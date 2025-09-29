HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

"Trại buôn người" Long Điền: "Áp lực mới tạo ra kim cương!"

Minh Khuê. Ảnh: Duy Phú

(NLĐO) - Nam diễn viên Long Điền của phim "Trại buôn người" chia sẻ nhiều cuộc sống, nghề diễn của anh sau thời gian dài vắng bóng.

Long Điền và hành trình 10 năm ở Mỹ

Long Điền là khách mời chương trình talkshow kênh "Vén màn showbiz" của Báo Người Lao Động sáng 29-9. Nam diễn viên cho biết sau vai Hùng Chợ Lớn trong phim "Bụi đời Chợ Lớn" - tác phẩm không được cấp phép ra rạp, Long Điền sang Mỹ định cư.

Suốt 10 năm qua, anh lập gia đình và nỗ lực chăm lo cho tổ ấm nhỏ của mình. Đã có được sự ổn định, anh trở lại Việt Nam và nung nấu đam mê điện ảnh.

Diễn viên Long Điền: "Áp lực mới tạo ra kim cương!" - Ảnh 1.

Long Điền tại talkshow kênh "Vén màn showbiz"

"Như nhiều người Việt Nam sang Mỹ định cư, lúc đầu, tôi buồn vì chưa quen với sự thay đổi môi trường sống, mất phương hướng. Tôi làm những công việc đơn giản như làm nail, giao thức ăn nhanh để mưu sinh. Suốt thời gian dài trong vòng xoáy cơm áo gạo tiền, tôi không tập luyện thể thao, quên đi mình từng là một vận động viên taekwondo cũng như vai trò diễn viên. Tôi chỉ mong muốn mưu sinh để lo cho gia đình" - Long Điền nhớ lại.

Anh đã làm nhiều việc để lo cho gia đình vào quỹ đạo và đến nay đã có được nhà nơi đất Mỹ và hai cô con gái đáng yêu. 

Lúc này, anh cũng đau đáu nỗi nhớ quê, nhớ nghề nhưng đã qua mười năm, nghĩ rằng khó có cơ hội trở lại điện ảnh ở quê nhà.

"Tôi bất ngờ nhận được lời mời về quê hương từ người anh thân thiết Nguyễn Công Bình và Nguyễn Văn Bốn. Ban đầu, anh cứ nghĩ chỉ về chơi thôi nhưng cuối cùng lại nhận được kịch bản phim "Trại buôn người". Sau khi xem về vai mình thủ diễn, tôi rất thích và tham gia phim" - Long Điền thổ lộ.

Thế là, anh rời xa tổ ấm, về Việt Nam nhiều tháng để quay phim. Sau thời gian rất dài từ bỏ hết mọi tập luyện thể dục thể thao, Long Điền đã phải bắt đầu lại với việc giảm cân từ 85kg xuống còn 71kg. Anh luyện tập võ thuật, đảm bảo các tư thế đánh đấm mạnh mẽ, đẹp và không làm ảnh hưởng đến bạn diễn. Kỹ năng tập luyện từ đội cascadeur ngày nào vẫn còn trong anh, chưa hề mất đi.

Diễn viên Long Điền: "Áp lực mới tạo ra kim cương!" - Ảnh 2.

Long Điền đã giảm nhiều cân để quay "Trại buôn người"

"Tôi cảm nhận được trí nhớ cơ bắp của mình, các kỹ năng võ thuật vẫn ở đó, không hề biến mất. Tôi tập luyện trở lại và tất cả đều như chưa từng quên đi. Tôi nhận ra niềm đam mê điện ảnh của mình vẫn chưa bị thời gian bào mòn" - Long Điền nói.

Anh tâm sự đã có những ký ức rất đẹp với vai Hùng Chợ Lớn. Dù phim không được cấp phép ra rạp nhưng đó vẫn là thành quả cống hiến, nỗ lực và công sức của anh cùng toàn ê-kíp. Anh nhớ có những cảnh hành động diễn xong, nước mắt tuôn trào vì rất thật. Khi rời ống kính, xem lại trên màn hình, anh thấy đã và sướng.

