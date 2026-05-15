Thời sự Chính trị

TPHCM và Thủ đô Viêng Chăn (Lào) tăng cường hợp tác

Xuân Huy - Ảnh: Quốc Thắng

(NLĐO) - Lãnh đạo TPHCM và lãnh đạo Thủ đô Viêng Chăn (Lào) mong muốn củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt, mở rộng các chương trình hợp tác

Sáng 15-5, ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, có buổi tiếp đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Viêng Chăn (Lào) do ông Athsaphangthong Siphandone - Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Thành ủy Viêng Chăn, Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn, dẫn đầu và chứng kiến lễ ký Biên bản ghi nhớ về thỏa thuận hợp tác giữa TPHCM và Viêng Chăn giai đoạn 2026-2030.

Buổi tiếp còn có sự tham dự của lãnh đạo nhiều sở, ngành và tổ chức hữu nghị của TPHCM và thủ đô Viêng Chăn (Lào)

Chuyến thăm diễn ra sau khi hai Đảng, hai nước tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị quan trọng như Đại hội của mỗi Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ mới và hoàn tất công tác kiện toàn các chức danh lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương.

Tại buổi tiếp, ông Võ Văn Minh bày tỏ mong muốn chương trình hợp tác thời gian tới giữa Việt Nam - Lào nói chung, TPHCM và Thủ đô Viêng Chăn nói riêng ngày càng hiệu quả.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn Athsaphangthong Siphandone chân thành cảm ơn lãnh đạo đã dành thời gian và sự đón tiếp trọng thị với tiếp Đoàn

Tại buổi làm việc, ông Võ Văn Minh và ông Atsaphangthong Siphandone đã tổng kết, điểm lại những thành quả nổi bật trong hợp tác song phương thời gian qua. Qua đó, đúc kết việc triển khai Bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND TPHCM và Ủy ban Chính quyền Thủ đô Viêng Chăn giai đoạn 2021 - 2025 đã có nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt, hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao giữa hai địa phương diễn ra thường xuyên, góp phần củng cố tin cậy chính trị và tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa hai thành phố.

Đại diện lãnh đạo UBND TPHCM và Ủy ban Chính quyền Thủ đô Viêng Chăn đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác, giai đoạn 2026-2030.

Hai bên thống nhất tập trung tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, an ninh - quốc phòng, pháp chế - tư pháp, kinh tế, giáo dục, văn hóa - xã hội; đẩy mạnh hợp tác giữa các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội,…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà (phải) và ông Phokham Xayyasone (trái), Phó Chủ tịch Ủy ban Chính quyền Thủ đô Vientiane (Lào) ký Biên bản ghi nhớ về thỏa thuận hợp tác

Hai bên khẳng định Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 là dấu mốc quan trọng, tạo khuôn khổ mới để TPHCM và Thủ đô Viêng Chăn tiếp tục đưa quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn. Với quyết tâm chính trị cao và tình cảm thủy chung, chân thành, tin cậy giữa hai địa phương, hai bên tin tưởng quan hệ hợp tác TPHCM - Thủ đô Viêng Chăn ngày càng thực chất, bền vững và hiệu quả, góp phần vun đắp quan hệ Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Bản ghi nhớ không chỉ kế thừa các kết quả hợp tác đã đạt được, mà còn mở rộng sang nhiều lĩnh vực mới, phù hợp với yêu cầu phát triển của mỗi bên trong giai đoạn mới.

