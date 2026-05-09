TPHCM tổ chức hàng loạt hoạt động vì môi trường

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Ngày Môi trường thế giới năm 2026.
Theo đó, UBND TPHCM - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chủ trì Lễ phát động Tháng hành động vì môi trường và Ngày môi trường Thế giới (5-6) cấp thành phố gắn với phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường".
Dự kiến, lễ phát động diễn ra ngày 31-5 ở sảnh ngoài trời Trung tâm Hội nghị triển lãm Bình Dương, đường Lê Lợi, phường Bình Dương.
Trong khuôn khổ chương trình sẽ triển khai một số hoạt động bảo vệ môi trường tại phường Bình Dương: Ra mắt 36 khu dân cư điểm về bảo vệ môi trường, thực hiện 1 vườn cây đại đoàn kết, 1 tuyến đường sạch, xanh và thân thiện môi trường, 1 công trình "Thành phố muôn sắc hoa".
Bên cạnh đó, tổ chức ra quân tổng vệ sinh dọn dẹp rác thải, các hoạt động truyền thông về phân loại, tái sử dụng, tái chế chất thải rắn sinh hoạt...
Tại cấp xã sẽ đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng phù hợp điều kiện tại địa phương.
Hoạt động tiếp theo là hội thi Xây dựng công trình sạch - xanh - thân thiện môi trường dựa vào cộng đồng dân cư lần 5 - năm 2026 trên toàn địa bàn thành phố. Hội thi diễn ra từ tháng 5 đến tháng 6-2026.
Cũng trong khoảng thời gian này, tổ chức cuộc thi sáng tác ảnh nghệ thuật "Chung tay vì môi trường xanh", triển lãm các ảnh đạt giải và ảnh đẹp tại Con đường Nhiếp ảnh (Công viên Chi Lăng, đường Đồng Khởi).
Tại các địa phương, cơ quan, đơn vị cũng diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi khác, như: Tổ chức Tuần lễ thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình và Chương trình thu gom chất thải có thể tái chế.
Tiếp tục triển khai xây dựng trường học xanh: Đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường, giáo dục và truyền thông về bảo vệ môi trường tại các cơ sở giáo dục.
Bên cạnh đó, thành phố đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường trong hệ thống bán lẻ; đẩy mạnh hoạt động bảo vệ môi trường, xanh hóa sản xuất theo mô hình kinh tế tuần hoàn, mô hình giảm phát thải khí nhà kính tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn.
