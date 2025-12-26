HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

TPHCM trồng thêm 15.000 cây phân tán

QUỐC ANH

(NLĐO) - Năm 2026, TPHCM lên kế hoạch trồng 15.000 cây phân tán. Năm 2025, toàn thành phố trồng được hơn 1,1 triệu cây.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM vừa ban hành kế hoạch trồng cây phát tán trên địa bàn thành phố, năm 2026.

- Ảnh 1.

TPHCM chung sức "Vì một Việt Nam xanh"

Trồng cây phân tán là động lực thúc đẩy phong trào trồng rừng, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường, làm giảm bớt tác hại và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu trên địa bàn.

Về kế hoạch trồng cây phân tán, thành phố lên kế hoạch trồng 15.000 cây. 

Trong đó, loài cây trồng là Bằng lăng (2.156 cây), Giáng hương (2.621 cây), Sao đen (1.407 cây), Lim xẹt (220 cây), Dầu rái (1.670 cây), Gõ đỏ (1.915), Xà cừ (70 cây), Cẩm lai (2.431 cây), Hoàng yến (420 cây), Phi lao (260 cây), Mắm (1.000 cây), Đước (700 cây), Hoàng nam (20 cây), Me tây (20 cây), Phượng (20 cây), Lát hoa (20 cây), Sưa (20 cây), Trắc (20 cây), Long não (10 cây).

Thành phố cũng phát động Tết trồng cây, dự kiến tại UBND xã Bình Lợi, với 350 cây.

Năm 2025, theo kế hoạch chung, toàn TPHCM dự kiến trồng gần 1,7 triệu cây phân tán, kết quả thực hiện đạt 1.131.000 cây.

Riêng khu vực TPHCM trước sáp nhập, kế hoạch trồng 550.000 cây, tuy nhiên kết quả mới đạt khoảng 350 cây, tương đương 1% kế hoạch.

Tại lễ phát động Tết trồng cây năm 2025, 3 địa phương trước sáp nhập trồng được gần 1.000 cây.

Tin liên quan

Biến đổi khí hậu và câu chuyện ứng phó từ Việt Nam

Biến đổi khí hậu và câu chuyện ứng phó từ Việt Nam

Biến đổi khí hậu biểu hiện bởi sự nóng lên toàn cầu, mực nước biển dâng và gia tăng các hiện tượng khí tượng thủy văn cực đoan.

Giải pháp bền vững ứng phó biến đổi khí hậu

Nhiều địa phương đã và đang nỗ lực phục hồi, phát triển rừng ngập mặn

Giải cứu không khí TP HCM

Cuối năm 2025, chất lượng không khí tại TP HCM suy giảm nghiêm trọng với nồng độ bụi mịn PM2.5 vượt ngưỡng an toàn gấp 7 lần.

biến đổi khí hậu bảo vệ môi trường sở nông nghiệp
