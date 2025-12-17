HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Trả gấp 10 lần giá khởi điểm, 2 nhà đầu tư ôm trọn 69% cổ phần Giầy Thượng Đình

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Với mức giá này, UBND TP Hà Nội dự kiến thu về khoảng 1.379 tỉ đồng từ việc thoái vốn khỏi doanh nghiệp Giầy Thượng Đình.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố kết quả phiên đấu giá lô cổ phần của Công ty CP Giầy Thượng Đình (mã chứng khoán: GTD) thuộc sở hữu của UBND TP Hà Nội. Đây là toàn bộ phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, tương ứng gần 69% vốn điều lệ.

Cụ thể, UBND TP Hà Nội chào bán 6,38 triệu cổ phần GTD với giá khởi điểm 20.500 đồng/cổ phần. Phiên đấu giá thu hút sự quan tâm của 15 nhà đầu tư, tất cả đều là cá nhân. Kết quả, có 2 nhà đầu tư trúng đấu giá toàn bộ số cổ phần chào bán.

Giá trúng đấu giá cao nhất lên tới 216.000 đồng/cổ phần, giá trúng thấp nhất là 134.000 đồng/cổ phần. Giá trúng bình quân đạt 215.999 đồng/cổ phần, cao gấp hơn 10 lần giá khởi điểm và gấp khoảng 3 lần thị giá cổ phiếu GTD trên sàn chứng khoán tại thời điểm ngày 16-12.

Với mức giá này, UBND TP Hà Nội dự kiến thu về khoảng 1.379 tỉ đồng. Thời hạn nộp tiền mua cổ phần được quy định từ ngày 16-12 đến 22-12-2025.

Hai cá nhân chi hơn 1 . 370 Tỉ đồng mua gần 69 % cổ phần Giầy Thượng Đình - Ảnh 1.

Giầy Thượng Đình từng là thương hiệu nổi tiếng với sản phẩm chủ lực là giày vải và giày thời trang

Diễn biến đấu giá gây chú ý trong bối cảnh cổ phiếu GTD đã có chuỗi tăng giá mạnh trên thị trường chứng khoán trước thời điểm công bố thông tin thoái vốn. Trên sàn, cổ phiếu Giầy Thượng Đình liên tục tăng kịch trần, hiện giao dịch quanh mức 82.800 đồng/cổ phiếu, tăng hơn 500% so với giai đoạn trước khi thông tin đấu giá được công bố.

Giầy Thượng Đình được thành lập năm 1957, từng là một trong những thương hiệu giày dép nổi tiếng nhất Việt Nam với các sản phẩm chủ lực là giày vải và giày thời trang. Nhờ kiểu dáng đơn giản, chất liệu vải mỏng, đế mềm và mức giá phổ thông chỉ khoảng 100.000 đồng/đôi, giày Thượng Đình từng xuất hiện phổ biến ở khắp nơi, từ sân bóng, công trường, khu xí nghiệp, đồng ruộng cho đến trường học.

Giai đoạn phát triển rực rỡ nhất của thương hiệu này kéo dài từ năm 1992 đến năm 2006. Trong thời kỳ đó, Giầy Thượng Đình nhiều lần đứng đầu các cuộc bình chọn hàng Việt Nam chất lượng cao và được người tiêu dùng ưu ái gọi bằng cái tên “đôi giày quốc dân”. Sản phẩm của doanh nghiệp không chỉ tiêu thụ mạnh trong nước mà còn được xuất khẩu sang nhiều thị trường như châu Âu, châu Úc và một số quốc gia châu Á.

Năm 2023, thương hiệu này bất ngờ được nhắc lại nhiều nhờ “cơn sốt” giày Thượng Đình sau các bài đăng trên Instagram và Facebook của nghệ sĩ HIEUTHUHAI cùng nhóm GERDNANG.

Năm 2025, Giầy Thượng Đình đặt mục tiêu sản lượng từ 700.000 đến 900.000 đôi giày. Doanh nghiệp kỳ vọng doanh thu và thu nhập khác đạt khoảng 100 tỉ đồng, đồng thời phấn đấu có lãi 100 triệu đồng. Ban lãnh đạo cho biết sẽ tập trung tìm kiếm thêm đơn hàng xuất khẩu, đẩy mạnh kích cầu tiêu thụ trong nước và đa dạng hóa sản phẩm.

Ngoài giày dép, công ty cũng lên kế hoạch gia công thêm các mặt hàng như túi xách, cặp để tạo thêm việc làm cho người lao động và cải thiện doanh thu.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, doanh thu của Giầy Thượng Đình chỉ đạt 78,8 tỉ đồng, mức thấp nhất trong vòng 10 năm. Giá vốn và chi phí tăng mạnh khiến doanh nghiệp lỗ gần 13 tỉ đồng, cao gấp hơn hai lần mức lỗ của năm 2023. Lỗ lũy kế đến cuối năm 2024 đã vượt 67 tỉ đồng.


