Diễn viên Long Điền một nhịp rớt, mất 10 năm

10 năm “mất tích” bí ẩn: hé lộ sự thật bất ngờ!

Diễn viên Long Điền trở lại với dự án điện ảnh "Trại buôn người" sau 10 năm vắng bóng.

Diễn viên Long Điền trở lại sau 10 năm

.Phóng viên: Anh đã "mất tích" suốt 10 năm đằng đẵng?

-Diễn viên Long Điền: Cú sốc 10 năm trước khiến tôi suy sụp. "Bụi đời Chợ Lớn" là dự án điện ảnh tôi gần như lớn nhất đời tôi. Nhưng rồi, mọi thứ lại không như ý muốn. Lúc đó, tôi chông chênh và ngã gục trước nghịch cảnh.

Thời điểm đó, tôi bắt đầu gặp bà xã của mình. Ngay lúc tôi hoang mang và bế tắc nhất, tình yêu của cô ấy kéo tôi đi xa. Tôi qua Mỹ định cư cùng vợ. Cuộc sống cứ thế trôi qua, thoắt cái 10 năm. Nhanh như một cái chớp mắt.

.Cuộc sống của anh thế nào trên đất Mỹ, có được theo đuổi đam mê của anh không?

-Không. Tôi bắt đầu cuộc sống mới khá chật vật vì tôi như tờ giấy trắng, không biết phải làm gì và bắt đầu từ đâu. Tôi có sở trường về võ thuật nhưng mở võ đường ở xứ lạ khiến tôi trăn trở. Rồi áp lực của mưu sinh, tôi làm nail (làm móng) và cả shipper. Cuộc sống cơm áo gạo tiền cứ thế cuốn tôi đi xa, rất xa với niềm đam mê võ thuật và diễn xuất của mình. Nhiều lúc, tôi thực sự chạnh lòng.

10 năm sau trở lại, diễn viên Long Điền sẵn sàng nhập cuộc đường đua

Diễn viên Long Điền luôn sẵn sàng cho ngày trở lại

.Lúc này đây, 10 năm sau "nhịp rớt" không như ý, anh có còn đam mê với nghề không?

-Tôi đã có lúc phải quên đi đam mê của mình vì cơm áo. Nhưng đam mê là thứ đã chảy trong huyết mạch, chỉ là nó cần một cơ hội để bùng cháy. 10 năm ở yên để lúc này tôi phải bùng nổ. Những gì tôi được học từ anh Johnny Trí Nguyễn, vẫn còn nguyên vẹn ở đây từ kỹ năng đến đam mê bất tận với nghề.

Hẳn nhiên, tôi cũng hiểu, sau 10 năm, nhiều thứ đã trở nên rất khác. Tôi cũng có chút e ngại với những gì đang hiện hữu, đặc biệt từ thế hệ diễn viên trẻ tuổi tài năng của hiện tại. Nhưng tôi tự tin mình có kinh nghiệm, trải nghiệm cùng với sự quyết tâm. 10 năm qua, tôi vẫn tập luyện không bỏ sót ngày nào với tâm thế sẵn sàng cho ngày trở lại. Và lúc này, tôi vẫn rất tự tin với chính mình.

.Ưu thế nổi bật của anh là gì, đủ để cạnh tranh với giới trẻ?

-Tôi không cạnh tranh nhưng sẽ hết mình cho từng vai diễn. Tôi cũng sẽ tự thân thực hiện những pha hành động mà không cần cascadeur thế thân. Với tôi, mọi động tác không chỉ chuẩn mà phải thật. Tôi làm được những điều đó.

Luôn chăm chỉ tập luyện, Long Điền tự tin ngày trở lại

Long Điền tập luyện cho ngày trở lại

.Đã nghỉ suốt 10 năm, lúc này, anh sẵn sàng để trở về và dành thời gian cho phim trường chưa?

-Đấy là giấc mơ tôi. Vợ tôi cũng đã xa quê hương hơn 20 năm rồi, cô ấy cũng đã sẵn sàng để trở về cùng tôi.

10 năm “vàng” thay đổi: hành trình định mệnh và tương lai bứt phá!

Long Điền cùng Johnny Trí Nguyễn 10 năm trước

.10 năm, đủ dài để suy ngẫm về hành trình đã qua cũng như xác định một đường đi mới, anh đã có những gì cho chính mình sau từng ấy năm?

-Tôi ngày trước nóng tính lắm. Cộng thêm cái tính thẳng thắn, khó kiểm soát được cảm xúc của mình, tôi- đôi khi khiến người khác phật ý. Đó là điểm yếu của tôi. Sau 10 năm, tôi phải thay đổi chính mình. Vì đơn giản, sau lưng tôi luôn có hai con dõi theo. Tôi không muốn con cái giống mình. Tôi có thể chết với đam mê diễn xuất của mình nhưng tôi phải sống với gia đình mình. Suy cho cùng, điều cuối cùng để kéo chúng ta lại cũng chỉ có gia đình mà thôi. Điện ảnh và gia đình là hai thứ làm nên cuộc sống của Long Điền.

.Bây giờ thực sự trở lại rồi, anh khát khao điều gì?

-Tôi đang bắt đầu lại hành trình của chính mình với niềm đam mê cháy bỏng cùng với năng lượng dồi dào. Tôi cũng từng bước thực hiện giấc mơ của bản thân. Ngày trước, khi còn là một vận động viên Taekwondo thi đấu ở SEA Games, tôi mang giấc mộng chinh phục Olympic.

Nay ở phim trường, tôi đang cố gắng thực hiện những dự án điện ảnh của mình một cách hoàn mỹ nhất với giấc mộng được đấu lại với anh Johnny Trí Nguyễn một lần nữa. Một lần đánh thật trên dự án điện ảnh lớn của anh ấy.

