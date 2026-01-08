Lo chỗ học cho con công nhân: TPHCM rà soát khu vực đông lao động trước Tết 2026

UBND TPHCM vừa ban hành văn bản yêu cầu các sở, ngành, ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao và UBND các xã, phường, đặc khu phối hợp rà soát, xác định những khu vực đông lao động trên địa bàn thành phố theo quy định tại Điều 75 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP.

TPHCM sẽ rà soát, thống kê số lượng lao động tại các khu công nghiệp để xác định “nơi có nhiều lao động"

Văn bản được đưa ra nhằm phục vụ triển khai hiệu quả các chính sách phát triển giáo dục mầm non tại các địa bàn tập trung đông lao động, theo Nghị quyết số 30/2025/NQ-HĐND. UBND TPHCM yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu ban hành văn bản xác định "nơi có nhiều lao động" trước ngày 30-1-2026.

Ban Quản lý các Khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao và Sở Công Thương được giao nhiệm vụ cung cấp danh sách doanh nghiệp, tổng hợp số lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, đối chiếu dữ liệu và xác định các khu vực thuộc "nơi có nhiều lao động" tại thời điểm tháng 12-2025. Việc rà soát, bổ sung, điều chỉnh được thực hiện định kỳ vào tháng 12 hàng năm.

BHXH TPHCM sẽ phối hợp cung cấp thông tin số lao động tham gia bảo hiểm và đối chiếu với các ban quản lý, Sở Công Thương để đảm bảo dữ liệu chính xác. Công an TP và UBND các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm xác minh, thống kê số lao động đăng ký thường trú hoặc tạm trú, từ đó đề xuất địa bàn thuộc hoặc không thuộc "nơi có nhiều lao động".

Văn bản cũng nêu rõ, trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn vượt thẩm quyền, các đơn vị phải báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, tham mưu UBND TPHCM chỉ đạo, giải quyết kịp thời.

Việc rà soát này sẽ giúp TPHCM xác định rõ các khu vực tập trung đông lao động, đồng thời làm cơ sở triển khai chính sách giáo dục mầm non và các chính sách khác đến người lao động tại các khu vực này.