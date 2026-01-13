Xử phạt nhiều tài xế xe khách vi phạm ở cửa ngõ phía Tây TPHCM

CLIP: Đội CSGT An Lạc lập chốt xử lý tài xế xe khách vi phạm.

Ngày 13-1, nhiều Đội/Trạm CSGT của Phòng CSGT Công an TPHCM đã tăng cường kiểm tra các xe kinh doanh vận tải hành khách.

Đội CSGT An Lạc phát hiện xe khách vi phạm lỗi "để hàng hóa trong khoang chở hành khách".

Theo ghi nhận, chiều cùng ngày, Đội CSGT An Lạc đã lập chốt xử lý xe khách vi phạm trên đường Lê Khả Phiêu (Quốc lộ 1 cũ), phường An Lạc.

Hơn 14 giờ, CSGT dừng xe khách do tài xế B.Đ.P (52 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) lái trên đường Lê Khả Phiêu, hướng từ miền Tây về TP HCM. Qua kiểm tra, tài xế vi phạm lỗi "để hàng hóa trong khoang chở hành khách". Với lỗi này, tài xế sẽ phạt tiền từ 600.000 - 800.000 đồng.

Lúc 14 giờ 30, xe khách giường nằm do tài xế N.X.L. (54 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) điều khiển cũng vi phạm lỗi tương tự.

Sáng cùng ngày, Đội cảnh sát giao thông An Lạc đã lập biên bản 15 trường hợp với các lỗi vi phạm như: Dừng xe nơi có biển báo "cấm dừng xe và đỗ xe"; Chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước;...

Cũng trong sáng 13-1, Đội CSGT Rạch Chiếc phối hợp Công an phường Dĩ An tuyên truyền trật tự an toàn giao thông tại nhà ga Sóng Thần để đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán 2026.

Đội CSGT tuyên truyền trật tự an toàn giao thông tại nhà ga Sóng Thần.

Trước đó, Phòng CSGT khẳng định thời điểm cận Tết sẽ không để tình trạng "bến cóc, xe dù" xảy ra gây bức xúc trong dư luận xã hội và ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.

Theo đó, CSGT sẽ phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra liên tục, xuyên suốt đối với hoạt động kinh doanh vận tải, nhất là kinh doanh vận tải hành khách; xử lý vi phạm các quy định về tổ chức, thành lập các điểm bán vé, điểm đón, trả khách không đúng quy định trên địa bàn…