Lao động

Hoạt động đặc sắc ở phường Phú Thạnh, TPHCM

Tin, ảnh, clip: MAI CHI

(NLĐO)- Hội thi đã tạo sân chơi vui tươi, lành mạnh cho đoàn viên, lao động thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (19-4), đồng thời tạo sân chơi vui tươi, lành mạnh cho đoàn viên, lao động thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật; tạo điều kiện cho đồng bào các dân tộc giữ gìn và phát huy giá trị, bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc, qua đó thúc đẩy các phong trào thi đua tại các đơn vị, doanh nghiệp thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, chiều 19-4, Công đoàn phường Phú Thạnh, TPHCM đã tổ chức Hội thi "Biểu diễn thời trang đồng bào các dân tộc Việt Nam năm 2026".

Một số hình ảnh tại hội thi

Hội thi thu hút 10 đội thi đến từ các Công đoàn cơ sở khối trường học trên địa bàn phường cùng đông đảo cổ động viên, đoàn viên, lao động tham gia. Mỗi đội tham gia hội thi có từ 10 thành viên trở lên, là cán bộ, giáo viên, người lao động đang công tác tại các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT công lập tham gia trình diễn.

Tại chương trình, các đội đã biểu diễn trang phục truyền thống của các đồng bào dân tộc Việt Nam được đầu tư công phu, kết hợp sử dụng âm nhạc và thuyết trình.

Các tiết mục biểu diễn tại hội thi

Kết quả, đội thi thuộc Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Phan Chu Trinh đã xuất sắc giành giải nhất hội thi. Hai đội thi thuộc Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Hiệp Tân và Trường Mầm non Thiên Lý cùng đoạt giải nhì. Các đội đến từ Trường THCS Tân Thới Hòa, Trường THCS Đồng Khởi, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu được trao giải ba.

Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 4 giải khuyến khích, giải trình diễn ấn tượng, trang phục đẹp nhất, thuyết minh hay nhất cho các đội thi xuất sắc.

