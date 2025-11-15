HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động Công đoàn - Công nhân

Thực hiện tổng kiểm kê tài sản Công đoàn từ ngày 1-1-2026

Văn Duẩn

(NLĐO) - Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ triển khai thực hiện tổng kiểm kê tài sản Công đoàn tại các cấp Công đoàn, đơn vị sự nghiệp của Công đoàn từ 0 giờ ngày 1-1-2026

Ông Phan Văn Anh, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, vừa ký Quyết định số 410/QĐ-TLĐ ngày 12-11-2025, ban hành Kế hoạch tổng kiểm kê tài sản Công đoàn tại các cấp Công đoàn, đơn vị sự nghiệp của Công đoàn thuộc phạm vi quản lý của Tổng LĐLĐ Việt Nam, thời điểm từ 0 giờ ngày 1-1-2026.

Thực hiện tổng kiểm kê tài sản công đoàn vào ngày 1-1-2026 - Ảnh 1.

Trường Đại học Tôn Đức Thắng là một trong những đơn vị phải thực hiện tổng kiểm kê tài sản công đoàn

Kế hoạch được xây dựng nhằm chuẩn hóa dữ liệu, nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và sử dụng tài sản Công đoàn trong bối cảnh triển khai mô hình tổ chức mới từ sau 1-7-2025.

Các đơn vị phải thực hiện tổng kiểm kê, gồm: Ban Công tác Công đoàn, Ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam bao gồm: Trường Đại học Công đoàn, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Nhà khách Tổng LĐLĐ Việt Nam, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh Lao động, Báo Lao Động, Nhà Xuất bản Lao Động, Ban Quản lý dự án Công đoàn và 10 cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam; LĐLĐ tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam (bao gồm cả các công đoàn xã, phường, đặc khu; đơn vị sự nghiệp công trực thuộc các LĐLĐ cấp tỉnh theo phân cấp quản lý).

Việc kiểm kê phải triển khai đúng tiến độ, đảm bảo đầy đủ, chính xác, công khai và minh bạch. Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ phối hợp với Cục Quản lý Công sản (Bộ Tài chính) tổ chức hướng dẫn, tập huấn cho các đối tượng kiểm kê là các cấp Công đoàn, đơn vị sự nghiệp của Công đoàn. Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng quy định rõ thời gian thực hiện như sau:

Tổ chức hướng dẫn, tập huấn cho các đối tượng kiểm kê là các cấp Công đoàn, đơn vị sự nghiệp công của Công đoàn và đối tượng khác thuộc phạm vi quản lý của Tổng LĐLĐ Việt Nam thời gian thực hiện tháng 11, tháng 12-2025.

Thành lập tổ kiểm kê do chủ tịch LĐLĐ cấp tỉnh, Thủ trưởng đối tượng thực hiện kiểm kê thời gian hoàn thành trước ngày 30-11-2025.

Chuẩn bị các điều kiện cần thiết về hồ sơ, thông tin tài sản, việc theo dõi, hạch toán tài sản tại đơn vị Công đoàn, đơn vị sự nghiệp công của Công đoàn theo quy định để phục vụ công tác kiểm kê. Khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế về theo dõi, hạch toán và các vấn đề khác đã phát hiện trong quá trình thực hiện kiểm kê vào 0 giờ ngày 1-1-2025, thời hạn hoàn thành trước ngày 31-12-2025.

Thực hiện kiểm kê tài sản thuộc phạm vi kiểm kê do mình đang trực tiếp quản lý/ tạm quản lý và chịu trách nhiệm về số liệu kiểm kê theo hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ Tài chính thời gian kiểm kê từ ngày 1-1-2026 đến ngày 31-3-2026.

Báo cáo kết quả kiểm kê cho LĐLĐ cấp tỉnh (các công đoàn xã phường, đặc khu; các đơn vị sự nghiệp công trực thuộc các LĐLĐ cấp tỉnh theo phân cấp quản lý). Thời hạn hoàn thành trước ngày 31-3-2026.

Sau khi kết thúc kiểm kê, LĐLĐ cấp tỉnh và các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở sẽ tổng hợp kết quả của toàn bộ đơn vị trực thuộc và gửi báo cáo về Tổng LĐLĐ Việt Nam. Thời hạn cuối cùng để hoàn thành tổng hợp là trước ngày 10-4-2026.

Tổng hợp kết quả kiểm kê, báo cáo kết quả kiểm kê để gửi Bộ Tài chính thời gian hoàn thành phải trước ngày 31-5-2026.

Trong suốt quá trình kiểm kê Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ cấp tỉnh, đơn vị quản lý cấp trên của đối tượng kiểm kê sẽ đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát đối tượng thực hiện kiểm kê đảm bảo chất lượng, tiến độ và kịp thời xử lý những vướng mắc, khó khăn trong quá trình kiểm kê.

Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu trên cơ sở nội dung kế hoạch nêu trên, các cấp Công đoàn, đơn vị sự nghiệp của Công đoàn thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam xây dựng kế hoạch kiểm kê tại đơn vị mình.

Triển khai kế hoạch tổng kiểm kê đảm bảo đúng tiến độ, nội dung đề ra, chịu trách nhiệm toàn diện trước Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trong việc triển khai thực hiện nội dung kế hoạch nêu trên.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị kịp thời phản ánh về Ban Chỉ đạo kiểm kê tài sản công của Tổng LĐLĐ Việt Nam (qua Ban Công tác công đoàn, Bộ phận quản lý Kinh tế & Tài sản) hoặc qua các hình thức hỗ trợ trực tiếp theo thông báo của Bộ Tài chính.

Tin liên quan

Mỗi Công đoàn phường, xã, cơ sở đăng ký ít nhất một công trình thi đua

Mỗi Công đoàn phường, xã, cơ sở đăng ký ít nhất một công trình thi đua

(NLĐO) - Công đoàn TP HCM phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội Công đoàn TP HCM lần thứ I

TP HCM: Thêm nhiều Công đoàn cơ sở được thành lập

(NLĐO) - Phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn TP HCM

Công đoàn Việt Nam phải vững mạnh toàn diện

(NLĐO)- Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện là đòi hỏi có tính khách quan.

Tổng LĐLĐ Việt Nam tổng kiểm kê tài sản Công đoàn tài sản công đoàn Quyết định số 410/QĐ-TLĐ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo