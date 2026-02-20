HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Cận cảnh tuyến đường ven biển đẹp nhất TPHCM

Ngọc Giang

(NLĐO)- Tuyến đường ven biển ĐT994 dài gần 77 km đang tăng tốc thi công, hứa hẹn hình thành trục giao thông hiện đại, tạo cú hích mạnh mẽ cho du lịch và kinh tế

Cận cảnh tuyến đường ven biển ĐT994 TPHCM thúc đẩy du lịch và kinh tế 2026 - Ảnh 1.

Trên dải bờ biển dài gần 77 km, tuyến đường ven biển Vũng Tàu - Bình Châu (ĐT994) đang dần thành hình, uốn lượn qua Vũng Tàu, Long Điền, Đất Đỏ và Xuyên Mộc (TPHCM). Từ một đại công trường rộn ràng máy móc, tuyến đường được kỳ vọng trở thành trục động lực chiến lược, mở lối phát triển cho dải đô thị - du lịch phía Đông Nam.

Cận cảnh tuyến đường ven biển ĐT994 TPHCM thúc đẩy du lịch và kinh tế 2026 - Ảnh 2.

ĐT994 có điểm đầu giao với đường 991B, khu vực Tân Phước - Long Sơn, điểm cuối nối Quốc lộ 55 tại xã Bình Châu. Tuyến được quy hoạch 6-8 làn xe, triển khai qua 5 dự án thành phần với tổng vốn đầu tư hàng ngàn tỉ đồng.

VIDEO: Cận cảnh tuyến đường ven biển đẹp nhất TPHCM

Cận cảnh tuyến đường ven biển ĐT994 TPHCM thúc đẩy du lịch và kinh tế 2026 - Ảnh 3.

Ở đoạn đầu tuyến, dự án nâng cấp, mở rộng từ vòng xoay Nhà Lớn Long Sơn đến Quốc lộ 51 và xây mới đoạn từ Quốc lộ 51 đến cầu Cửa Lấp dài khoảng 8,65 km, quy mô 6 làn xe. Hiện đoạn từ vòng xoay Nhà Lớn đến Quốc lộ 51 đã hoàn thành; các hạng mục còn lại đang tăng tốc, dự kiến hoàn thiện vào cuối năm 2026, góp phần hoàn chỉnh kết nối từ Phú Mỹ - Long Sơn về trung tâm Vũng Tàu.

Cận cảnh tuyến đường ven biển ĐT994 TPHCM thúc đẩy du lịch và kinh tế 2026 - Ảnh 4.

Tiếp đó là dự án cầu Cửa Lấp 2 và nâng cấp, mở rộng đoạn từ ngã ba Lò Vôi đến Khu Du lịch Thùy Dương (Long Điền - Đất Đỏ), dài gần 9,6 km. Cầu Cửa Lấp 2 cùng phần lớn tuyến đường đã hoàn thành, riêng cầu cạn qua Mũi Kỳ Vân dự kiến xong trong năm 2026. Khi hoàn thiện, dự án sẽ xóa "điểm nghẽn" giao thông quan trọng trên trục ven biển phía Đông.

Cận cảnh tuyến đường ven biển ĐT994 TPHCM thúc đẩy du lịch và kinh tế 2026 - Ảnh 5.

Ở khu vực phía Bắc, đoạn từ ngã ba Long Phù đến cầu Sông Ray, kết nối với đường 44B, dài hơn 12 km, đang được triển khai đồng loạt. Xa hơn, đoạn từ cầu Sông Ray đến Quốc lộ 55 (Bình Châu) dài gần 27 km cũng được đẩy nhanh tiến độ. Khi các hạng mục hoàn tất, toàn tuyến ven biển sẽ được kết nối liền mạch, hình thành trục giao thông hiện đại, đồng bộ.

Cận cảnh tuyến đường ven biển ĐT994 TPHCM thúc đẩy du lịch và kinh tế 2026 - Ảnh 6.

Không chỉ giải bài toán hạ tầng, ĐT994 còn tạo cú hích mạnh mẽ cho phát triển kinh tế. Tuyến đường giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa Vũng Tàu, Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc và Bình Châu; đưa các điểm đến như Hồ Tràm, Bình Châu đến gần hơn với du khách từ TPHCM và các tỉnh lân cận. Hạ tầng thông suốt được kỳ vọng kéo theo sự gia tăng lượng khách, thúc đẩy dịch vụ lưu trú, ẩm thực, giải trí phát triển.

Cận cảnh tuyến đường ven biển ĐT994 TPHCM thúc đẩy du lịch và kinh tế 2026 - Ảnh 7.

Dọc tuyến, quỹ đất ven biển giàu tiềm năng sẽ được "đánh thức", mở đường cho các khu đô thị, nghỉ dưỡng và tổ hợp thương mại – dịch vụ hình thành. Đồng thời, tuyến đường còn tăng cường liên kết giữa cảng biển, Khu Công nghiệp Phú Mỹ với chuỗi du lịch phía Nam, giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Cận cảnh tuyến đường ven biển ĐT994 TPHCM thúc đẩy du lịch và kinh tế 2026 - Ảnh 8.

Từ một công trường trải dài trong nắng gió, ĐT994 đang dần hiện hữu như trục xương sống ven biển. Khi hoàn thành, tuyến đường không chỉ nối những vùng đất mà còn mở ra hành lang kinh tế mới, tạo sức bật bền vững cho toàn khu vực.

Tin liên quan

Đánh thức không gian ven biển

Đánh thức không gian ven biển

Vũng Tàu, Long Hải, Phước Hải, Bình Châu được xem là "mặt tiền biển", có thể tạo bước đột phá nếu khai thác hiệu quả du lịch đêm

Giữ đất ven biển

Từ xã Bình Châu đến phường Vũng Tàu (TP HCM), biển đang từng ngày "đẩy lùi" đất liền, gây không ít thiệt hại

Tiến độ hơn 76 km đường ven biển nối TP HCM và Lâm Đồng

(NLĐO)- Các dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT994 giữ vai trò then chốt trong việc hình thành trục giao thông ven biển kết nối TP HCM với tỉnh Lâm Đồng.

Phát triển kinh tế Vũng Tàu khu công nghiệp đường ven biển Bình Châu Long Hải khu du lịch ĐT994
