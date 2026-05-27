Xử lý lấn chiếm lòng đường, vỉa hè: Làm nghiêm và tạo sinh kế cho người dân

Sáng 27-5, trao đổi với Báo Người Lao Động về tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè đường Thới Hòa, đại diện UBND xã Vĩnh Lộc (TPHCM) cho biết thời gian qua, xã làm rất nghiêm vấn đề này.

Vỉa hè, lòng đường Thới Hòa, xã Vĩnh Lộc thông thoáng hơn vào sáng 27-5.

Theo vị đại diện, trước đây, các tuyến đường như Vĩnh Lộc, Thới Hòa, Nữ Dân Công, Liên Ấp 2-6, Quách Điêu,... bị lấn chiếm lòng lề đường rất nhiều. Nguyên nhân là do địa phương có nhiều người dân nhập cư, việc mua bán cũng rất tùy tiện. Bên cạnh đó, các vỉa hè trên địa bàn xã chủ yếu rộng từ 1-3m, rất nhỏ nên đa số không có chỗ cho người dân buôn bán.

Hiện các tuyến đường cơ bản đã được chuyển hóa. Chỉ còn đường Thới Hòa là vẫn còn hơi phức tạp.

Dù vậy, với quyết tâm không để xảy ra nhếch nhác. Từ đầu năm đến nay, xã Vĩnh Lộc yêu cầu các đơn vị thuộc xã ra quân đồng bộ, xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm lòng lề đường.

Từ ngày 15-5 đến ngày 23-5, hơn một tuần cao điểm trong chiến dịch 45 ngày đêm, địa phương đã xử phạt gần 500 vụ vi phạm trật tự đô thị, tổng số tiền hơn 420 triệu đồng.

Cũng theo vị đại diện, xã đang chuẩn bị kế hoạch để tạo một vị trí cho người dân buôn bán mưu sinh.

"Trật tự đô thị thì buộc lập lại nhưng không để ảnh hưởng tới sinh kế người dân" - đại diện xã Vĩnh Lộc nói.

Trước đó, Báo Người Lao Động phản ánh đường Thới Hoà, đoạn từ Khu công nghiệp Vĩnh Lộc bị lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Bên cạnh xử phạt, xã Vĩnh Lộc yêu cầu người dân không tái phạm.

Xã Vĩnh Lộc yêu cầu tháo dỡ các mái che.