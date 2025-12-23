HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Trồng cây phân tán tại TPHCM đạt 1% kế hoạch đề ra

QUỐC ANH

(NLĐO) - Năm 2025, trước sáp nhập, TPHCM đặt mục tiêu trồng 550.000 cây phân tán tại khu vực, tuy nhiên kết quả thực hiện mới đạt khoảng 1% kế hoạch

UBND TPHCM vừa báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường về thực hiện nhiệm vụ thích ứng biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố năm 2025.

Trồng rừng đạt gần 95% kế hoạch 

Theo báo cáo, TPHCM đang triển khai 22 nhiệm vụ khoa học – công nghệ phục vụ hoặc có liên quan đến ứng phó biến đổi khí hậu, với tổng kinh phí hơn 41 tỉ đồng. Thành phố cũng đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tiêu biểu là tham gia nhóm các thành phố dẫn đầu về ứng phó biến đổi khí hậu (Tổ chức C40) và hợp tác song phương với TP Osaka (Nhật Bản) trong Chương trình phát triển thành phố phát thải carbon thấp.

Trồng cây phân tán tại TPHCM đạt 1% theo kế hoạch - Ảnh 1.

Người dân tản bộ tại công viên 23 tháng 9, phường Bến Thành.

Công tác trồng rừng, thành phố trồng 901 ha, đạt 94,9 % so với kế hoạch. Trong đó, trồng lại rừng sản xuất sau khai thác 695 ha, trồng rừng thay thế trên đất rừng phòng hộ 33 ha, trồng mới rừng phòng hộ đặc dụng 173 ha.

Trồng cây phân tán đạt thấp so với kế hoạch 

Theo kế hoạch chung, toàn TPHCM dự kiến trồng gần 1,7 triệu cây phân tán, kết quả thực hiện đạt 1.131.000 cây.

Riêng khu vực TPHCM trước sáp nhập, kế hoạch trồng 550.000 cây, tuy nhiên kết quả mới đạt khoảng 350 cây, tương đương 1% kế hoạch.

Tại lễ phát động Tết trồng cây, 3 địa phương trước sáp nhập trồng được gần 1.000 cây.

Đồng bộ nhiều giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu

Bên cạnh trồng rừng, trồng cây, TPHCM triển khai nhiều mô hình và giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu trong các lĩnh vực nông nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn.

Thành phố cũng xác định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, ngưỡng khai thác theo từng khu vực; đề xuất các biện pháp tích trữ, điều hòa và sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, nhằm hạn chế suy thoái, cạn kiệt nguồn nước theo các cấp độ khan hiếm.

Đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng

TPHCM triển khai nhiều hoạt động truyền thông đa dạng nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu, như: Treo pano kỹ thuật canh tác thích ứng; Tập huấn nông nghiệp; Hưởng ứng Giờ Trái đất; Các chiến dịch sử dụng năng lượng xanh, tiết kiệm điện...

Ngoài ra, nhiều hoạt động quy mô lớn như tập huấn văn hóa – thể thao lồng ghép nội dung biến đổi khí hậu, tập huấn pháp luật môi trường cho doanh nghiệp tại các KCN – KCX, với hơn 600 doanh nghiệp tham gia, cũng góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng và doanh nghiệp.


biến đổi khí hậu hợp tác quốc tế Phát triển Nông thôn giờ trái đất trồng rừng
