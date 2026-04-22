TPHCM: xã đủ điều kiện khẩn khương hoàn thiện thủ tục lên phường

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch Xây dựng Đề án thành lập đơn vị hành chính đô thị trên địa bàn thành phố.

Tại kế hoạch này, UBND TPHCM giao các xã đủ điều kiện, tiêu chuẩn, tiêu chí thành lập phường, nhất là các xã được hình thành từ thị trấn trước đây và các xã đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chung đô thị, khẩn trương thực hiện trình tự, thủ tục xây dựng đề án. Từ đó, trình UBND TPHCM để trình Chính phủ (qua Bộ Nội vụ thẩm định), trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

TPHCM yêu cầu việc thành lập đơn vị hành chính đô thị phải dựa trên các tiêu chí cụ thể, không cảm tính

Các xã cũng phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và đơn vị có liên quan khẩn trương lập, điều chỉnh các quy hoạch đô thị theo thẩm quyền; tiến hành rà soát, đánh giá các tiêu chuẩn phân loại đô thị và tiêu chuẩn của đơn vị hành chính đô thị theo đúng các định hướng quy hoạch đô thị, chương trình phát triển đô thị của TPHCM và địa phương. Đồng thời, tổ chức lập Đề án phân loại đô thị, đánh giá trình độ phát triển đô thị, lập Đề án thành lập đơn vị hành chính đô thị trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định.

Theo UBND TPHCM, việc thành lập đơn vị hành chính đô thị góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, đất đai, dân cư, trật tự đô thị, môi trường, hạ tầng kỹ thuật; tăng cường năng lực tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chỉnh trang đô thị, cải cách hành chính, chuyển đổi số; tạo điều kiện thuận lợi hơn trong cung cấp dịch vụ công, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

TPHCM yêu cầu việc thành lập đơn vị hành chính đô thị phải dựa trên các tiêu chí cụ thể như quy mô dân số, diện tích tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội, không cảm tính.

Tiêu chuẩn của phường phải có quy mô dân số từ 21.000 người trở lên; diện tích tự nhiên từ 5,5 km2 trở lên. Tỉ lệ tổng thu ngân sách địa phương với tổng chi ngân sách trên địa bàn đạt từ 100% trở lên. Tỉ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ trong GRDP đạt từ 70% trở lên. Tỉ lệ lao động phi nông nghiệp từ 70% trở lên. Thu nhập bình quân đầu người mỗi năm cao hơn thu nhập bình quân đầu người mỗi năm của thành phố trong 3 năm gần nhất.

Tỉ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều) thấp hơn tỉ lệ hộ nghèo của TPHCM trong 3 năm gần nhất.