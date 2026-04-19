Trả hồ sơ vụ Mr Pips lừa đảo hơn 1.300 tỉ đồng

Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ, yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội điều tra bổ sung một số nội dung chưa được làm sáng tỏ trong vụ án Phó Đức Nam cùng các đồng phạm bị đề nghị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.



Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã đề nghị truy tố Phó Đức Nam (tức Mr Pips; SN 1994, trú tại TPHCM, nguyên quán phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh); Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, Hưng Yên) và 73 bị can khác trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền gây xôn xao dư luận.

Trong đó, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ cùng bị đề nghị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, Mr Pips còn bị điều tra thêm tội Rửa tiền. Những bị can còn lại bị đề nghị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Rửa tiền; Trốn thuế.

Theo kết luận điều tra, Phó Đức Nam là người có hành vi bàn bạc, thống nhất với Isik Uran (người Thổ Nhĩ Kỳ, đang bỏ trốn) trong việc tạo lập 36 trang web, chỉ đạo nhân viên mở các Công ty "ma". Các công ty này được dùng để tuyển dụng nhân sự, ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê đầu số điện thoại sử dụng cho ứng dụng Zoiper và mở 69 tài khoản ngân hàng, tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch để nhận tiền đầu tư của người bị hại.

Nam còn thuê văn phòng trên địa bàn các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước để tuyển dụng các nhân viên; thực hiện các hoạt động độc lập, bổ trợ chặt chẽ cho nhau thành hệ thống hoàn chỉnh để tiến hành hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó Cơ quan điều tra cáo buộc, Mr Pips đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 738 vụ, tổng số 1.301 tỉ đồng.

Theo điều tra, để che giấu một phần số tiền do phạm tội mà có, tháng 10-2021, Phó Đức Nam chỉ đạo bạn gái mình là Nguyễn Thanh Tâm (SN 1995) liên hệ với bị can Phó Đức Thắng (SN 1968, bố đẻ Nam) để cùng tìm thông tin người đứng tên mở công ty.

Các công ty này được dùng để mua, bán bất động sản ở TP HCM và các tỉnh thành lân cận. Mặt khác, Tâm cùng Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu (mẹ đẻ Nam) đứng tên một số bất động sản, đa phần là các căn hộ cao cấp ở TPHCM và Hà Nội.

Đáng chú ý theo cơ quan điều tra, ngày 31-10-2024, khi biết Phó Đức Nam bị Công an TP Hà Nội bắt giữ, do sợ bị thu giữ tiền của Nam có trong các tài khoản, bố mẹ Phó Đức Nam đã rút tiền rồi sử dụng để mua vàng, USD và mang đi gửi người thân.

Theo đó, bị can Thắng rút tiền trong 2 sổ tiết kiệm tại Ngân hàng Techcombank, tổng số 30 tỉ đồng. Tiếp đó, rút tiền từ tài khoản 20 tỉ đồng và rút tiền trong 1 sổ tiết kiệm còn lại ra tiền mặt 15 tỉ đồng.

Cùng ngày 31-10-2024, bị can Thắng rút tiền mặt từ sổ tiết kiệm gửi tại Vietcombank 30 tỉ đồng và rút từ sổ tiết kiệm tại MBBank 20 tỉ đồng. Sau khi rút tiền, bố Phó Đức Nam gửi cháu ruột mình là anh Phó Đức Tiến 45 tỉ đồng; đưa nhân viên làm cùng CDC tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) 20 tỉ đồng; đưa cho em đồng hao của mình 20 tỉ đồng.

Với bị can Lê Thị Liễu, điều tra xác định bà ra Vietcombank để rút 2 sổ tiết kiệm 30 tỉ đồng và ra MBBank rút 30 tỉ đồng khác. Sau đó, mẹ Phó Đức Nam đi mua 500.000 USD và 314 lượng vàng SJC, rồi cùng với tiền, vàng có sẵn trong nhà, cho vào 2 balo cùng 1 vali đều có khoá mã số. Bà Liễu gửi chiếc vali đựng tiền, vàng gồm 1 cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng; 400.000 USD; 240 miếng vàng SJC ở nhà cháu ruột của chồng.

Còn 2 chiếc balo chứa 5,7 tỉ đồng; 134 miếng vàng có chữ SJC; 100.000 USD được gửi cho một người cháu khác. Ngoài ra, bị can Lê Thị Liễu nhờ mẹ đẻ đi cùng ra ngân hàng, mở 2 sổ tiết kiệm mang đứng tên cụ, tổng số 15 tỉ đồng.

Trong vụ án này, bị can Nguyễn Thị Thủy (SN 1982), dì ruột Phó Đức Nam, cũng bị đề nghị truy tố về các tội "Rửa tiền" và "Trốn thuế" do giúp Nam mua 3 nhà đất trị giá 36 tỉ đồng; kê khai giá mua bán nhà đất thấp hơn thực tế để trốn đóng 284 triệu đồng tiền thuế.

Một người họ hàng khác của Nam là Phó Đức Tuấn thì bị cáo buộc "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có". Theo đó, Tuấn biết Nam bị bắt nhưng vẫn giúp che giấu 7 tỉ đồng.