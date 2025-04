Trái cây giá mềm vẫn được gắn “Tích xanh trách nhiệm”

Trong cuộc đua giá cả khốc liệt trên thị trường bán lẻ, Bách Hóa Xanh, với chiến lược giá mềm, vừa khiến nhiều người bất ngờ khi tuyên bố 100% nhà cung cấp rau, củ, trái cây của chuỗi đã tham gia chương trình "Tích xanh trách nhiệm".

"Tích xanh trách nhiệm" là tên gọi ngắn gọn của chương trình "Kiểm soát chất lượng hàng hóa trên địa bàn TP HCM", một sáng kiến được thành phố triển khai từ tháng 3-2024 với sự chung tay của nhà cung cấp, hệ thống bán lẻ và cơ quan quản lý nhà nước.

Điểm đặc biệt của chương trình là sự chủ động của các chủ thể trong chuỗi cung ứng: chỉ cần một hệ thống phát hiện sản phẩm vi phạm, sản phẩm đó sẽ bị loại khỏi kệ của toàn bộ hệ thống còn lại.

Thông tin sai phạm sẽ được công khai đến các nhà bán lẻ, cơ quan chức năng và người tiêu dùng, tạo áp lực mạnh mẽ để loại bỏ những doanh nghiệp đặt lợi nhuận lên trên sức khỏe cộng đồng.

Ổi gắn logo "Tích xanh trách nhiệm" được trưng bày tại sự kiện

Ngày 10-4, tại Long An, dưới sự chứng kiến của đại diện Sở Công Thương TP HCM, Sở Công Thương Long An và Sở Nông nghiệp và Môi trường Long An, Bách Hóa Xanh đã ký kết chương trình "Tích xanh trách nhiệm" với các đối tác nông sản chủ lực tại tỉnh này.

Ông Đậu Như Anh, Giám đốc mua ngành hàng trái cây của hệ thống Bách Xanh cho biết Long An là một trong những địa phương cung cấp thực phẩm tươi sống chủ lực cho hệ thống với sản lượng khoảng 5.000 tấn/tháng, gấp hơn 10 lần so với ban đầu.

Đến nay, đã có 220/220 nhà cung cấp rau, củ, quả, trái cây của Bách Hóa Xanh tham gia chương trình "Tích xanh trách nhiệm" và sẽ hướng đến mục tiêu 100% nhà cung cấp tươi sống của Bách Hóa Xanh tham gia chương trình.

Về việc đây là hệ thống bán lẻ với chiến lược giá mềm nhưng 100% nhà cung cấp tham gia chương trình "Tích xanh trách nhiệm" liệu có tạo ra áp lực kép khi nâng chất lượng không kèm tăng giá. Ông Đậu Như Anh cho hay với ngành hàng trái cây, độ co giãn của thị trường rất lớn. Nếu trái cây ngon, giá mềm người tiêu dùng sẽ mua nhiều, mua nhanh. Với việc tiêu thụ số lượng lớn thì đơn giá sẽ thấp.

Hiện nay, người tiêu dùng có thể nhận diện sản phẩm tham gia chương trình "Tích xanh trách nhiệm" thông qua logo riêng.

Giới thiệu chương trình "Tích xanh trách nhiệm" tại lễ ký kết chương trình "Tích xanh trách nhiệm" với các đối tác nông sản chủ lực ở tỉnh Long An