Sau "Trại buôn người", Long Điền sẽ tham gia "Hương Ga 2"

"Sau 10 năm vắng bóng, trở lại màn ảnh rộng, tôi cảm nhận điện ảnh Việt có nhiều thay đổi, nhiều diễn viên mới, trẻ và đẹp. Các bạn diễn xuất hay nhưng riêng mảng hành động, võ thuật thì tôi vẫn tự tin. Các cảnh đánh đấm vẫn không làm khó tôi dù đang ở độ tuổi 40. Tôi nghĩ các bạn trẻ mảng hành động võ thuật vẫn nên dè chừng tôi" - Long Điền dí dỏm.

Anh nói rằng dự án phim "Trại buôn người" không phải cuộc dạo chơi của bản thân vì đã hy sinh thời gian bên gia đình, dốc sức tập luyện để trở lại. Anh kỳ vọng sẽ được khán giả đón nhận với một phim mang đề tài thời sự nóng như thế.

Diễn viên Long Điền: "Áp lực mới tạo ra kim cương!" - Ảnh 3.

Long Điền trân trọng những gì hiện có

"Tôi nghĩ ai cũng có áp lực riêng, nhất là khi tôi vắng bóng 10 năm mới quay lại nhưng tự tin khả năng của mình sẽ giúp vượt qua áp lực" - nam diễn viên chia sẻ.

Khi được hỏi liệu có thay đổi việc đinh cư tại Mỹ nếu vai diễn Hùng Chợ Lớn thành công, Long Điền khẳng định vẫn muốn chọn lại con đường đã đi bởi: "áp lực mới tạo được kim cương". Anh mong muốn hiện tại là chứng minh bản thân không phải bằng lời nói mà là sản phẩm, hành động cụ thể.

Sau vai diễn trong "Trại buôn người", Long Điền sẽ quay lại Mỹ bên gia đình rồi trở về Việt Nam chuẩn bị cho phim "Hương Ga 2" của nhà sản xuất, diễn viên Trương Ngọc Ánh. Anh vẫn khao khát được một vai diễn "đánh đấm" cùng những người cùng cấp độ trên màn ảnh rộng để thỏa sức thể hiện các động tác.

Với Long Điền, anh trân trọng những gì đã có ở hiện tại và nỗ lực hết sức cho tương lai. Anh cố gắng cân bằng cuộc sống đi đi về về giữa Việt Nam và Mỹ. Tương lai không nói trước được điều gì, anh nghĩ rằng chỉ cần nỗ lực hết mình, thì mọi việc sẽ sắp xếp được theo quỹ đạo vốn có của nó.

Ham thích thể loại phim hành động cùng vốn võ thuật của mình (HCV taekwondo SEA Games 2003 - HCĐ Kempo SEA Games 2011), Long Điền từng tìm đến các CLB diễn viên đóng thế (cascadeur) để sinh hoạt sau khi được sự động viên của người bạn thân, cựu HCB ASIAD 2002 Phan Tấn Đạt. Anh lần lượt được thử sức ở vài bộ phim truyền hình có những pha hành động.

Trong đợt tuyển diễn viên cho bộ phim "Bụi đời Chợ Lớn" do Charlie Nguyễn làm đạo diễn, anh được tham gia vai Hùng Chợ Lớn.

Tin liên quan

Đỗ Nhật Hoàng: Vai Cường trong "Mưa đỏ" giúp tôi hiểu thêm về sự khốc liệt của chiến tranh

Đỗ Nhật Hoàng: Vai Cường trong "Mưa đỏ" giúp tôi hiểu thêm về sự khốc liệt của chiến tranh

(NLĐO) - Đỗ Nhật Hoàng nhận nhiều sự quan tâm khi đóng vai chính Cường trong phim điện ảnh "Mưa đỏ".

“Mưa đỏ” đưa Steven Nguyễn đến bước ngoặt sự nghiệp

(NLĐO) - Sau 10 năm trong nghề, Steven Nguyễn có màn lột xác ngoạn mục, trở thành “mỹ nam phản diện được yêu thích nhất” hiện nay.

Hứa Vĩ Văn: "Kết hôn hay độc thân chỉ là hình thức!"

(NLĐO) – Nam diễn viên Hứa Vĩ Văn là khách mời trong chương trình talkshow của kênh "Vén màn showbiz" của Báo Người Lao Động.

kim cương áp lực Trại buôn người talkshow Vén màn showbiz Long Điền
    Thông báo