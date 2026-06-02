Đề thi toán lớp 10 ở TP HCM không khó nhưng nhiều “bẫy”

Kết thúc bài thi môn toán sáng 2-6, nhiều thí sinh tại TPHCM cho biết đề năm nay không quá khó, bám sát dạng ôn tập.

Tuy nhiên, nhiều em cho rằng các câu hỏi cuối đề có độ phân hóa cao, xuất hiện nhiều “bẫy”, đòi hỏi thí sinh phải cẩn thận để tránh mất điểm đáng tiếc.

Đề toán tuyển sinh lớp 10 TPHCM năm nay được đánh giá bám sát kiến thức đã ôn tập, song vẫn có nhiều câu dễ gây mất điểm.

Đây cũng là thời điểm thí sinh lớp 9 trên địa bàn hoàn thành 3 môn thi bắt buộc, khép lại chặng đua quan trọng trong kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027.

Thí sinh tại điểm thi Trường THCS Colette rạng rỡ rời phòng thi sau môn toán.

Ghi nhận tại điểm thi, nhiều thí sinh rời phòng thi với tâm trạng nhẹ nhõm sau khi hoàn thành môn toán. Nhóm học sinh Trường THCS Bàn Cờ cho biết cảm giác sau ba ngày thi là “thoải mái, nhẹ nhõm”, như trút được áp lực sau thời gian dài ôn tập.

Nhóm học sinh Trường THCS Bàn Cờ chia sẻ cảm xúc sau khi hoàn thành bài thi.

Nhiều học sinh hào hứng chia sẻ bài làm với phụ huynh.

Đánh giá về đề thi, các em nhận xét đề tương đối vừa sức, các câu từ 1 đến 6 không quá khó. Tuy nhiên, để đạt điểm tuyệt đối là không dễ do đề có nhiều chi tiết dễ gây nhầm lẫn, đặc biệt ở các phần đổi đơn vị và hình học không gian.

Cùng chung cảm nhận, em Văn Khắc Trí Thành, học sinh Trường THCS Colette, cho rằng đề khá vừa sức.

“Em làm cũng ổn nhưng có một số câu hơi đánh đố, nhất là bài số 6. Đề phân hóa khá rõ, bạn nào ôn kỹ chuyên đề và làm quen dạng bài này rồi thì sẽ dễ lấy trọn điểm hơn”-Thành chia sẻ.

Hoàn thành kỳ thi lớp 10, em Văn Khắc Trí Thành lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ tại điểm thi.

Khép lại 3 môn thi bắt buộc, nhiều thí sinh cho biết cảm thấy vui và nhẹ nhõm khi chính thức hoàn thành kỳ thi, sẵn sàng bước vào kỳ nghỉ hè trong lúc chờ kết quả tuyển sinh.

Riêng các thí sinh đăng ký vào lớp chuyên hoặc lớp tích hợp sẽ tiếp tục dự thi môn chuyên hoặc bài thi tích hợp vào chiều nay, 2-6. Các bài thi này có thời gian làm bài 150 phút.