TPHCM trang bị hơn 10.600 bản sách lý luận, chính trị cho cơ sở

Ngày 30-12, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM chủ trì, phối hợp với UBND xã Bắc Tân Uyên tổ chức Lễ bàn giao sách cho cơ sở trên địa bàn thành phố năm 2025.

Hơn 10.600 bản sách lý luận, chính trị, pháp luật và kỹ năng sống được trang bị cho cơ sở trên địa bàn TPHCM trong năm 2025

Trang bị sách nâng cao năng lực cán bộ

Năm 2025 là năm thứ 17 Trung ương triển khai Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường theo Kết luận số 30-KL/TW của Ban Bí thư, đồng thời là năm thứ 7 TPHCM thực hiện cung cấp, trang bị bổ sung sách lý luận, chính trị, giáo dục truyền thống cho cơ sở.

Ông Cao Văn Chóng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, phát biểu tại buổi lễ

Trên cơ sở đó, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM phối hợp với các nhà xuất bản lựa chọn, cung cấp những xuất bản phẩm có chất lượng, giá trị cả về lý luận và thực tiễn, thuộc Tủ sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Nguồn sách này góp phần hỗ trợ cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao khả năng tự nghiên cứu, học tập, nhất là trong bối cảnh thành phố triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trao hơn 10.600 bản sách cho cơ sở

Theo kế hoạch, trong năm 2025, TPHCM trang bị bổ sung 10.602 bản sách, gồm 142 nhan đề, thuộc 3 nhóm thể loại: sách lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và giáo dục truyền thống cách mạng; tài liệu phổ biến chính sách, pháp luật và kỹ năng quản lý ở cấp cơ sở; sách giáo dục thanh thiếu niên, thiếu nhi, văn học, lịch sử và kỹ năng sống.

Việc bổ sung này góp phần làm phong phú tủ sách tại cơ sở, đáp ứng nhu cầu học tập, nâng cao kiến thức của các tầng lớp nhân dân.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM bàn giao sách cho đại diện các xã, phường trên địa bàn thành phố năm 2025

Phát biểu tại buổi lễ, ông Cao Văn Chóng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, cho biết việc trang bị sách hằng năm đã góp phần cụ thể hóa chủ trương của Ban Bí thư. Thời gian tới, sở sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương, nhà xuất bản lựa chọn danh mục sách phù hợp.

Đồng thời, đầu tư nâng cấp hệ thống trung tâm văn hóa, thư viện, quan tâm bố trí kinh phí bổ sung sách và đẩy mạnh tuyên truyền nhằm phát huy vai trò của văn hóa đọc trong tiếp cận tri thức.