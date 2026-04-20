Thời sự

TPHCM lập đoàn kiểm tra 28 phường, xã

LÊ VĨNH

(NLĐO) - Theo quyết định của UBND TPHCM, đoàn kiểm tra liên ngành do lãnh đạo Sở Tư pháp làm trưởng đoàn

Ngày 20-4, UBND TPHCM ban hành quyết định kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố năm 2026.

Theo quyết định, 28 phường, xã được TPHCM kiểm tra trong đợt này.

Về thành phần, đoàn kiểm tra liên ngành do lãnh đạo Sở Tư pháp làm trưởng đoàn, thành viên gồm đại diện các sở, ngành liên quan đến nội dung kiểm tra.

UBND TPHCM kiểm tra 28 phường, xã về xử lý vi phạm hành chính

Đoàn kiểm tra có quyền yêu cầu đối tượng được kiểm tra trực tiếp làm việc hoặc cử người đại diện làm việc với đoàn kiểm tra. Cạnh đó, yêu cầu đối tượng được kiểm tra cung cấp đầy đủ thông tin, hồ sơ, tài liệu và giải trình những vấn đề có liên quan đến nội dung kiểm tra.

Trường hợp cần thiết, đoàn kiểm tra có thể tiến hành xác minh để làm rõ các vấn đề liên quan đến nội dung kiểm tra.

Đoàn kiểm tra có trách nhiệm sử dụng thông tin, sử dụng, bảo quản hồ sơ, tài liệu, tang vật, phương tiện có liên quan đến nội dung kiểm tra theo đúng quy định pháp luật, không làm hư hỏng hoặc thất thoát tài sản hợp pháp của đối tượng được kiểm tra.

Trong khi đó, các đơn vị được kiểm tra có quyền kiến nghị, giải trình về kết luận kiểm tra. Khiếu nại đối với kết luận kiểm tra và các hành vi vi phạm hành chính của người có thẩm quyền trong kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về khiếu nại.

Đồng thời, tố cáo đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong kiểm tra theo quy định của pháp luật về tố cáo. Từ chối yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu không liên quan đến nội dung kiểm tra.

Cũng theo quyết định của UBND TPHCM, các đơn vị được kiểm tra có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo yêu cầu của đoàn kiểm tra; báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu trung thực, kịp thời; giải trình những vấn đề có liên quan đến nội dung kiểm tra.

Các đơn vị được kiểm tra chấp hành kết luận kiểm tra, xử lý kết quả kiểm tra trên cơ sở kiến nghị của đoàn kiểm tra trong kết luận kiểm tra, chịu trách nhiệm về việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng kết luận kiểm tra.

Một nguyên cán bộ Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy bị bắt

(NLĐO) - Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, một nguyên cán bộ Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy bị bắt giữ.

Khánh Hòa: Yêu cầu kiểm tra, xử lý nghiêm vụ chi trả tiền hỗ trợ khắc phục thiên tai

(NLĐO) - Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa trực tiếp chỉ đạo kiểm tra, làm rõ phản ánh chi trả tiền hỗ trợ khắc phục thiên tai, xử lý nghiêm nếu sai phạm

Đồng Nai "tổng kiểm tra" các bếp ăn tập thể trong trường học

(NLĐO)- Tỉnh Đồng Nai sẽ thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, tiến hành kiểm tra đột xuất đối với bếp ăn tập thể, căn tin trường học.

kiểm tra TPHCM đoàn kiểm tra UBND TPHCM
