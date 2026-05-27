TPHCM triển khai phần mềm quản lý sử dụng tạm thời vỉa hè trong 18 tháng

UBND TPHCM vừa có văn bản gửi các địa phương, đơn vị về việc triển khai ứng dụng phần mềm quản lý sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè trên địa bàn.

Theo văn bản, Chủ tịch UBND TPHCM thống nhất chủ trương ứng dụng phần mềm quản lý sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè trên địa bàn theo đề xuất của Sở Xây dựng. Theo đó, thời gian thực hiện (giai đoạn đầu) là 18 tháng.

Về kinh phí thực hiện (giai đoạn đầu), Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam – Viễn thông TPHCM tự thu xếp vốn thực hiện và không yêu cầu bồi hoàn trong mọi trường hợp.

Chủ trương này không tạo cơ sở ưu tiên cho Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam – Viễn thông TPHCM trong việc lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ ở giai đoạn tiếp theo.

Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Xây dựng là cơ quan chủ trì triển khai thực hiện chủ trương; có trách nhiệm phối hợp với UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị liên quan hỗ trợ Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam – Viễn thông TPHCM trong suốt quá trình triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, lựa chọn địa bàn thực hiện ở giai đoạn đầu.

Sau khi kết thúc giai đoạn đầu, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện đánh giá toàn diện kết quả thực hiện. Từ đó, căn cứ tình hình thực tế và các quy định pháp luật liên quan để tham mưu, đề xuất UBND TPHCM xem xét, quyết định phương án cho giai đoạn tiếp theo.

Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM được giao phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng trong việc hướng dẫn, kiểm tra, giám sát đối với các nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết trong quá trình triển khai chủ trương.