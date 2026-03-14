Sức khỏe

TPHCM: Ung thư vú tăng 70%, nhiều ca vẫn phát hiện muộn

Hải Yến

(NLĐO) - Trong 20 năm (1996–2015), số ca ung thư vú tại TPHCM tăng khoảng 70% nhưng tỉ lệ bệnh nhân được chẩn đoán sớm chỉ đạt 26%.

Thông tin này được PGS Wendy Y Chen, Viện Ung thư Dana-Farber - Trường Y Harvard (Mỹ), chia sẻ tại hội thảo khoa học cập nhật tiến bộ trong điều trị và chăm sóc ung thư do Bệnh viện Đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn tổ chức ngày 14-3. 

TPHCM: Ung thư vú tăng 70% trong 20 năm, nhiều ca vẫn phát hiện muộn - Ảnh 1.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn phẫu thuật cho người bệnh

Tại hội thảo, các chuyên gia trong và ngoài nước đã chia sẻ nhiều xu hướng mới trong phòng ngừa, tầm soát và điều trị ung thư vú, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu nâng cao phát hiện sớm và mở rộng tiếp cận các phương pháp điều trị hiện đại tại Việt Nam.

BS Chen cho biết ung thư vú hiện là loại ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ và là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do ung thư ở nữ giới. Dù số ca mắc tại Mỹ cao, tỉ lệ tử vong thấp hơn nhờ hệ thống tầm soát và điều trị hiệu quả. Trong khi đó tại Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, số ca mắc thấp hơn nhưng tỉ lệ tử vong lại cao hơn.

Dữ liệu tại TPHCM cho thấy từ năm 1996 đến 2015, số ca ung thư vú đã tăng khoảng 70% trong vòng 20 năm. Tuy nhiên, chỉ 26% bệnh nhân được chẩn đoán ở giai đoạn I, trong khi tại Mỹ tỉ lệ này đạt 50–60%. Ngược lại, khoảng 26% bệnh nhân tại Việt Nam phát hiện bệnh ở giai đoạn III–IV, cao hơn nhiều so với khoảng 10% tại Mỹ.

Một đặc điểm đáng chú ý là ung thư vú tại châu Á thường được phát hiện ở độ tuổi trẻ hơn. Tại Việt Nam, tuổi trung bình khi chẩn đoán khoảng 51 tuổi, trong khi ở Mỹ là 61 tuổi.

Theo BS Chen, sự khác biệt về tỉ lệ bệnh nhân tử vong giữa các quốc gia chủ yếu liên quan đến ba yếu tố: Chương trình tầm soát chưa đồng bộ, khả năng tiếp cận thuốc điều trị còn hạn chế và tâm lý e ngại ung thư của người bệnh. Nhiều phụ nữ vẫn trì hoãn việc khám khi phát hiện bất thường do lo sợ chẩn đoán và điều trị.

Trong phiên thảo luận, BSCK2 Vương Đình Thy Hảo, Phó Trưởng Khoa Hóa trị - Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết sau khoảng 5 năm phát triển đơn vị tuyến vú thành khoa chuyên sâu, số lượng phẫu thuật ung thư vú đã tăng đáng kể. Riêng trong năm qua, các bác sĩ đã thực hiện khoảng 1.000 ca phẫu thuật ung thư vú.

Theo BS Nguyễn Trương Khương, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, ung thư vẫn là một trong những thách thức lớn nhất của y học hiện nay. Việc liên tục cập nhật tiến bộ khoa học, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn giữa các cơ sở y tế trong và ngoài nước đóng vai trò quan trọng để nâng cao hiệu quả điều trị và chất lượng sống cho người bệnh.

Hội thảo là dịp để các chuyên gia trao đổi những xu hướng mới trong chẩn đoán, điều trị và chăm sóc bệnh nhân ung thư, với sự tham gia của các chuyên gia đến từ Viện Ung thư Dana-Farber (Mỹ) một trong những trung tâm nghiên cứu, điều trị ung thư hàng đầu thế giới.


