TPHCM xây trung tâm dữ liệu AI 2,1 tỉ USD

Sáng 11-3, Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM và Công ty Accelerated Infrastructure Capital (AIC) đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư Trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI Data Center) tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung, xã Củ Chi. Lễ ký kết dưới sự chứng kiến của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được.

Lễ ký kết dưới sự chứng kiến của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được

Tạo động lực mới cho TPHCM

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM Lâm Đình Thắng cho biết dự án Trung tâm dữ liệu AI tại Khu Công nghiệp Tân Phú Trung có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 2,1 tỉ USD, do liên doanh AIC phối hợp với Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc và các đối tác khác thực hiện.

"Việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác hôm nay không chỉ có ý nghĩa trong việc triển khai một dự án cụ thể, mà còn thể hiện sự chủ động, tích cực của TPHCM trong mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác với các đối tác quốc tế có uy tín trong lĩnh vực công nghệ" - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM khẳng định.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM Lâm Đình Thắng cho biết dự án sẽ tạo động lực mới cho TPHCM

Ông cũng cho biết thông qua hợp tác này, thành phố có điều kiện tiếp cận các mô hình, phương thức và giải pháp tiên tiến trong đầu tư, xây dựng và vận hành trung tâm dữ liệu quy mô lớn, qua đó tạo động lực mới cho phát triển kinh tế số và nâng cao năng lực cạnh tranh của TPHCM.

Ông Lâm Đình Thắng thông tin dự án gồm các hạng mục về trung tâm dữ liệu, hạ tầng khu vực, thiết bị, điện, cấp thoát nước và GPU. Toàn bộ vốn đầu tư dự kiến hoàn tất và giải ngân vào cuối quý I-2027.

Giai đoạn đầu của dự án bao gồm việc phát triển một nhà máy trí tuệ nhân tạo có công suất lên đến 50MW, tương đương khoảng 28.000 đơn vị xử lý đồ họa (GPU), được triển khai tại Lô B2-1, Khu Công nghiệp Tân Phú Trung.

Mục tiêu của dự án là xây dựng hạ tầng dữ liệu hiện đại, đạt chuẩn quốc tế; thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các ngành, lĩnh vực; góp phần hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nghiên cứu – phát triển công nghệ và phát triển kinh tế số tại TPHCM.

Địa phương đầu tiên cả nước xây dựng trung tâm dữ liệu AI

Về phía liên doanh nhà đầu tư, ông Oliver Jones, đồng sáng lập Tập đoàn AIC, bày tỏ tiến độ dự án diễn ra nhanh hơn suy nghĩ ban đầu. Ông cảm ơn sự hỗ trợ của TPHCM trong quá trình triển khai dự án.

Ông Oliver Jones đánh giá chính quyền TPHCM đã hỗ trợ tốt về chính sách và thủ tục. Đồng thời, bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của TPHCM để cho thế giới thấy rằng Việt Nam luôn đứng sau, ủng hộ những sáng kiến công nghệ quan trọng này.

"Chúng tôi mong muốn Trung tâm dữ liệu AI này sẽ trở thành trọng tâm công nghệ không chỉ ở Việt Nam mà còn ở khu vực Đông Nam Á" - ông Oliver Jones nhấn mạnh.

Ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc phát biểu tại lễ ký kết

Ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc, khẳng định đã chuẩn bị sẵn sàng hạ tầng; các đơn vị có liên quan cũng cam kết đảm bảo cung cấp đầy đủ điện, nước cho dự án.

Theo định hướng của TPHCM, dự án sẽ được khởi công vào ngày 30-4.

Ông Tâm cho biết AI Data Center là trái tim của cơ sở hạ tầng công nghệ thông minh và là tiền đề để TPHCM xây dựng thành phố thông minh; giúp giải quyết nhiều vấn đề hiện nay từ kẹt xe đến ngập lụt.

Lãnh đạo TPHCM rất quan tâm đến dự án Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh dự án Trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo AI tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung là dự án đầu tiên về AI Data Center tại địa phương nên lãnh đạo thành phố rất quan tâm, ưu ái. Chỉ trong một thời gian ngắn đã đi đến ký kết và dự kiến khởi công vào dịp 30-4 sắp tới. Tất cả các cam kết từ phía TPHCM và nhà đầu tư đã được thể hiện rõ trong bản ký kết. Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được khẳng định lãnh đạo thành phố rất quan tâm tới dự án này Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị các sở, ngành và nhà đầu tư thực hiện đúng và đầy đủ trách nhiệm của mình như đã cam kết. "Chúc cho sự hợp tác giữa các bên bền chặt hiệu quả và dự án này sớm đi vào hoạt động, đóng góp vào sự phát triển chung theo tinh thần "win-win"" - Chủ tịch UBND TPHCM bày tỏ.



