Tra cứu danh sách ô tô dừng, đỗ sai quy định bị CSGT TPHCM ghi hình

Theo Đội CSGT Hàng Xanh - Phòng CSGT Công an TPHCM, những tháng cuối năm, tình trạng ô tô dừng, đỗ sai quy định xuất hiện khá phổ biến, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

CSGT TPHCM ra quân xử phạt vi phạm an toàn giao thông.

Vừa qua, Đội CSGT Hàng Xanh đã xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trong đó, CSGT đẩy mạnh xử lý vi phạm qua hình ảnh đối với ô tô dừng, đỗ sai quy định.

Từ ngày 12 đến 18-11, Đội CSGT Hàng Xanh đã ghi hình và gửi thông báo vi phạm đến chủ phương tiện đối với 108 trường hợp ô tô dừng, đỗ sai quy định. Các lỗi phổ biến gồm: Đỗ ô tô nơi có biển "Cấm đỗ xe"; đỗ ô tô nơi có biển "Cấm dừng xe và đỗ xe"; đỗ ô tô trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường...

Theo Nghị định 168/2024, hành vi đỗ xe sai quy định có thể bị phạt tiền đến 1 triệu đồng.

Đội CSGT Hàng Xanh đề nghị các chủ xe đến đơn vị để phối hợp xử lý, đồng thời chấm dứt hành vi vi phạm, nêu cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

