ở Bình Dương cũ để giảm ùn tắc, đảm bảo an toàn giao thông khu vực cửa ngõ

Ngày 6-5, Tổ đại biểu số 1, Đoàn ĐBQH TPHCM đã có buổi tiếp xúc cử tri các phường Thuận An, Lái Thiêu, An Phú, Thuận Giao, Bình Hòa, sau kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tổ đại biểu số 1 gồm các đại biểu: Ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Thiếu tướng Vũ Huy Khánh, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; ông Nguyễn Thế Duy - Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Becamex, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV WTC Becamex.

Tại buổi tiếp xúc, Đại biểu Quốc hội Võ Văn Minh -Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, cho biết hiện các Ban Kinh tế - Ngân sách, Đô thị, Pháp chế thuộc HĐND TPHCM đang phối hợp UBND TPHCM nghiên cứu tính khả thi và rà soát thủ tục pháp lý liên quan đến phương án sử dụng ngân sách để mua lại 2 trạm thu phí trên các tuyến ĐT743B và ĐT743C, thuộc địa bàn các phường Bình Hòa và Tân Khánh.

TPHCM nghiên cứu mua lại trạm thu phí để giảm ùn tắc giao thông 2026 - Ảnh 1.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh thông tin về việc mua lại trạm thu phí tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Theo ông Võ Văn Minh, việc nghiên cứu nhằm hướng đến mục tiêu giảm ùn tắc giao thông, bảo đảm an toàn cho người dân tại những khu vực có mật độ phương tiện cao, đặc biệt là quanh các trạm thu phí đã tồn tại nhiều năm, phát sinh bất cập trong tổ chức giao thông.

TPHCM nghiên cứu mua lại trạm thu phí để giảm ùn tắc giao thông 2026 - Ảnh 2.

Cử tri phản ánh tình trạng ùn tắc tại Trạm thu phí Lái Thiêu trên Quốc lộ 13. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các phường Thuận An, Thuận Giao, Bình Hòa, Lái Thiêu và An Phú phản ánh tình trạng mất an toàn giao thông tại khu vực Trạm thu phí Lái Thiêu trên Quốc lộ 13. Nhiều ý kiến cho rằng việc bố trí mặt bằng và phân luồng chưa hợp lý, thường xuyên gây xung đột giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, nhất là vào giờ cao điểm.

TPHCM nghiên cứu mua lại trạm thu phí để giảm ùn tắc giao thông 2026 - Ảnh 3.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thế Duy – Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Becamex trả lời kiến nghị cử tri. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Liên quan nội dung này, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thế Duy – Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Becamex, cho biết doanh nghiệp đang phối hợp Sở Xây dựng TPHCM rà soát, điều chỉnh phương án tổ chức giao thông, phân luồng tại khu vực trạm thu phí nhằm giảm ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông.

Trước đó, nhiều cử tri tại các phường Phú Lợi, Thủ Dầu Một cũng kiến nghị về tình trạng các trạm thu phí trên địa bàn Bình Dương cũ hoạt động kéo dài, gây bức xúc do ùn tắc và nhiều bất cập trong thu phí, đặc biệt là việc phương tiện chỉ di chuyển quãng đường ngắn nhưng vẫn phải trả phí toàn tuyến.

Ông Võ Văn Minh cho hay trước đây Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương cũ đã thống nhất chủ trương mua lại 2 trạm thu phí trên các tuyến ĐT743B và ĐT743C, tuy nhiên quá trình triển khai gặp vướng mắc về cơ chế, thủ tục pháp lý. Hiện nay, với cơ chế mới, HĐND TPHCM đang tiếp tục phối hợp các cơ quan liên quan nghiên cứu để sớm có phương án khả thi.

Ngoài ra, cử tri cũng đề nghị thành phố xem xét phương án mua lại Trạm thu phí cầu Phú Cường trên đường Huỳnh Văn Cù, nhằm góp phần giảm áp lực giao thông tại khu vực cửa ngõ phía Bắc TPHCM.

Tin liên quan

Hình ảnh đóng dải phân cách gần trạm thu phí Lái Thiêu, giao thông dần ổn định

Hình ảnh đóng dải phân cách gần trạm thu phí Lái Thiêu, giao thông dần ổn định

(NLĐO)- Dải phân cách gần trạm thu phí Lái Thiêu được đóng lại, giảm xung đột giao thông; người dân ủng hộ dù phải đi xa hơn để quay đầu

Cận cảnh giao thông hỗn loạn tại trạm thu phí Lái Thiêu, TPHCM

(NLĐO) - Tại Trạm thu phí Lái Thiêu (TPHCM), nhiều xe máy chạy ngược chiều, băng ngang Quốc lộ 13, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn

Di dời trạm thu phí Lái Thiêu, mở lại giao lộ dẫn vào cầu Phú Long - Quốc lộ 13

(NLĐO) - Việc này nhằm đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực xung quanh trạm thu phí Lái Thiêu trên Quốc lộ 13, dự kiến thực hiện trong tháng 5-2026

tiếp xúc cử tri hạ tầng giao thông tình trạng ùn tắc đại biểu quốc hội giảm ùn tắc giảm ùn tắc giao thông trạm thu phí lái thiêu tphcm mua lại trạm thu phí
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo