TPHCM: Tin vui cho người dân muốn xây nhà ở

Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM vừa báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 12.

Quy định về khoảng lùi trong xây dựng hiện nay còn nhiều bất cập, ảnh hưởng tới công tác quản lý nhà nước về xây dựng và quyền lợi của người dân.

Rà soát, cập nhật quy hoạch

Theo đó, sở đã có công văn hướng dẫn gửi UBND 168 phường, xã và đặc khu rà soát và cập nhật các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết phù hợp định hướng phát triển không gian mới.

Tham mưu UBND TPHCM ban hành kế hoạch thực hiện các đồ án quy hoạch chung đô thị đã được phê duyệt trên địa bàn thành phố và danh mục các dự án quy hoạch (đợt 1). Tiếp tục cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu phục vụ đồ án Quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn 2060.

Bên cạnh đó, Sở Quy hoạch – Kiến trúc đã tập trung triển khai điều chỉnh Quy chế quản lý kiến trúc TPHCM (thay thế Quyết định số 56/2021 của UBND TPHCM), bảo đảm phù hợp với hệ thống quy hoạch mới và quy định pháp luật hiện hành, phù hợp thực tiễn, đồng bộ nội dung đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố trong thời gian tới.

Ban hành quy chế quản lý kiến trúc mới

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 12 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc là dự thảo nội dung trình ban hành quy chế quản lý kiến trúc mới thay thế Quyết định 56/2021, bảo đảm phù hợp với quy hoạch mới và phù hợp thực tiễn mới.

Đây là tin vui với người dân thành phố, bởi thực tế triển khai Quyết định 56/2021 phát sinh nhiều bất cập, ảnh hưởng quyền lợi người dân.

Lãnh đạo UBND TPHCM cũng sớm nhận diện vấn đề này và chỉ đạo lấy ý kiến, điều chỉnh. Các sở, ngành, địa phương trước đây đã đóng góp nhiều ý kiến, kiến nghị sửa đổi quy định.

Thực tế triển khai, nhiều quận, huyện đã gặp không ít lúng túng trong việc quản lý và cấp phép xây dựng với quy định về khoảng lùi, cũng như một số quy định khác trong Quyết định 56/2021.

Từ đó, nhiều nơi đã kiến nghị điều chỉnh, như bỏ khoảng lùi đối với công trình ở khu vực trung tâm, đô thị hiện hữu; chỉ áp dụng đối với các khu vực quy hoạch mới. Có nơi còn kiến nghị chỉ khuyến khích chừa khoảng lùi chứ không bắt buộc; kiến nghị làm rõ việc áp dụng đối với giấy phép xây dựng mới hay cải tạo, sửa chữa...

Người dân cũng gặp khó vì một số quy định không phù hợp áp dụng thực tiễn, ảnh hưởng tới quyền lợi, thậm chí có trường hợp phải "hoãn" xây nhà nhiều năm nay vì chờ thành phố điều chỉnh quy định.

Tuy nhiên, thực tế công tác điều chỉnh này chậm trễ. Và trong bối cảnh mới, tình hình mới nên cơ quan chức năng tiếp tục rà soát trên diện rộng để bảo đảm áp dụng đồng bộ, phù hợp quy hoạch mới, thực tiễn.