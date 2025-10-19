Trải nghiệm "Đêm bảo tàng", khám phá các bảo vật quốc gia

Nằm trong hệ thống bảo tàng quốc gia Việt Nam, trực thuộc Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam là một trong những bảo tàng có vị trí quan trọng nhất trong việc lưu trữ, phát huy kho tàng di sản văn hóa - nghệ thuật quốc gia.

"Đêm bảo tàng" được triển khai thí điểm từ tháng 10-2025 đến tháng 3-2026, tổ chức một lần vào thứ sáu cuối cùng mỗi tháng theo các chủ đề khác nhau, dự kiến lần lượt là "Thu quyến rũ" (ngày 31-10), "Chuyện phố mùa đông" (28-11) và "Thương nhớ mười hai" (26-12).

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam về đêm. Ảnh: THU TRANG

Khi đến trải nghiệm "Đêm bảo tàng", người dân và du khách sẽ được tự do tham quan bảo tàng khi lên đèn, thưởng lãm bộ sưu tập hiện vật và các tác phẩm giá trị cùng ứng dụng thuyết minh tự động iMuseum VFA; xem họa sĩ vẽ trực họa, được hướng dẫn vẽ ký họa trong khuôn viên; thực hành thủ công như trang trí đèn lồng giấy dó, in tranh khắc gỗ…

Bên cạnh đó, có thể gặp gỡ chuyên gia, nhà nghiên cứu để tìm hiểu về 9 bảo vật quốc gia và các hiện vật, tác phẩm tiêu biểu của mỹ thuật Việt Nam, thưởng thức chương trình nghệ thuật, giao lưu cùng nghệ sĩ khách mời.

Sức hút của "Đêm bảo tàng" ở chỗ chỉ với một điểm đến, người dân và du khách có thể tùy chọn tham gia các trải nghiệm văn hóa - nghệ thuật đan xen, xuyên suốt theo chủ đề nhất định. Chủ đề và nội dung của các hoạt động được thay đổi qua mỗi tháng, mang đến trải nghiệm mới mẻ, phù hợp với nhịp chuyển động bốn mùa và đời sống năng động của thủ đô.

Thông qua mô hình hợp tác công - tư linh hoạt (được đồng tổ chức bởi thương hiệu cộng đồng "Chuyện của Hà Nội" và nhóm dự án văn hóa "Hà Nội FM"), cùng sự đầu tư kỹ lưỡng, "Đêm bảo tàng" được kỳ vọng là sự kiện trải nghiệm hấp dẫn cho người dân, du khách khi lần đầu tiên Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam mở cửa buổi tối với các hoạt động nghệ thuật đa dạng.