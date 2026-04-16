Thời sự

TPHCM: Yêu cầu tăng tốc triển khai Vành đai 4

Ngọc Quý

(NLĐO) - TPHCM yêu cầu khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh phê duyệt các dự án thành phần để bảo đảm tiến độ toàn tuyến.

UBND TPHCM vừa ban hành văn bản yêu cầu các sở, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TPHCM, đáp ứng yêu cầu của Quốc hội và Chính phủ.

Vành đai 4 TPHCM chậm phê duyệt các dự án thành phần - Ảnh 1.

Phối cảnh đường Vành đai 4 TPHCM

Bảo đảm bàn giao mặt bằng

Theo chỉ đạo, Sở Nông nghiệp và Môi trường phải hoàn thành thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường trong tháng 4-2026. Sở Tài chính phối hợp Sở Xây dựng tổ chức thẩm định, trình phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 2-3 trước ngày 10-5-2026.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM được giao hoàn thiện hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án thành phần 2-1 và 3-2 trên địa bàn Bình Dương cũ, trình thẩm định, phê duyệt trước ngày 20-4-2026.

Về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương thực hiện theo kế hoạch, bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng. Sở Xây dựng TPHCM chủ trì, phối hợp với các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh và đơn vị liên quan thực hiện vai trò đầu mối, bảo đảm tiến độ, chất lượng và tính đồng bộ toàn dự án.

Dự án đường Vành đai 4 TPHCM đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 220/2025/QH15, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 297/NQ-CP để triển khai. Tuyến đường dài hơn 200 km, đi qua TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh và Bình Dương cũ. Trong đó, đoạn qua Bình Dương cũ dài 47,85 km; TPHCM 38,73 km; Đồng Nai 46,08 km và Tây Ninh khoảng 75 km. TPHCM được giao làm cơ quan đầu mối tổ chức thực hiện toàn tuyến.

Đề nghị Đồng Nai và Tây Ninh bảo đảm tiến độ

Theo kế hoạch, các dự án thành phần đầu tư công phải được phê duyệt trước ngày 31-12-2026, khởi công trước ngày 30-6-2026. Các dự án theo hình thức PPP hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư trước ngày 30-6-2026 và khởi công trong quý IV/2026.

Công tác giải phóng mặt bằng phấn đấu bàn giao 70% trong tháng 6-2026, đạt 90% trong tháng 9-2026 và hoàn thành toàn bộ trong năm 2026. Toàn dự án dự kiến hoàn thành năm 2028, đưa vào khai thác năm 2029.

Tuy nhiên, UBND TPHCM đánh giá tiến độ hiện nay chưa đáp ứng yêu cầu. Việc phê duyệt các dự án thành phần đầu tư công trên địa bàn thành phố còn chậm. Các dự án tại Bình Dương cũ dù đã khởi công từ ngày 18-6-2025 nhưng khối lượng thực hiện còn hạn chế do vướng giải phóng mặt bằng.

Để khắc phục, TPHCM đề nghị Đồng Nai và Tây Ninh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, chủ đầu tư đẩy nhanh thẩm định, phê duyệt dự án thành phần; đồng thời tập trung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm tiến độ khởi công và hoàn thành theo kế hoạch.

Đường Vành đai 4 TP HCM: Nỗ lực tiến độ, chu đáo công tác an cư

Đường Vành đai 4 TP HCM: Nỗ lực tiến độ, chu đáo công tác an cư

Khi hoàn thành, đường Vành đai TP HCM được kỳ vọng mở ra dư địa phát triển mới về công nghiệp, logistics và đô thị cho toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Đồng Nai phê duyệt dự án thành phần đường Vành đai 4-TPHCM hơn 10.000 tỉ đồng

(NLĐO)-Để triển khai dự án thành phần đường Vành đai 4-TPHCM, tỉnh Đồng Nai dự kiến thu hồi khoảng 443 ha đất, tái định cư cho khoảng 1.119 hộ dân

Chấp thuận nhà đầu tư đề xuất dự án đường kết nối từ cầu Mã Đà với Vành đai 4 TPHCM

(NLĐO)- UBND tỉnh Đồng Nai thống nhất chấp thuận Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh là nhà đầu tư đề xuất dự án

giải phóng mặt bằng khởi công đường vành đai 4 đường Vành đai 4 TPHCM phê duyệt dự án thành phần
