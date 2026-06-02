Giáo dục Tuyển sinh

TPHCM: Trường Phổ thông Năng khiếu công bố tỉ lệ dự thi lớp 10

Huy Lân - Vân Nhi

(NLĐO) - Ngày 2-6, số liệu đăng ký và tỉ lệ dự thi kỳ tuyển sinh lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu vừa được công bố.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 của Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐHQG TPHCM) đã diễn ra trong hai ngày 23 và 24-5-2026. 

Theo thông cáo báo chí ngày 2-6, hội đồng tuyển sinh đã công bố các số liệu liên quan đến đăng ký và dự thi.

Bài thi

Số lượt đăng ký thi

Số lượng bài thi

Tỉ lệ dự thi

Ngữ văn 

(không chuyên)

4708453996,4%

Tiếng Anh 

(không chuyên)

4708453996,4%

Toán (không chuyên)

4708453796,4%

Ngữ văn (chuyên)

100395294,9%

Toán (chuyên)

1398133195,2%

Tiếng Anh (chuyên)

1640153193,4%

Tin học (chuyên)

26925795,5%

Vật lý (chuyên)

35333996,0%

Hóa học (chuyên)

52149995,8%

Sinh học (chuyên)

37235294,6%

Ở nhóm bài thi không chuyên gồm Ngữ văn, Tiếng Anh và Toán, số lượt đăng ký đều là 4.708. Số bài thi thực tế dao động từ 4.537 đến 4.539 bài, tương ứng tỉ lệ dự thi 96,4% ở cả ba môn.

Các môn chuyên ghi nhận tỉ lệ dự thi dao động từ 93,4% đến 96,0%. Cụ thể, Ngữ văn chuyên đạt 94,9%; Toán chuyên 95,2%; Tiếng Anh chuyên 93,4%; Tin học chuyên 95,5%; Vật lý chuyên 96,0%; Hóa học chuyên 95,8%; Sinh học chuyên 94,6%.

Trường Phổ Thông Năng Khiếu công bố tỷ lệ dự thi lớp 10 - Ảnh 1.

Đáng chú ý, hội đồng tuyển sinh cho biết chưa thể xác định “tỉ lệ chọi” theo cách thông thường do phương thức xét tuyển linh hoạt qua các nguyện vọng và tổ hợp.

Theo phương thức thi và xét tuyển vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu áp dụng từ năm 2023 đến nay, không thể xác định “tỉ lệ chọi” theo cách thông thường bằng việc lấy tổng số thí sinh dự thi môn chuyên chia cho chỉ tiêu.

Nguyên nhân là do cơ chế xét tuyển theo nhiều nguyện vọng và tổ hợp khác nhau. Cụ thể, khi thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 (NV1), thì Nguyện vọng 2 sẽ tự động được xét như NV1, và quá trình này tiếp tục với NV3, NV4… cho đến khi tìm được nguyện vọng phù hợp. Mỗi lớp chuyên chỉ xác định một điểm trúng tuyển duy nhất theo tổ hợp xét tuyển mà thí sinh đăng ký. 

Bên cạnh đó, thí sinh có thể sử dụng nhiều tổ hợp khác nhau để xét tuyển vào cùng một lớp chuyên. Ví dụ, lớp chuyên Vật lý có thể xét bằng tổ hợp TH1 (sử dụng môn Toán chuyên) hoặc TH2 (sử dụng môn Vật lý chuyên); lớp chuyên Tin học có thể xét bằng TH1 hoặc TH5 (sử dụng môn Tin học chuyên). 

Thí sinh có thể xét tuyển vào lớp chuyên tại Cơ sở Đông Hòa như Toán-LN, Lý-LN, Hóa-LN, Sinh-LN bằng tổ hợp chứa môn chuyên và cả TH1 (sử dụng môn Toán chuyên).

Chính vì cơ chế linh hoạt giữa nguyện vọng và tổ hợp xét tuyển như trên, việc quy đổi đơn thuần số lượng thí sinh dự thi sang "tỉ lệ chọi" không phản ánh chính xác mức độ cạnh tranh của từng lớp chuyên.

Tổng hợp đề thi chính thức: 

ĐỀ THI CHÍNH THỨC 

Thi lớp 10 ở TPHCM: Chi tiết đề thi môn toán và gợi ý giải đề

Thi lớp 10 ở TPHCM: Chi tiết đề thi môn toán và gợi ý giải đề

(NLĐO) - Đề thi môn toán lớp 10 ở TP HCM năm 2026 gồm các dạng bài quen thuộc nhưng nhiều câu có mức độ phân hóa tương đối.

Đề thi toán lớp 10 ở TP HCM không khó nhưng nhiều “bẫy”

(NLĐO) - Sáng nay, 2-6, gần 152.000 thí sinh TPHCM đã hoàn thành môn thi toán - môn cuối cùng trong 3 môn bắt buộc kỳ thi lớp 10 năm 2026

Đề Ngoại ngữ vừa sức, thí sinh tự tin đạt điểm 9, 10

(NLĐO) - Chiều 1-6, nhiều thí sinh tại các điểm thi đánh giá đề ngoại ngữ thi vào lớp 10 vừa sức, bám sát ôn tập và giúp các em tự tin hoàn thành bài thi.

