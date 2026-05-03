TPHCM: Xác minh thông tin cô gái dừng xe bán cà phê trên đèo

Ngày 3-5, mạng xã hội lan truyền hình ảnh nhóm người lái ô tô đến khu vực đèo Nước Ngọt (đường ven biển ĐT 994) thuộc 2 địa phương xã Long Hải và Phước Hải, TPHCM, sau đó dừng xe ven đường và bán cà phê, nước uống ngay sát khu vực lưu thông.

Theo ghi nhận, đây là đoạn đường đèo có địa hình dốc, nhiều khúc cua, tầm nhìn hạn chế. Việc dừng, đỗ phương tiện không đúng quy định tại đây tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, đặc biệt vào thời điểm đông du khách.

Hình ảnh cô gái dừng xe bán nước ngay khúc đèo Nước Ngọt

Các bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý và phản ứng của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng hành vi này không chỉ vi phạm quy định giao thông mà còn đe dọa an toàn của chính người bán lẫn người tham gia giao thông. Nhận được thông tin phản ánh, lực lượng chức năng đã xác minh vụ việc.

Ngay trong chiều cùng ngày, một kênh mạng xã hội được cho là chủ xe cà phê đã có bài đăng lên mạng xã hội để xin lỗi về hành động dừng xe bán hàng của mình, đồng thời sẽ tiếp thu ý kiến của mọi người, dừng việc bán hàng và sẵn sàng làm việc khi có thông báo từ cơ quan chức năng.

Cùng ngày, 2 địa phương xã Phước Hải và Long Hải cũng phát đi khuyến cáo, đề nghị người dân và du khách không dừng, đỗ xe trên lề đường hoặc dưới lòng đường tại khu vực đèo Nước Ngọt để chụp ảnh, check-in hoặc buôn bán.

Khu vực đèo Nước Ngọt, thuộc 2 địa phương xã Long Hải và Phước Hải, TPHCM

Lực lượng chức năng cho biết thời gian tới sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại khu vực này.

Đèo Nước Ngọt nằm trên địa bàn hai xã Long Hải và Phước Hải (TP HCM), hiện đang triển khai dự án cầu cạn. Khu vực này thu hút đông du khách đến tham quan, chụp ảnh, đặc biệt khi công trình dần hoàn thiện.



