HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

TPHCM “trải thảm đỏ” đón làn sóng đầu tư từ Úc

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Chương trình “Gặp gỡ Úc 2026” mở ra cơ hội thúc đẩy hợp tác thực chất giữa TP HCM và Úc.

Sáng 19-5, Chương trình "Gặp gỡ Úc 2026" khai mạc tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương (phường Bình Dương, TPHCM), với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Ngoại giao Việt Nam, đại diện Chính phủ Úc cùng đông đảo cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Toàn cảnh lễ khai mạc chương trình “Gặp gỡ Úc 2026” tại TPHCM.

Tham dự sự kiện có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường, Đại sứ Úc tại Việt Nam Gillian Bird, Tổng Lãnh sự Úc tại TPHCM Kate Wallace và ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM...

- Ảnh 1.

TPHCM làm cầu nối hợp tác Việt Nam - Úc trong giai đoạn mới. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Chương trình này không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại - đầu tư mà còn được kỳ vọng trở thành diễn đàn kết nối tầm nhìn, niềm tin và hành động giữa các cơ quan quản lý, địa phương và doanh nghiệp hai nước trong giai đoạn hợp tác mới.

Phát biểu tại phiên khai mạc, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM, nhấn mạnh việc Việt Nam và Úc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 3-2024 đã mở ra không gian hợp tác sâu rộng và thực chất hơn giữa hai nước.

- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, phát biểu khai mạc. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Theo ông Nguyễn Lộc Hà, TPHCM xác định Úc là đối tác chiến lược quan trọng, gần gũi và có tính bổ trợ cao. Thời gian qua, TPHCM đã duy trì hiệu quả nhiều chương trình hợp tác với các bang và vùng lãnh thổ lớn của Úc, ghi nhận tăng trưởng tích cực về thương mại, đầu tư và giáo dục - đào tạo chất lượng cao.

Lãnh đạo TPHCM cho rằng dư địa hợp tác giữa hai bên vẫn còn rất lớn, nhất là khi thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô hơn 6.700 km² và dân số trên 14 triệu người.

- Ảnh 3.

“Gặp gỡ Úc 2026”: Tạo xung lực mới cho hợp tác kinh tế song phương. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Trong chiến lược phát triển thời gian tới, TPHCM định hướng tăng trưởng nhanh hơn, xanh hơn và thông minh hơn, tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn như công nghệ cao, trung tâm tài chính quốc tế, logistics hiện đại, đổi mới sáng tạo, y tế chất lượng cao, du lịch và kinh tế tuần hoàn.

"Đây đều là những lĩnh vực Úc có thế mạnh hàng đầu. Hai bên cần tăng tốc hơn nữa trong việc chuyển hóa các tiềm năng và cam kết hợp tác thành những dự án cụ thể trên thực địa, tạo ra các cơ chế hợp tác thực chất và dài hạn" - ông Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh.

Theo ban tổ chức, Chương trình "Gặp gỡ Úc 2026" tập trung vào ba nhóm nội dung trọng tâm gồm: thúc đẩy thương mại - đầu tư, phát triển năng lượng xanh - tăng trưởng bền vững và xây dựng nguồn nhân lực sẵn sàng cho tương lai.

Thông qua các phiên thảo luận và hoạt động kết nối trực tiếp, TPHCM kỳ vọng các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức tài chính và doanh nghiệp Úc sẽ tìm kiếm thêm cơ hội hợp tác và những đối tác phù hợp tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Lộc Hà cũng khẳng định TPHCM cam kết tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư - kinh doanh, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị công, tinh gọn thủ tục hành chính và tăng cường đối thoại trực tiếp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài.

- Ảnh 4.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho biết trong bối cảnh Việt Nam nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thực hiện các mục tiêu phát triển dài hạn, ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, Bộ Ngoại giao ưu tiên thúc đẩy ngoại giao kinh tế và công nghệ, đồng thời tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp nhằm mở rộng cơ hội hợp tác quốc tế, trong đó có Úc.

"Với nền tảng quan hệ chính trị tin cậy, tính bổ trợ mạnh mẽ giữa hai nền kinh tế và tầm nhìn hướng tới tương lai, Việt Nam và Úc có đầy đủ điều kiện để trở thành hình mẫu hợp tác năng động, thực chất, đóng góp vào sự phát triển thịnh vượng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương" - Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường nhận định.

Tin liên quan

Ga Thủ Thiêm trở thành lõi tăng trưởng mới của TPHCM

Ga Thủ Thiêm trở thành lõi tăng trưởng mới của TPHCM

(NLĐO)- Ga Thủ Thiêm cùng đề xuất mô hình TOD 5.0 được kỳ vọng sẽ trở thành cú hích cho một cực tăng trưởng mới của TPHCM.

Nhiều "ông lớn" Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản muốn lập ngân hàng con ở Trung tâm Tài chính quốc tế TPHCM

(NLĐO) – Rất nhiều "ông lớn" ngân hàng của Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản muốn thành lập ngân hàng con trong Trung tâm Tài chính quốc tế TPHCM nhưng…

TPHCM dẫn đầu cả nước về Chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân

(NLĐO)- Trong lần đầu ra mắt Chỉ số Hiệu quả Kinh tế tư nhân, TPHCM dẫn đầu cả nước với 5,67 điểm, xếp phía sau là TP Hà Nội.

Bộ Ngoại giao cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam TPHCM xúc tiến thương mại lễ khai mạc Phó Chủ tịch Thường trực Đối tác chiến lược toàn diện Gặp gỡ Australia 2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo