TPHCM: Xác minh thông tin cô gái dừng xe bán cà phê trên đèo

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Đông Nam Bộ

TPHCM: Xác minh thông tin cô gái dừng xe bán cà phê trên đèo

Ngọc Giang

(NLĐO)- Lực lượng chức năng đang xác minh hình ảnh cô gái dừng ô tô bán cà phê tại đèo Nước Ngọt, khu vực đông du khách, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ngày 3-5, mạng xã hội lan truyền hình ảnh nhóm người lái ô tô đến khu vực đèo Nước Ngọt (đường ven biển ĐT 994) thuộc 2 địa phương xã Long Hải và Phước Hải, TPHCM, sau đó dừng xe ven đường và bán cà phê, nước uống ngay sát khu vực lưu thông.

Theo ghi nhận, đây là đoạn đường đèo có địa hình dốc, nhiều khúc cua, tầm nhìn hạn chế. Việc dừng, đỗ phương tiện không đúng quy định tại đây tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, đặc biệt vào thời điểm đông du khách.

TPHCM: Xác minh thông tin cô gái dừng xe bán cà phê trên đèo - Ảnh 1.

Hình ảnh cô gái dừng xe bán nước ngay khúc đèo Nước Ngọt

Các bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý và phản ứng của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng hành vi này không chỉ vi phạm quy định giao thông mà còn đe dọa an toàn của chính người bán lẫn người tham gia giao thông. Nhận được thông tin phản ánh, lực lượng chức năng đã xác minh vụ việc.

Ngay trong chiều cùng ngày, một kênh mạng xã hội được cho là chủ xe cà phê đã có bài đăng lên mạng xã hội để xin lỗi về hành động dừng xe bán hàng của mình, đồng thời sẽ tiếp thu ý kiến của mọi người, dừng việc bán hàng và sẵn sàng làm việc khi có thông báo từ cơ quan chức năng.

Cùng ngày, 2 địa phương xã Phước Hải và Long Hải cũng phát đi khuyến cáo, đề nghị người dân và du khách không dừng, đỗ xe trên lề đường hoặc dưới lòng đường tại khu vực đèo Nước Ngọt để chụp ảnh, check-in hoặc buôn bán.

TPHCM: Xác minh thông tin cô gái dừng xe bán cà phê trên đèo - Ảnh 2.

Khu vực đèo Nước Ngọt, thuộc 2 địa phương xã Long Hải và Phước Hải, TPHCM

Lực lượng chức năng cho biết thời gian tới sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại khu vực này.

Đèo Nước Ngọt nằm trên địa bàn hai xã Long Hải và Phước Hải (TP HCM), hiện đang triển khai dự án cầu cạn. Khu vực này thu hút đông du khách đến tham quan, chụp ảnh, đặc biệt khi công trình dần hoàn thiện.


Tin liên quan

Tiến độ hơn 76 km đường ven biển nối TP HCM và Lâm Đồng

Tiến độ hơn 76 km đường ven biển nối TP HCM và Lâm Đồng

(NLĐO)- Các dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT994 giữ vai trò then chốt trong việc hình thành trục giao thông ven biển kết nối TP HCM với tỉnh Lâm Đồng.

Cận cảnh đường cao tốc, đường ven biển ở Bà Rịa - Vũng Tàu trước ngày thông xe

(NLĐO)- Các dự án giao thông trọng điểm của Bà Rịa - Vũng Tàu đã hoàn thiện những hạng mục quan trọng, đảm bảo cho việc thông xe vào ngày mai.

mạng xã hội tai nạn giao thông cộng đồng mạng cô gái đường ven biển bán cà phê đèo Nước Ngọt
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo