HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TPHCM: Vận hành cống ngăn triều của dự án gần 10.000 tỉ đồng

QUỐC ANH - CHÍ NGUYÊN

(NLĐO) - Vận hành cống Bến Nghé là bước ngoặt mới cho dự án giảm ngập do triều trị giá gần 10.000 tỉ đồng. Nhà đầu tư cam kết hoàn thành dự án trong năm nay.

Ngày 2-2, tại cống kiểm soát triều Bến Nghé, UBND TPHCM, các sở, ban ngành và Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam (Trungnam Group) phối hợp tái vận hành cống Bến Nghé và tái khởi động dự án "giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1).

Vận hành cống ngăn triều Bến Nghé

Cam kết hoàn thành năm 2026

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tâm Tiến - Tổng Giám đốc Trungnam Group, cho biết thời gian qua dự án được sự quan tâm, chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc từ Trung ương, nỗ lực của thành phố, các sở, ngành để tái khởi động dự án sau hơn 5 năm tạm ngừng.

- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Tâm Tiến - Tổng Giám đốc Trungnam Group, khẳng định hiệu quả dự án và cam kết hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2026.

Ông Tiến khẳng định dự án vận hành đồng bộ các hạng mục gồm 6 cống lớn, 2 cống nhỏ và hệ thống đê bao sẽ phát huy hiệu quả. 

Trong đó, hệ thống cống ngăn triều sẽ ngăn nước bên ngoài vào, hỗ trợ bơm nước để bớt ngập hoặc hết ngập; đồng thời đón nhận lượng nước mưa từ các tuyến đường đô thị đổ về.

Khẳng định tính hiệu quả nhưng ông Tiến cũng nhấn mạnh: "Nếu nghĩ hệ thống cống ngăn triều này vận hành thì thành phố hết ngập là chưa chuẩn xác". 

Theo ông, nếu lượng nước mưa từ trong thành phố không chảy về hệ thống kênh, rạch để tích trữ (nhờ van cống ngăn triều) thì không thể quy trách nhiệm cho dự án.

- Ảnh 2.

Cống Bến Nghé đặc thù là cống âm, toàn bộ cửa van hàng trăm tấn nằm dưới nước, được vận hành thử nghiệm từ 5 năm trước.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng mong UBND TPHCM tạo điều kiện cho phép vận hành toàn bộ hệ thống này 5 năm để gắn liền trách nhiệm bảo hành.

- Ảnh 3.

Vận hành cống ngăn triều Bến Nghé là bước ngoặt, mở ra cơ hội về đích sớm của dự án chống ngập trị giá gần 10.000 tỉ đồng.

Đồng thời, nhà đầu tư mong thành phố tạo mọi điều kiện còn lại về mặt pháp lý cho doanh nghiệp hoàn thành dự án và cam kết hoàn thành trong năm 2026.

"Nhà đầu tư sẽ quyết tâm hoàn thành sớm nhất vì thực ra toàn bộ dự án đã hoàn thành 93%. Tất cả công trình chính, hạng mục lớn đã xong hết rồi, chỉ còn lại trái tim của dự án là hệ thống điều khiển. Dự án hoàn thành đáp ứng mong mỏi của người dân thành phố" – ông Tiến nói.

- Ảnh 4.

Cống ngăn triều đầu tiên trong 6 cống ngăn triều lớn của dự án vận hành.

Giảm ngập úng vùng dự án

Ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cho biết thành phố và các bên liên quan nỗ lực tháo gỡ điểm nghẽn chính của dự án để triển khai. Dự án đã tái khởi động đối với hạng mục cống Bến Nghé, cống Mương Chuối và nhà điều hành toàn bộ dự án.

- Ảnh 5.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường cho biết thành phố hỗ trợ doanh nghiệp để sớm hoàn thành dự án.

"Cống Bến Nghé vận hành là cống đầu tiên trong 6 cống chính của dự án. Đây là kết quả của những nỗ lực tích cực thời gian qua" – ông Bùi Xuân Cường nói.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM cũng thông tin Kiểm toán Nhà nước đang kiểm toán lại tổng mức đầu tư của dự án và thành phố sẽ tiếp tục điều chỉnh sau khi có kết quả này. Những công việc quan trọng cần tập trung trong thời gian tới là giao đất đối ứng cho doanh nghiệp; đàm phán ký các hợp đồng tín dụng, huy động lại vốn để triển khai dự án.

- Ảnh 6.

Ông Bùi Xuân Cường theo dõi thời khắc vận hành cống ngăn triều Bến Nghé từ trên cầu Mống.

Ông Bùi Xuân Cường khẳng định thành phố, các sở ngành sẽ đồng hành với nhà đầu tư để thu hồi mặt bằng bị tái lấn chiếm; hỗ trợ thủ tục nghiệm thu, vận hành, hoặc giao nhà đầu tư vận hành để bảo đảm vận hành hiệu quả dự án trong thời gian tới. Đề nghị nhà đầu tư thực hiện đúng cam kết hoàn thành dự án năm 2026, trong đó hạng mục nào hoàn thành trước thì đưa vào vận hành trước.

- Ảnh 7.

Thành phố kỳ vọng khi toàn bộ dự án hoàn thành sẽ góp phần giải quyết ngập cho hàng triệu người dân vùng dự án.

Dự án ngoài kiểm soát triều còn phục vụ cho mục tiêu khác như chủ động điều tiết mực nước trong sông kênh trữ nước mưa; bảo đảm giảm áp lực cống cho khu vực dự án; cải thiện môi trường cảnh quan; duy trì, phát triển giao thông thủy vùng dự án.

- Ảnh 8.

Cống ngăn triều Bến Nghé đóng vai trò quan trọng giảm ngập do triều cho các tuyến đường trung tâm.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM kỳ vọng việc vận hành cống Bến Nghé và tương lai là toàn bộ hạng mục dự án sẽ giúp không để xảy ra ngập do triều cho khu vực trung tâm. Trên cơ sở đó, tiến tới khắc phục ngập úng cho vùng dự án.

Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) với mục tiêu kiểm soát ngập do triều cường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu cho vùng diện tích 570 km2 với khoảng 6,5 triệu dân thuộc khu vực bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm thành phố.

Dự án được thực hiện theo hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), khởi công tháng 6-2016. Tuy nhiên, khi đạt khối lượng hơn 90% thì dự án tạm ngưng thi công từ tháng 11-2020. Lý do tạm ngưng liên quan tới vướng mắc thủ tục pháp lý và ngân hàng ngừng giải ngân vốn.

Tin liên quan

Kết luận xử lý vướng mắc liên quan loạt dự án lớn ở TPHCM, có dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng

Kết luận xử lý vướng mắc liên quan loạt dự án lớn ở TPHCM, có dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng

(NLĐO) - Đối với 12 dự án thuộc thẩm quyền của TPHCM, đề nghị thành phố khẩn trương xử lý, giải quyết dứt điểm trong tháng 1-2026.

Dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng ở TPHCM: Thực hiện nhiều chỉ đạo trong tháng 3

(NLĐO) - Lãnh đạo TP HCM đã giao nhiệm vụ cho từng sở, ngành trong việc thực hiện, tháo gỡ vướng mắc của dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng.

Sốt ruột với dự án chống ngập

Mùa mưa đã cận kề, các công trình thuộc dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng vẫn đang dừng thi công dù TP HCM và nhà đầu tư đã có nhiều kiến nghị để sớm hoàn thành dự án

sông Sài Gòn chống ngập bến nghé
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo