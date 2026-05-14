Quốc tế

TPHCM tăng cường hợp tác với thủ đô Vientiane của Lào

Tin,ảnh: Xuân Mai

(NLĐO) - Quan hệ giữa TPHCM và thủ đô Vientiane của Lào không ngừng được thúc đẩy trên nhiều mặt.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông đã có buổi tiếp đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Vientiane - Lào do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thủ đô Vientiane Athsaphangthong Siphandone làm trưởng đoàn hôm 14-5.

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông nhấn mạnh TPHCM luôn coi trọng sự hợp tác với thủ đô Vientiane và bày tỏ hi vọng mối quan hệ giữa hai địa phương ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa theo như kỳ vọng của lãnh đạo hai đảng, hai nhà nước Việt Nam và Lào. 

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông tiếp Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Vientiane Athsaphangthong Siphandone hôm 14-5.

Ông cho rằng hai chính quyền địa phương có thể chia sẻ kinh nghiệm ở cấp cơ sở để học hỏi lẫn nhau về quản lý dân cư và phát triển tại địa bàn. Các cơ quan hai bên cũng đang triển khai các kế hoạch để hợp tác trong thời gian tới. 

Hai bên đã triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2021 - 2025, đạt nhiều kết quả nổi bật trong các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, y tế, văn hóa, giáo dục. 

Trong chuyến thăm lần này, hai bên dự kiến ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND TPHCM và Ủy ban Chính quyền thủ đô Vientiane giai đoạn 2026 - 2030.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông tặng quà lưu niệm Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Vientiane Athsaphangthong Siphandone hôm 14-5.

Bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm của lãnh đạo TPHCM, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thủ đô Vientiane khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác với TP HCM, đồng thời tiến hành rà soát, đẩy mạnh triển khai hiệu quả các nội dung đã được hai bên thống nhất. 

Đồng tình với ông Đặng Minh Thông, ông Athsaphangthong Siphandone cũng nhất trí hai bên sẽ tiếp tục thảo luận về phương hướng hợp tác hành động trong thời gian tới, theo hướng sâu rộng và toàn diện trong nhiều lĩnh vực.

Theo ông, Thành ủy Vientiane sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, phối hợp chặt chẽ với các địa phương của Việt Nam trong việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, biên bản ghi nhớ đã ký kết.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông và Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Vientiane Athsaphangthong Siphandone chụp ảnh cùng các đại biểu trong buổi tiếp tại TPHCM hôm 14-5.

Vốn FDI từ Indonesia vào TP HCM đạt 167 triệu USD

(NLĐO) - Indonesia hiện là một trong những đối tác quan trọng của TPHCM trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư, văn hóa, du lịch.

TP HCM sẵn sàng cho cú hích tăng trưởng hai con số

(NLĐO) - Bước sang năm 2026, TP HCM đặt mục tiêu tăng trưởng ở mức hai con số, phát triển nhanh nhưng bền vững.

Tình cảm sâu nặng của kiều bào đối với TP HCM

Năm 2025, lượng kiều hối về TP HCM đạt 10,3 tỉ USD, tăng khoảng 8% so với năm 2024

