Việc làm sôi động ngay đầu năm

Ngay từ đầu tháng 1, thị trường lao động đã ghi nhận những tín hiệu tích cực khi nhiều doanh nghiệp (DN) đồng loạt mở rộng tuyển dụng. Thay vì chờ sau Tết Nguyên đán như thông lệ, DN chủ động bổ sung nhân sự sớm nhằm bảo đảm tiến độ đơn hàng, ổn định bộ máy sản xuất - kinh doanh. Người lao động (NLĐ) cũng tích cực tìm việc, chuyển việc từ đầu năm để có thu nhập ổn định, yên tâm đón Tết.

Vào mùa "săn" lao động

Theo ghi nhận, ngay những ngày đầu năm 2026, không khí tuyển dụng đã lan tỏa ở nhiều địa phương, ngành nghề. Từ sản xuất, chế biến, dịch vụ đến bất động sản, bán lẻ..., nhiều DN đồng loạt triển khai các đợt tuyển dụng quy mô lớn, với yêu cầu linh hoạt hơn về độ tuổi, trình độ nhằm nhanh chóng lấp đầy nhu cầu nhân sự.

Công ty CP Vinhomes hiện mở đợt tuyển từ 50 - 100 lao động cho các vị trí vận hành, bảo trì tại hệ thống khu đô thị và tòa nhà. Với nhóm lao động phổ thông, DN tuyển người trong độ tuổi 18 - 53, không yêu cầu bằng cấp hay kinh nghiệm, chỉ cần bảo đảm sức khỏe, ý thức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm.

NLĐ trúng tuyển có thu nhập từ 8 - 12 triệu đồng/tháng, được ký hợp đồng lao động ổn định, hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm bắt buộc, bảo hiểm sức khỏe, phụ cấp ăn ca, lương tháng 13, thưởng lễ - Tết cùng nhiều chính sách phúc lợi khác. Đáng chú ý, NLĐ còn được hưởng các ưu đãi nội bộ khi sử dụng dịch vụ trong hệ sinh thái Vingroup như VinFast, Vinmec, Vinpearl..., qua đó gia tăng quyền lợi ngoài tiền lương.

Các doanh nghiệp mở rộng đội ngũ nhân sự chiến lược cho năm 2026

Không chỉ lĩnh vực dịch vụ - bất động sản, các ngành sản xuất cũng đẩy mạnh tuyển dụng. Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) - Sở Nội vụ TP Đà Nẵng, nhu cầu tuyển dụng cuối năm và đầu năm mới tập trung vào các lĩnh vực giày da, may mặc, điện tử, chế biến và dịch vụ. Nhờ đơn hàng ổn định, nhiều DN chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất ngay từ đầu năm, tạo tâm lý yên tâm cho NLĐ.

Tại Công ty CP Sản xuất và Thương mại Hữu Nghị Đà Nẵng, đơn hàng đã phủ kín kế hoạch sản xuất năm 2026. DN tiếp tục thông báo tuyển thêm lao động, nâng tổng số nhân sự lên khoảng 1.450 người. Thu nhập bình quân của NLĐ được duy trì ổn định, bữa ăn ca và điều kiện làm việc tiếp tục được cải thiện. Ở lĩnh vực thủy sản, Công ty CP Thủy sản Thương mại Thuận Phước (TP Đà Nẵng) cũng cần bổ sung khoảng 500 lao động cho sản xuất và các dịch vụ liên quan.

Không chỉ DN, chính quyền và các cơ quan chức năng nhiều địa phương cũng sớm vào cuộc để hỗ trợ kết nối cung - cầu lao động, hạn chế tình trạng thiếu hụt nhân sự sau Tết. Tại TP HCM, UBND phường Thới Hòa vừa tổ chức "Ngày hội việc làm" nhằm hỗ trợ NLĐ sớm tìm được việc làm sau khi một DN lớn trên địa bàn thông báo chấm dứt hoạt động. Theo ghi nhận, riêng các KCN tại phường Thới Hòa, phường Bến Cát và xã Bàu Bàng hiện có nhu cầu tuyển dụng hơn 10.000 lao động ở nhiều ngành nghề.

Việc DN tuyển dụng sớm giúp giảm áp lực "nhảy việc" ồ ạt sau Tết, đồng thời tạo điều kiện để NLĐ chủ động lựa chọn công việc phù hợp, tránh rơi vào thế bị động.

Tuyển trực tuyến chiếm ưu thế

Một điểm đáng chú ý trên thị trường lao động hiện nay là sự chuyển dịch mạnh mẽ về hình thức tuyển dụng. Theo Trung tâm DVVL TP HCM, trong năm 2025 có gần 30.000 DN tham gia tuyển dụng qua hệ thống DVVL, trong đó hơn 76% DN lựa chọn hình thức tuyển dụng trực tuyến - cao gấp hơn 3 lần so với tuyển dụng trực tiếp.

