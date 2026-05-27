Thời sự

TPHCM triển khai phần mềm quản lý sử dụng tạm thời vỉa hè trong 18 tháng

LÊ VĨNH

(NLĐO) - TPHCM sẽ triển khai ứng dụng phần mềm quản lý sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè trên địa bàn thành phố

UBND TPHCM vừa có văn bản gửi các địa phương, đơn vị về việc triển khai ứng dụng phần mềm quản lý sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè trên địa bàn.

Theo văn bản, Chủ tịch UBND TPHCM thống nhất chủ trương ứng dụng phần mềm quản lý sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè trên địa bàn theo đề xuất của Sở Xây dựng. Theo đó, thời gian thực hiện (giai đoạn đầu) là 18 tháng.

TPHCM triển khai phần mềm quản lý sử dụng tạm thời vỉa hè trong 18 tháng - Ảnh 1.

TPHCM sẽ ứng dụng phần mềm quản lý sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè trên địa bàn

Về kinh phí thực hiện (giai đoạn đầu), Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam – Viễn thông TPHCM tự thu xếp vốn thực hiện và không yêu cầu bồi hoàn trong mọi trường hợp.

Chủ trương này không tạo cơ sở ưu tiên cho Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam – Viễn thông TPHCM trong việc lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ ở giai đoạn tiếp theo.

Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Xây dựng là cơ quan chủ trì triển khai thực hiện chủ trương; có trách nhiệm phối hợp với UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị liên quan hỗ trợ Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam – Viễn thông TPHCM trong suốt quá trình triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, lựa chọn địa bàn thực hiện ở giai đoạn đầu. 

Sau khi kết thúc giai đoạn đầu, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện đánh giá toàn diện kết quả thực hiện. Từ đó, căn cứ tình hình thực tế và các quy định pháp luật liên quan để tham mưu, đề xuất UBND TPHCM xem xét, quyết định phương án cho giai đoạn tiếp theo.

Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM được giao phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng trong việc hướng dẫn, kiểm tra, giám sát đối với các nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết trong quá trình triển khai chủ trương.

Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh đề xuất cho người đi bộ đi ngược chiều dòng xe khi không có vỉa hè

Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh đề xuất cho người đi bộ đi ngược chiều dòng xe khi không có vỉa hè

(NLĐO)- Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh tiếp tục đưa ra các đề xuất liên quan đến lĩnh vực giao thông đường bộ.

TP HCM chính thức thu phí sử dụng vỉa hè từ ngày 1-1-2024

(NLĐO)- UBND TP HCM cho biết việc thu phí sử dụng lòng đường, vỉa hè nhằm bảo đảm công bằng, bình đẳng giữa các tổ chức cá nhân có nhu cầu sử dụng

Chủ tịch UBND TP HCM: Chấn chỉnh, làm sạch lòng đường, vỉa hè trước đại lễ 30-4

(NLĐO)- Chủ tịch UBND TP HCM giao quận 1 chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè, nhất là tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhà thờ Đức Bà, chợ Bến Thành...

TPHCM vỉa hè phần mềm Quản lý
