TPHCM: Trường Phổ thông Năng khiếu công bố tỉ lệ dự thi lớp 10

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 của Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐHQG TPHCM) đã diễn ra trong hai ngày 23 và 24-5-2026.

Theo thông cáo báo chí ngày 2-6, hội đồng tuyển sinh đã công bố các số liệu liên quan đến đăng ký và dự thi.

Bài thi Số lượt đăng ký thi Số lượng bài thi Tỉ lệ dự thi Ngữ văn (không chuyên) 4708 4539 96,4% Tiếng Anh (không chuyên) 4708 4539 96,4% Toán (không chuyên) 4708 4537 96,4% Ngữ văn (chuyên) 1003 952 94,9% Toán (chuyên) 1398 1331 95,2% Tiếng Anh (chuyên) 1640 1531 93,4% Tin học (chuyên) 269 257 95,5% Vật lý (chuyên) 353 339 96,0% Hóa học (chuyên) 521 499 95,8% Sinh học (chuyên) 372 352 94,6%

Ở nhóm bài thi không chuyên gồm Ngữ văn, Tiếng Anh và Toán, số lượt đăng ký đều là 4.708. Số bài thi thực tế dao động từ 4.537 đến 4.539 bài, tương ứng tỉ lệ dự thi 96,4% ở cả ba môn.

Các môn chuyên ghi nhận tỉ lệ dự thi dao động từ 93,4% đến 96,0%. Cụ thể, Ngữ văn chuyên đạt 94,9%; Toán chuyên 95,2%; Tiếng Anh chuyên 93,4%; Tin học chuyên 95,5%; Vật lý chuyên 96,0%; Hóa học chuyên 95,8%; Sinh học chuyên 94,6%.

Đáng chú ý, hội đồng tuyển sinh cho biết chưa thể xác định “tỉ lệ chọi” theo cách thông thường do phương thức xét tuyển linh hoạt qua các nguyện vọng và tổ hợp.

Theo phương thức thi và xét tuyển vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu áp dụng từ năm 2023 đến nay, không thể xác định “tỉ lệ chọi” theo cách thông thường bằng việc lấy tổng số thí sinh dự thi môn chuyên chia cho chỉ tiêu.

Nguyên nhân là do cơ chế xét tuyển theo nhiều nguyện vọng và tổ hợp khác nhau. Cụ thể, khi thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 (NV1), thì Nguyện vọng 2 sẽ tự động được xét như NV1, và quá trình này tiếp tục với NV3, NV4… cho đến khi tìm được nguyện vọng phù hợp. Mỗi lớp chuyên chỉ xác định một điểm trúng tuyển duy nhất theo tổ hợp xét tuyển mà thí sinh đăng ký.

Bên cạnh đó, thí sinh có thể sử dụng nhiều tổ hợp khác nhau để xét tuyển vào cùng một lớp chuyên. Ví dụ, lớp chuyên Vật lý có thể xét bằng tổ hợp TH1 (sử dụng môn Toán chuyên) hoặc TH2 (sử dụng môn Vật lý chuyên); lớp chuyên Tin học có thể xét bằng TH1 hoặc TH5 (sử dụng môn Tin học chuyên).

Thí sinh có thể xét tuyển vào lớp chuyên tại Cơ sở Đông Hòa như Toán-LN, Lý-LN, Hóa-LN, Sinh-LN bằng tổ hợp chứa môn chuyên và cả TH1 (sử dụng môn Toán chuyên).

Chính vì cơ chế linh hoạt giữa nguyện vọng và tổ hợp xét tuyển như trên, việc quy đổi đơn thuần số lượng thí sinh dự thi sang "tỉ lệ chọi" không phản ánh chính xác mức độ cạnh tranh của từng lớp chuyên.

