TPHCM và Nam Bộ tiếp tục có đợt mưa diện rộng

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết hôm nay, 1-6, thời tiết TPHCM và Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối); gió Tây Nam hoạt động cấp 2-3.



Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C và cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

TPHCM và Nam Bộ tiếp tục có mưa diện rộng

Diễn biến đợt mưa lớn diện rộng ở TPHCM và Nam Bộ

Nhiều địa phương Nam Bộ đã xuất hiện mưa diện rộng trong 24 giờ qua, trong đó có nơi ghi nhận lượng mưa rất lớn. Theo số liệu quan trắc từ 7 giờ ngày 31-5 đến 7 giờ ngày 1-6, lượng mưa cao nhất được ghi nhận tại Ô Lâm (An Giang) với 127,6 mm, tiếp đến là Thuận Hòa (Lâm Đồng) 107,5 mm, Long Mỹ (Cần Thơ) 95,8 mm và Tân Hội Trung (Đồng Tháp) 64,6 mm.

Dự báo từ 13 giờ ngày 1-6 đến 13 giờ ngày 3-6, khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông trên diện rộng. Tổng lượng mưa phổ biến từ 70-150 mm, một số nơi có thể vượt 150 mm.

Sau thời gian này, mưa có xu hướng giảm dần. Trong khoảng từ 13 giờ ngày 3-6 đến 13 giờ ngày 4-6, tổng lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, cục bộ có nơi trên 50mm.

Tại TPHCM, mưa xuất hiện trên diện rộng trong ngày 31-5 và rạng sáng 1-6, tuy nhiên lượng mưa phổ biến vẫn dưới 10 mm. Dự báo từ chiều 1-6 đến chiều 3-6, thành phố sẽ bước vào đợt mưa lớn với lượng mưa phổ biến từ 70-130 mm, có nơi trên 130 mm.

Từ ngày 3-6, mưa giảm dần, tổng lượng mưa phổ biến từ 20-40 mm, một số nơi trên 50 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, cũng như các khu vực ven sông, kênh rạch ở Nam Bộ và TPHCM.

Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm trong mưa dông như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.