Tiến độ hơn 76 km đường ven biển nối TP HCM và Lâm Đồng

Tuyến đường ven biển ĐT994 có điểm đầu giao với đường 991B (phường Phước Tân, TP HCM) và điểm cuối giao với Quốc lộ 55 (xã Bình Châu, TP HCM; huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ), từ đó sang tỉnh Bình Thuận (cũ) nay là tỉnh Lâm Đồng.

Toàn tuyến dài 76,86 km, tổng mức đầu tư hơn 7.000 tỉ đồng, được khởi công từ tháng 6-2023, quy mô 6-8 làn xe, tốc độ thiết kế 80 km/giờ. Đây là dự án giao thông trọng điểm, đóng vai trò chiến lược trong mạng lưới kết nối vùng Đông Nam Bộ.

Dự án ĐT994 đoạn từ QL51 đến cầu Cửa Lấp đang dần về đích

Đáng chú ý, dự án nâng cấp, mở rộng đoạn từ vòng xoay Nhà Lớn đến Quốc lộ 51 và xây mới đoạn từ Quốc lộ 51 đến cầu Cửa Lấp có tổng mức đầu tư lớn, đang được đẩy nhanh tiến độ. Cùng với đó là các dự án thành phần như xây dựng cầu Cửa Lấp 2, nâng cấp tuyến từ Long Hải đến Hồ Tràm và đoạn Hồ Tràm - Bình Châu. Hiện công tác giải phóng mặt bằng đạt trung bình 60%-70%, các gói thầu xây lắp chính đã khởi công từ giữa năm 2024 và đang được tăng tốc thi công.

Khó khăn lớn nhất hiện nay là việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng và hoàn tất các thủ tục thu hồi đất do thay đổi đơn vị hành chính sau khi sáp nhập. UBND TP HCM cùng các sở, ngành liên quan đang phối hợp chặt chẽ với địa phương để tháo gỡ từng vướng mắc, bảo đảm tiến độ thi công liên tục, an toàn và đúng kế hoạch.

Dự án ĐT994 khi hoàn thành sẽ kết nối với các tuyến ven biển tỉnh Lâm Đồng

Khi hoàn thiện, tuyến đường ven biển ĐT994 sẽ kết nối liên hoàn với các trục giao thông lớn như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Quốc lộ 51 và tuyến ven biển Bình Thuận (cũ), hình thành "đại lộ ven biển" Vũng Tàu - Bình Thuận. Không chỉ giúp giảm tải cho Quốc lộ 55 và Quốc lộ 51 mà còn mở rộng không gian phát triển du lịch, dịch vụ, công nghiệp ven biển, tạo động lực thúc đẩy kinh tế biển bền vững.

Theo kế hoạch, toàn tuyến ĐT994 sẽ cơ bản hoàn thành giai đoạn 2026–2027, góp phần quan trọng vào mạng lưới giao thông chiến lược, tăng cường liên kết vùng Đông Nam Bộ với duyên hải Nam Trung Bộ, tạo cú hích mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của TP HCM trong giai đoạn mới.