Xu hướng này cho thấy DN ngày càng ưu tiên các nền tảng số nhằm rút ngắn thời gian tìm ứng viên, mở rộng phạm vi tiếp cận và tối ưu chi phí. Tuyển dụng trực tuyến đặc biệt hiệu quả với các vị trí văn phòng, công nghệ thông tin (IT), tài chính, dịch vụ; trong khi tuyển dụng trực tiếp vẫn cần thiết với những công việc đòi hỏi kiểm tra tay nghề, sức khỏe hoặc thử việc tại chỗ.

Theo bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm DVVL TP HCM, sự áp đảo của tuyển dụng trực tuyến đặt ra yêu cầu phải tiếp tục nâng cấp hạ tầng số, chuẩn hóa hồ sơ điện tử và ứng dụng các công cụ đánh giá kỹ năng trực tuyến, đáp ứng xu hướng số hóa ngày càng mạnh của thị trường lao động.

Ở góc độ dài hạn, nhiều chuyên gia nhận định thị trường lao động năm 2026 sẽ không tăng trưởng nóng về số lượng mà chuyển sang tuyển dụng có chọn lọc. Thay vì tuyển đại trà, DN tập trung vào những vị trí thực sự cần thiết cho hoạt động sản xuất - kinh doanh, ưu tiên nhân sự có tay nghề, kinh nghiệm và khả năng thích ứng nhanh.

Bà Nguyễn Quỳnh Anh, Giám đốc Công ty Cung ứng nhân lực Lạc Việt, cho rằng xu hướng này buộc NLĐ phải không ngừng nâng cao kỹ năng, cập nhật kiến thức mới nếu muốn giữ lợi thế cạnh tranh. "DN sẵn sàng trả lương cao cho nhân sự đáp ứng yêu cầu công việc ngay từ đầu, thay vì tuyển số lượng lớn rồi mất thời gian đào tạo lại" - bà Quỳnh Anh nói.

Theo ông Lê Quang Trung, nguyên Phó Cục trưởng phụ trách Cục Việc làm, năm 2026 mở ra nhiều cơ hội cho nhóm lao động có năng lực chuyên môn rõ ràng, kinh nghiệm thực tế và khả năng làm việc độc lập. Những vị trí đòi hỏi tay nghề cao, kỹ năng quản lý, tư duy công nghệ sẽ tiếp tục có nhu cầu tuyển dụng ổn định.

Từ phía các nền tảng tuyển dụng, bà Trần Kim Trang, Giám đốc kinh doanh của Việc Làm Tốt, cho biết nhu cầu tuyển dụng sẽ tập trung vào các nhóm nhân lực công nghệ - chuyển đổi số, lao động kỹ thuật có tay nghề cao, nhân lực bán hàng - chăm sóc khách hàng và đội ngũ quản lý cấp trung.

Nhìn tổng thể, không khí tuyển dụng nhộn nhịp trước Tết Nguyên đán không chỉ phản ánh sự phục hồi và ổn định của hoạt động sản xuất - kinh doanh mà còn cho thấy niềm tin của DN và NLĐ vào triển vọng kinh tế năm 2026. Việc DN tuyển dụng sớm sẽ góp phần giảm biến động lao động sau Tết, tạo nền tảng cho một năm sản xuất - kinh doanh bền vững hơn.

Báo cáo TopCV 2025 - 2026 cho thấy ngành IT - Phần mềm tiếp tục thu hút lao động nhờ mức lương cao, đặc biệt ở các vị trí quản lý. Tuy nhiên, việc gia nhập ngành không hề dễ dàng. Dù hơn 20% nhân sự IT chuyển từ lĩnh vực khác hoặc tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn, DN vẫn thiếu ứng viên chất lượng cao, nhất là ở các mảng AI và dữ liệu.

Cần Thơ: Cần gấp hàng ngàn lao động Trung tâm DVVL TP Cần Thơ thông tin, tính đến cuối năm 2025, đã có hơn 50 DN trên địa bàn đăng ký tuyển dụng hơn 7.700 vị trí trống. Nhu cầu tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, chế biến, thương mại, dịch vụ, với số lượng lớn như lao động phổ thông (4.000 người), công nhân sản xuất (500) hay thợ lắp ráp (400). Đặc biệt dịp cận Tết, nhiều DN cần tuyển các công việc thời vụ như nhân viên kho, bảo vệ, thu ngân, giao hàng và phục vụ. Dự báo nhu cầu tuyển dụng sẽ tiếp tục tăng mạnh trong quý I/2026 ở nhiều lĩnh vực như bán lẻ, dịch vụ, tài chính - ngân hàng, logistics, y tế và công nghệ thông tin. Theo Trung tâm DVVL TP Cần Thơ, việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng và Luật Việc làm 2025 có hiệu lực từ ngày 1-1-2026 được kỳ vọng sẽ tạo động lực tích cực cho NLĐ. Các DN khuyến cáo, dù cơ hội rộng mở, NLĐ cần chủ động trang bị kỹ năng và tìm hiểu kỹ để lựa chọn vị trí phù hợp, đồng thời cảnh giác với những chiêu trò "việc nhẹ lương cao" dịp cận Tết. C.Linh



