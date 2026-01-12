HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc Tôi lên tiếng

Trả lại sự tĩnh lặng cho đô thị

Trịnh Minh Giang

Nghị định 282/2025, có hiệu lực từ ngày 15-12-2025, nêu nhiều quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự.

Một trong những điểm được người dân đặc biệt quan tâm là việc siết chặt quản lý tiếng ồn từ karaoke, loa kéo và các hoạt động sinh hoạt khác. Tuy nhiên, thực tế cho thấy đô thị vẫn tồn tại nhiều nguồn gây ồn khác chưa được kiểm soát triệt để, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống của người dân.

Trong nhịp sống hối hả, ô nhiễm tiếng ồn đã trở thành "kẻ thù vô hình" gặm nhấm sức khỏe con người. Tại các đô thị lớn như TP HCM, tiếng ồn từ giao thông, công trình xây dựng và hoạt động kinh doanh thường xuyên vượt ngưỡng cho phép. Thống kê tại các nút giao thông có mật độ cao cho thấy mức ồn thường xuyên trên 85 dB. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo việc tiếp xúc lâu dài với tiếng ồn trên 55 dB (ban ngày) và 45 dB (ban đêm) làm tăng nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp, tim mạch, rối loạn tâm lý và giảm tuổi thọ.

Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này đến từ giao thông vận tải với mật độ phương tiện dày đặc; kế đến là hoạt động thi công liên tục và các cơ sở kinh doanh dịch vụ. Bên cạnh đó, quy hoạch đô thị thiếu hợp lý khi để khu dân cư nằm sát các trục đường lớn hay khu công nghiệp cũng khiến tình trạng thêm trầm trọng. Không chỉ ảnh hưởng đến con người, tiếng ồn còn làm rối loạn hệ sinh thái, cản trở khả năng giao tiếp và sinh sản của động vật.

Ô nhiễm tiếng ồn hoàn toàn có thể kiểm soát nếu áp dụng đồng bộ các giải pháp từ chính sách, công nghệ đến ý thức cộng đồng.

Nền tảng quan trọng để giải quyết vấn đề nằm ở việc quy hoạch đô thị và hạ tầng giao thông. Cần thiết kế lại các tuyến đường lớn với rào chắn chống ồn (noise barriers) bằng vật liệu hấp thụ âm thanh - mô hình đã thành công tại Singapore và châu Âu (giúp giảm 10-15 dB). Đồng thời, ưu tiên phát triển giao thông công cộng xanh như xe buýt điện, metro để giảm xe cá nhân. Việc TP HCM triển khai vùng phát thải thấp (LEZ) từ năm 2027 cũng là cơ hội tốt để hạn chế tiếng ồn từ động cơ đốt trong tại khu trung tâm. Ngoài ra, việc sử dụng mặt đường nhựa giảm ồn (low-noise asphalt) cũng nên được cân nhắc áp dụng.

Song song với giải pháp công trình, việc phát triển hạ tầng xanh được xem là phương án tự nhiên và bền vững. Cây xanh trồng dày đặc dọc đường phố và các mảng tường xanh có thể hấp thụ, phân tán sóng âm, giúp giảm 5-15 dB. Tại TP HCM và các khu đô thị mới ở khu vực Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, cần quy hoạch không gian xanh nhiều hơn, lấy cảm hứng từ mạng lưới công viên kết nối của Singapore để tạo ra những vùng đệm âm thanh hiệu quả.

Để các giải pháp trên phát huy hiệu quả, cần sự hỗ trợ đắc lực từ pháp luật và công nghệ. Cơ quan chức năng cần thực thi nghiêm ngặt các quy định về giới hạn tiếng ồn và giờ thi công. Các mô hình thành phố thông minh hiện nay đã áp dụng trạm đo tiếng ồn tự động và trí tuệ nhân tạo để nhận diện nguồn ồn thời gian thực, giúp can thiệp kịp thời. Đồng thời, việc khuyến khích sử dụng xe điện và máy móc giảm ồn trong công nghiệp, xây dựng cũng là hướng đi cần thiết.

Yếu tố mang tính quyết định lâu dài chính là việc nâng cao nhận thức cộng đồng. Các chiến dịch truyền thông cần được đẩy mạnh để người dân hiểu rằng tiếng ồn là mối đe dọa sức khỏe chứ không chỉ là sự phiền toái. Mỗi cá nhân có thể góp phần giảm thiểu tiếng ồn bằng cách hạn chế còi xe, sử dụng thiết bị chống ồn và chủ động phản ánh vi phạm qua các kênh như tổng đài 1022.

Giải quyết ô nhiễm tiếng ồn không phải là vấn đề bất khả thi. Với sự kết hợp giữa quy hoạch, khoa học - công nghệ tiên tiến và ý thức cộng đồng, viễn cảnh về một đô thị văn minh với không gian âm thanh lành mạnh hoàn toàn có thể trở thành hiện thực nếu chúng ta hành động ngay hôm nay.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo