Ông Phan Văn Anh, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, vừa ký Quyết định số 410/QĐ-TLĐ ngày 12-11-2025, ban hành Kế hoạch tổng kiểm kê tài sản Công đoàn tại các cấp Công đoàn, đơn vị sự nghiệp của Công đoàn thuộc phạm vi quản lý của Tổng LĐLĐ Việt Nam, thời điểm từ 0 giờ ngày 1-1-2026.

Trường Đại học Tôn Đức Thắng là một trong những đơn vị phải thực hiện tổng kiểm kê tài sản công đoàn

Kế hoạch được xây dựng nhằm chuẩn hóa dữ liệu, nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và sử dụng tài sản Công đoàn trong bối cảnh triển khai mô hình tổ chức mới từ sau 1-7-2025.

Các đơn vị phải thực hiện tổng kiểm kê, gồm: Ban Công tác Công đoàn, Ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam bao gồm: Trường Đại học Công đoàn, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Nhà khách Tổng LĐLĐ Việt Nam, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh Lao động, Báo Lao Động, Nhà Xuất bản Lao Động, Ban Quản lý dự án Công đoàn và 10 cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam; LĐLĐ tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam (bao gồm cả các công đoàn xã, phường, đặc khu; đơn vị sự nghiệp công trực thuộc các LĐLĐ cấp tỉnh theo phân cấp quản lý).

Việc kiểm kê phải triển khai đúng tiến độ, đảm bảo đầy đủ, chính xác, công khai và minh bạch. Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ phối hợp với Cục Quản lý Công sản (Bộ Tài chính) tổ chức hướng dẫn, tập huấn cho các đối tượng kiểm kê là các cấp Công đoàn, đơn vị sự nghiệp của Công đoàn. Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng quy định rõ thời gian thực hiện như sau:

Tổ chức hướng dẫn, tập huấn cho các đối tượng kiểm kê là các cấp Công đoàn, đơn vị sự nghiệp công của Công đoàn và đối tượng khác thuộc phạm vi quản lý của Tổng LĐLĐ Việt Nam thời gian thực hiện tháng 11, tháng 12-2025.

Thành lập tổ kiểm kê do chủ tịch LĐLĐ cấp tỉnh, Thủ trưởng đối tượng thực hiện kiểm kê thời gian hoàn thành trước ngày 30-11-2025.

Chuẩn bị các điều kiện cần thiết về hồ sơ, thông tin tài sản, việc theo dõi, hạch toán tài sản tại đơn vị Công đoàn, đơn vị sự nghiệp công của Công đoàn theo quy định để phục vụ công tác kiểm kê. Khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế về theo dõi, hạch toán và các vấn đề khác đã phát hiện trong quá trình thực hiện kiểm kê vào 0 giờ ngày 1-1-2025, thời hạn hoàn thành trước ngày 31-12-2025.

Thực hiện kiểm kê tài sản thuộc phạm vi kiểm kê do mình đang trực tiếp quản lý/ tạm quản lý và chịu trách nhiệm về số liệu kiểm kê theo hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ Tài chính thời gian kiểm kê từ ngày 1-1-2026 đến ngày 31-3-2026.

Báo cáo kết quả kiểm kê cho LĐLĐ cấp tỉnh (các công đoàn xã phường, đặc khu; các đơn vị sự nghiệp công trực thuộc các LĐLĐ cấp tỉnh theo phân cấp quản lý). Thời hạn hoàn thành trước ngày 31-3-2026.

Sau khi kết thúc kiểm kê, LĐLĐ cấp tỉnh và các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở sẽ tổng hợp kết quả của toàn bộ đơn vị trực thuộc và gửi báo cáo về Tổng LĐLĐ Việt Nam. Thời hạn cuối cùng để hoàn thành tổng hợp là trước ngày 10-4-2026.

Tổng hợp kết quả kiểm kê, báo cáo kết quả kiểm kê để gửi Bộ Tài chính thời gian hoàn thành phải trước ngày 31-5-2026.

Trong suốt quá trình kiểm kê Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ cấp tỉnh, đơn vị quản lý cấp trên của đối tượng kiểm kê sẽ đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát đối tượng thực hiện kiểm kê đảm bảo chất lượng, tiến độ và kịp thời xử lý những vướng mắc, khó khăn trong quá trình kiểm kê.

Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu trên cơ sở nội dung kế hoạch nêu trên, các cấp Công đoàn, đơn vị sự nghiệp của Công đoàn thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam xây dựng kế hoạch kiểm kê tại đơn vị mình.

Triển khai kế hoạch tổng kiểm kê đảm bảo đúng tiến độ, nội dung đề ra, chịu trách nhiệm toàn diện trước Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trong việc triển khai thực hiện nội dung kế hoạch nêu trên.