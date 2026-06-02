Giáo dục Tuyển sinh

Đề thi toán lớp 10 ở TP HCM không khó nhưng nhiều “bẫy”

Vân Nhi

(NLĐO) - Sáng nay, 2-6, gần 152.000 thí sinh TPHCM đã hoàn thành môn thi toán - môn cuối cùng trong 3 môn bắt buộc kỳ thi lớp 10 năm 2026

Kết thúc bài thi môn toán sáng 2-6, nhiều thí sinh tại TPHCM cho biết đề năm nay không quá khó, bám sát dạng ôn tập. 

Tuy nhiên, nhiều em cho rằng các câu hỏi cuối đề có độ phân hóa cao, xuất hiện nhiều “bẫy”, đòi hỏi thí sinh phải cẩn thận để tránh mất điểm đáng tiếc.

Đề Toán lớp 10 không khó, nhưng nhiều "bẫy"
Đề Toán lớp 10 không khó, nhưng nhiều "bẫy"

Đề toán tuyển sinh lớp 10 TPHCM năm nay được đánh giá bám sát kiến thức đã ôn tập, song vẫn có nhiều câu dễ gây mất điểm.

Đây cũng là thời điểm thí sinh lớp 9 trên địa bàn hoàn thành 3 môn thi bắt buộc, khép lại chặng đua quan trọng trong kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027.

Thí sinh tại điểm thi Trường THCS Colette rạng rỡ rời phòng thi sau môn toán.

Ghi nhận tại điểm thi, nhiều thí sinh rời phòng thi với tâm trạng nhẹ nhõm sau khi hoàn thành môn toán. Nhóm học sinh Trường THCS Bàn Cờ cho biết cảm giác sau ba ngày thi là “thoải mái, nhẹ nhõm”, như trút được áp lực sau thời gian dài ôn tập.

Nhóm học sinh Trường THCS Bàn Cờ chia sẻ cảm xúc sau khi hoàn thành bài thi.

Đề Toán lớp 10 không khó, nhưng nhiều "bẫy"
Đề Toán lớp 10 không khó, nhưng nhiều "bẫy"
Đề Toán lớp 10 không khó, nhưng nhiều "bẫy"

Nhiều học sinh hào hứng chia sẻ bài làm với phụ huynh.

Đánh giá về đề thi, các em nhận xét đề tương đối vừa sức, các câu từ 1 đến 6 không quá khó. Tuy nhiên, để đạt điểm tuyệt đối là không dễ do đề có nhiều chi tiết dễ gây nhầm lẫn, đặc biệt ở các phần đổi đơn vị và hình học không gian.

Cùng chung cảm nhận, em Văn Khắc Trí Thành, học sinh Trường THCS Colette, cho rằng đề khá vừa sức. 

“Em làm cũng ổn nhưng có một số câu hơi đánh đố, nhất là bài số 6. Đề phân hóa khá rõ, bạn nào ôn kỹ chuyên đề và làm quen dạng bài này rồi thì sẽ dễ lấy trọn điểm hơn”-Thành chia sẻ. 

Đề Toán lớp 10 không khó, nhưng nhiều "bẫy"

Hoàn thành kỳ thi lớp 10, em Văn Khắc Trí Thành lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ tại điểm thi.

Khép lại 3 môn thi bắt buộc, nhiều thí sinh cho biết cảm thấy vui và nhẹ nhõm khi chính thức hoàn thành kỳ thi, sẵn sàng bước vào kỳ nghỉ hè trong lúc chờ kết quả tuyển sinh.

Riêng các thí sinh đăng ký vào lớp chuyên hoặc lớp tích hợp sẽ tiếp tục dự thi môn chuyên hoặc bài thi tích hợp vào chiều nay, 2-6. Các bài thi này có thời gian làm bài 150 phút.

Thi vào lớp 10 tại TPHCM: Văn giàu cảm xúc, ngoại ngữ không đánh đố

Gần 152.000 thí sinh ở TP HCM đã trải qua ngày thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 với đề thi được đánh giá "dễ thở" với đa số thí sinh

Đề Ngoại ngữ vừa sức, thí sinh tự tin đạt điểm 9, 10

(NLĐO) - Chiều 1-6, nhiều thí sinh tại các điểm thi đánh giá đề ngoại ngữ thi vào lớp 10 vừa sức, bám sát ôn tập và giúp các em tự tin hoàn thành bài thi.

Mưa bất chợt, học sinh vẫn đội mưa tiếp sức thí sinh

(NLĐO) - Cơn mưa bất ngờ trước giờ thi môn Ngoại ngữ chiều 1-6 không làm giảm nhiệt huyết của các tình nguyện viên tiếp sức tại các điểm thi.

