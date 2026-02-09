TPHCM: Xử lý 2 tài xế xe khách Đức Thành đón khách sai quy định

Ngày 9-2, đại diện Đội CSGT Rạch Chiếc (thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết vừa trích xuất camera để mời 2 tài xế xe khách Đức Thành lên làm việc.

Đội CSGT Rạch Chiếc xử phạt tài xế vi phạm.

Hai tài xế bị xử phạt do đón khách không đúng nơi quy định trên xa lộ Hà Nội.

Vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 1-9-2025, xe khách Đức Thành dừng đón khách trên xa lộ Hà Nội, đoạn trước Bến xe Miền Đông mới, phường Long Bình, TPHCM. Đến nay, tài xế V.V.L (35 tuổi, ngụ Đồng Nai) là người lái được mời lên làm việc.

Tại đây, tài xế thừa nhận vi phạm. Tài xế L. bị lập biên bản lỗi "đón, trả hành khách tại nơi cấm dừng, cấm đỗ". Theo quy định, tài xế sẽ bị xử phạt 1,5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Lúc 7 giờ 44 phút ngày 17-1-2026, xe khách Đức Thành cũng bị camera ghi nhận đón khách sai quy định trước khu du lịch Suối Tiên, phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM.

Xe khách Đức Thành đón khách sai quy định.

Đến ngày 9-2, tài xế L.T.T.N (39 tuổi, ngụ Lâm Đồng) bị mời lên làm việc. Tài xế bị phạt 1,5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.