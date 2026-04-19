HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Trả hồ sơ vụ Mr Pips lừa đảo hơn 1.300 tỉ đồng

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Do còn một số nội dung chưa được làm sáng tỏ trong vụ Phó Đức Nam (tức Mr Pips) lừa đảo hơn 1.300 tỉ đồng, VKS đã trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung.

Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ, yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội điều tra bổ sung một số nội dung chưa được làm sáng tỏ trong vụ án Phó Đức Nam cùng các đồng phạm bị đề nghị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Trả hồ sơ vụ Mr Pips Lừa đảo 1 . 300 Tỉ đồng: Cập nhật điều tra mới nhất - Ảnh 1.

Phó Đức Nam (tức Mr Pips) khi chưa bị bắt. Ảnh: FBVN

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã đề nghị truy tố Phó Đức Nam (tức Mr Pips; SN 1994, trú tại TPHCM, nguyên quán phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh); Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, Hưng Yên) và 73 bị can khác trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền gây xôn xao dư luận.

Trong đó, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ cùng bị đề nghị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, Mr Pips còn bị điều tra thêm tội Rửa tiền. Những bị can còn lại bị đề nghị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Rửa tiền; Trốn thuế.

Theo kết luận điều tra, Phó Đức Nam là người có hành vi bàn bạc, thống nhất với Isik Uran (người Thổ Nhĩ Kỳ, đang bỏ trốn) trong việc tạo lập 36 trang web, chỉ đạo nhân viên mở các Công ty "ma". Các công ty này được dùng để tuyển dụng nhân sự, ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê đầu số điện thoại sử dụng cho ứng dụng Zoiper và mở 69 tài khoản ngân hàng, tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch để nhận tiền đầu tư của người bị hại.

Nam còn thuê văn phòng trên địa bàn các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước để tuyển dụng các nhân viên; thực hiện các hoạt động độc lập, bổ trợ chặt chẽ cho nhau thành hệ thống hoàn chỉnh để tiến hành hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó Cơ quan điều tra cáo buộc, Mr Pips đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 738 vụ, tổng số 1.301 tỉ đồng.

Theo điều tra, để che giấu một phần số tiền do phạm tội mà có, tháng 10-2021, Phó Đức Nam chỉ đạo bạn gái mình là Nguyễn Thanh Tâm (SN 1995) liên hệ với bị can Phó Đức Thắng (SN 1968, bố đẻ Nam) để cùng tìm thông tin người đứng tên mở công ty.

Các công ty này được dùng để mua, bán bất động sản ở TP HCM và các tỉnh thành lân cận. Mặt khác, Tâm cùng Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu (mẹ đẻ Nam) đứng tên một số bất động sản, đa phần là các căn hộ cao cấp ở TPHCM và Hà Nội.

Đáng chú ý theo cơ quan điều tra, ngày 31-10-2024, khi biết Phó Đức Nam bị Công an TP Hà Nội bắt giữ, do sợ bị thu giữ tiền của Nam có trong các tài khoản, bố mẹ Phó Đức Nam đã rút tiền rồi sử dụng để mua vàng, USD và mang đi gửi người thân.

Theo đó, bị can Thắng rút tiền trong 2 sổ tiết kiệm tại Ngân hàng Techcombank, tổng số 30 tỉ đồng. Tiếp đó, rút tiền từ tài khoản 20 tỉ đồng và rút tiền trong 1 sổ tiết kiệm còn lại ra tiền mặt 15 tỉ đồng.

Cùng ngày 31-10-2024, bị can Thắng rút tiền mặt từ sổ tiết kiệm gửi tại Vietcombank 30 tỉ đồng và rút từ sổ tiết kiệm tại MBBank 20 tỉ đồng. Sau khi rút tiền, bố Phó Đức Nam gửi cháu ruột mình là anh Phó Đức Tiến 45 tỉ đồng; đưa nhân viên làm cùng CDC tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) 20 tỉ đồng; đưa cho em đồng hao của mình 20 tỉ đồng.

Với bị can Lê Thị Liễu, điều tra xác định bà ra Vietcombank để rút 2 sổ tiết kiệm 30 tỉ đồng và ra MBBank rút 30 tỉ đồng khác. Sau đó, mẹ Phó Đức Nam đi mua 500.000 USD và 314 lượng vàng SJC, rồi cùng với tiền, vàng có sẵn trong nhà, cho vào 2 balo cùng 1 vali đều có khoá mã số. Bà Liễu gửi chiếc vali đựng tiền, vàng gồm 1 cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng; 400.000 USD; 240 miếng vàng SJC ở nhà cháu ruột của chồng.

Còn 2 chiếc balo chứa 5,7 tỉ đồng; 134 miếng vàng có chữ SJC; 100.000 USD được gửi cho một người cháu khác. Ngoài ra, bị can Lê Thị Liễu nhờ mẹ đẻ đi cùng ra ngân hàng, mở 2 sổ tiết kiệm mang đứng tên cụ, tổng số 15 tỉ đồng.

Trong vụ án này, bị can Nguyễn Thị Thủy (SN 1982), dì ruột Phó Đức Nam, cũng bị đề nghị truy tố về các tội "Rửa tiền" và "Trốn thuế" do giúp Nam mua 3 nhà đất trị giá 36 tỉ đồng; kê khai giá mua bán nhà đất thấp hơn thực tế để trốn đóng 284 triệu đồng tiền thuế.

Một người họ hàng khác của Nam là Phó Đức Tuấn thì bị cáo buộc "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có". Theo đó, Tuấn biết Nam bị bắt nhưng vẫn giúp che giấu 7 tỉ đồng.

Audio: Shark Bình dùng Ngân Lượng rửa tiền cho đường dây lừa đảo của Mr Pips như nào?

Audio: Shark Bình dùng Ngân Lượng rửa tiền cho đường dây lừa đảo của Mr Pips như nào?

(NLĐO) - Mr Pips - Phó Đức Nam bị cáo buộc đứng sau đường dây lừa đảo hàng ngàn tỉ đồng với cách vận hành tinh vi như một “công ty tài chính ngầm”.

Bố Mr Pips chi hàng tỉ đồng định "chạy án" bằng giám định tâm thần cho con

(NLĐO)- Sau khi con trai bị bắt, bố của Phó Đức Nam (Mr Pips) đã chi hàng tỉ đồng tìm cách để xin cho Nam được đi giám định tâm thần và chữa bệnh.

Hai cựu công an giúp sức cho Mr Pips Phó Đức Nam lừa đảo, rửa tiền nhận lương theo tháng

(NLĐO)- Nguyễn Thanh Phong và Phạm Trường Sơn đều công tác trong ngành công an, bị cáo buộc giúp sức cho Phó Đức Nam lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền.

lừa đảo rửa tiền Phó Đức Nam Mr Pips
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo