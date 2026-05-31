AI 365

Trả phí cho Facebook: Biết được ai âm thầm theo dõi mình, bí mật xem Story người khác

Huệ Bình

(NLĐO) - Người dùng trả phí có thể bí mật xem story của người khác mà không để lại dấu vết, kéo dài thời gian hiển thị của story vượt quá 24 giờ.

Trong nỗ lực đa dạng hóa nguồn doanh thu ngoài quảng cáo và bù đắp chi phí đầu tư khổng lồ vào trí tuệ nhân tạo (AI), Meta đã chính thức công bố lộ trình triển khai một loạt gói dịch vụ trả phí mới, bao gồm dòng "Plus" cho từng ứng dụng riêng lẻ và dòng "Meta One" bao phủ toàn bộ hệ sinh thái Facebook, Instagram và WhatsApp.

Khác với dịch vụ "Meta Verified" vốn chỉ tập trung vào việc xác minh danh tính và cấp tick xanh, các gói dịch vụ mới này hướng thẳng đến việc cung cấp những tính năng nâng cao về trải nghiệm cá nhân, tối ưu hóa tương tác và hỗ trợ tối đa cho các nhà sáng tạo nội dung cùng doanh nghiệp.

Gói "Plus" dành cho người dùng cá nhân

Theo trang TechCrunch và tờ Times of India, điểm đáng chú ý đầu tiên nằm ở hai gói dịch vụ "Instagram Plus" và "Facebook Plus" với mức giá khoảng 4 USD/tháng, mang lại nhiều đặc quyền chưa từng có đối với tính năng Story.

Ý tưởng thú vị và mới lạ nhất chính là việc cho phép người dùng trả phí có thể xem thống kê tổng hợp số lượt xem lại Story, từ đó biết được ai đang âm thầm theo dõi các nội dung của mình, đồng thời có thể bí mật xem trước Story của người khác mà không để lại dấu vết (không hiển thị tên trong danh sách người xem).

Thêm vào đó, thay vì giới hạn thời gian như thông thường, người dùng có thể kéo dài thời gian hiển thị của tin vượt quá 24 giờ.

Thêm nữa, họ được sử dụng hệ thống biểu tượng cảm xúc độc quyền, ghim nhiều bài viết hơn ở đầu trang cá nhân.

Facebook, Instagram thu phí: Tài khoản của bạn sẽ thay đổi thế nào? - Ảnh 1.

Biểu tượng các ứng dụng Facebook, Instagram và WhatsApp trên màn hình điện thoại di động tại New York - Mỹ. Ảnh: AP

Song song đó, nền tảng nhắn tin WhatsApp cũng được tích hợp gói "WhatsApp Plus" với mức phí 3 USD/tháng.

Gói này tập trung mạnh vào khả năng cá nhân hóa giao diện và tối ưu quản lý tin nhắn thông qua việc cho phép người dùng tùy chỉnh nhạc chuông, hình nền cuộc trò chuyện độc đáo, sử dụng bộ sticker giới hạn, ghim thêm nhiều hội thoại quan trọng và linh hoạt phân loại danh sách tin nhắn theo nhu cầu công việc hay cá nhân.

Hệ sinh thái "Meta One"

Một điểm đáng chú ý khác từ Meta là việc đặc biệt chú trọng đến nhóm khách hàng kinh doanh và nhà sáng tạo nội dung với các gói "Meta One Essential" (15 USD/tháng) và "Meta One Advanced" (50 USD/tháng).

Trong khi gói Essential cung cấp các công cụ kết nối cơ bản kèm dấu xác minh tài khoản, thì gói Advanced lại mang đến những công cụ thương mại vô cùng mạnh mẽ.

Tính năng đáng giá và mới mẻ nhất của gói nâng cao này chính là thuật toán ưu tiên đẩy nội dung của họ ở các vị trí đầu trên bảng tin và kết quả tìm kiếm của Facebook hay Instagram.

Hơn thế nữa, hệ thống sẽ tự động làm nổi bật nút Follow (theo dõi) khi người xem lướt Reels, tự động gửi lời mời theo dõi đến khách hàng tiềm năng, và cho phép chèn trực tiếp các đường link mở rộng vào bài đăng hoặc Reels để dẫn người dùng về thẳng trang web bán hàng riêng.

Gói này còn cung cấp các báo cáo phân tích đối thủ chuyên sâu cùng bộ công cụ bảo vệ bản quyền nâng cao.

Bên cạnh các mạng xã hội quen thuộc, Meta cũng tiết lộ lộ trình thu phí đối với Meta AI thông qua hai gói "Meta One Plus" (8 USD/tháng) và "Meta One Premium" (20 USD/tháng).

Các gói AI này sẽ cung cấp khả năng suy luận chuyên sâu cho những tác vụ phức tạp, đồng thời nâng cao đáng kể hạn mức và tốc độ tạo hình ảnh, video chất lượng cao cho người dùng.

Theo bà Naomi Gleit, Giám đốc Sản phẩm của Meta, mục tiêu dài hạn của công ty là đồng nhất tất cả các dịch vụ riêng lẻ về chung một hệ sinh thái duy nhất mang tên "Meta One".

Facebook lại gặp lỗi lạ

