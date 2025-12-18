HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

TPHCM: Xây công viên 54 tỉ đồng trong 210 ngày

ÁI MY

(NLĐO) - Công viên Thạnh Lộc (công viên Mắt Phượng) được TPHCM đầu tư gần 54 tỉ đồng nhằm phát triển mảng xanh, trở thành điểm nhấn sinh hoạt cộng đồng.

Sáng 18-12, tại TPHCM, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM phối hợp cùng phường An Phú Đông tổ chức khởi công xây dựng công viên Thạnh Lộc.

Đây là công trình công cộng có diện tích 3,37ha, được đầu tư gần 54 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Công viên Thạnh Lộc dự kiến hoàn thành ngày 16-7-2026.

TPHCM khởi công công viên Thạnh Lộc gần 54 tỉ đồng - Ảnh 1.

Công viên Thạnh Lộc chính thức khởi công vào sáng 18-12

Không chỉ là một dự án hạ tầng xanh, công viên Thạnh Lộc được định hướng trở thành điểm nhấn sinh hoạt cộng đồng của khu vực.

Theo ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM, công viên kế thừa tên gọi truyền thống, lấy ý tưởng thiết kế trung tâm là họa tiết hình mắt phượng - biểu tượng giàu ý nghĩa trong văn hóa Á Đông. Hình ảnh chim phượng hoàng vươn lên thể hiện tinh thần chuyển mình, mở ra khởi đầu mới đầy hy vọng và thịnh vượng.

TPHCM khởi công công viên Thạnh Lộc gần 54 tỉ đồng - Ảnh 2.

Công viên Thạnh Lộc được thi công ngay sau lễ khởi công

Khi hoàn thành, công viên sẽ đáp ứng đa dạng nhu cầu sinh hoạt của người dân như hệ thống đường nội bộ, sân chơi thiếu nhi, sân tập thể dục và sân sinh hoạt cộng đồng; nhà vệ sinh công cộng, chòi nghỉ, giàn hoa; cây xanh, cây kiểng và thảm cỏ các loại; cùng việc lắp đặt hệ thống tưới tự động, hệ thống thoát nước, hệ thống chiếu sáng, đèn trang trí và các thiết bị thể dục thể thao, trò chơi vận động.

Tại lễ khởi công, ông Nguyễn Chí Thiện, Quyền Chủ tịch UBND phường An Phú Đông, cho rằng thời điểm khởi công mang nhiều ý nghĩa, diễn ra trong không khí cả nước hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và những ngày cuối năm 2025, chuẩn bị bước sang năm mới 2026.

Theo ông Thiện, công viên Thạnh Lộc không đơn thuần là một công trình xây dựng mà còn là minh chứng cụ thể cho việc đưa các chủ trương, nghị quyết của thành phố vào đời sống.

"Đây là công trình mang giá trị xã hội rõ nét, thể hiện sự quan tâm của thành phố đối với lợi ích của người dân" - ông Thiện nhấn mạnh.

Xác định công viên là hạt nhân văn hóa của phường, ông Thiện bày tỏ phường kỳ vọng người dân cùng chung tay gìn giữ, sử dụng hiệu quả không gian công cộng này. Ông đồng thời cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi về giải phóng mặt bằng, giao thông và an ninh trật tự để công trình sớm hoàn thành, phục vụ cộng đồng.

TPHCM khởi công công viên Thạnh Lộc gần 54 tỉ đồng - Ảnh 3.

Thời gian hoàn thành công viên là 210 ngày, gồm 180 ngày thi công và 30 ngày hoàn công - Ảnh: BQLDA

TPHCM khởi công công viên Thạnh Lộc gần 54 tỉ đồng - Ảnh 4.

Khu vực trung tâm công viên được thiết kế hình mắt phượng - Ảnh: BQLDA

TPHCM khởi công công viên Thạnh Lộc gần 54 tỉ đồng - Ảnh 5.

Khuôn viên được thiết kế giàn hoa, cây xanh, cây kiểng và thảm cỏ các loại - Ảnh: BQLDA

TPHCM khởi công công viên Thạnh Lộc gần 54 tỉ đồng - Ảnh 6.

Công viên có nhiều không gian sinh hoạt, vui chơi - Ảnh: BQLDA

TPHCM khởi công công viên Thạnh Lộc gần 54 tỉ đồng - Ảnh 7.

Công viên Thạnh Lộc về đêm - Ảnh: BQLDA

