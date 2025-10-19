Trải nghiệm "Đêm bảo tàng", khám phá các bảo vật quốc gia

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Trải nghiệm "Đêm bảo tàng", khám phá các bảo vật quốc gia

Y.Anh

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam chính thức ra mắt sản phẩm du lịch văn hóa "Đêm bảo tàng" vào ngày 31-10.

Nằm trong hệ thống bảo tàng quốc gia Việt Nam, trực thuộc Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam là một trong những bảo tàng có vị trí quan trọng nhất trong việc lưu trữ, phát huy kho tàng di sản văn hóa - nghệ thuật quốc gia.

"Đêm bảo tàng" được triển khai thí điểm từ tháng 10-2025 đến tháng 3-2026, tổ chức một lần vào thứ sáu cuối cùng mỗi tháng theo các chủ đề khác nhau, dự kiến lần lượt là "Thu quyến rũ" (ngày 31-10), "Chuyện phố mùa đông" (28-11) và "Thương nhớ mười hai" (26-12).

Trải nghiệm "Đêm bảo tàng", khám phá các bảo vật quốc gia - Ảnh 1.

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam về đêm. Ảnh: THU TRANG

Khi đến trải nghiệm "Đêm bảo tàng", người dân và du khách sẽ được tự do tham quan bảo tàng khi lên đèn, thưởng lãm bộ sưu tập hiện vật và các tác phẩm giá trị cùng ứng dụng thuyết minh tự động iMuseum VFA; xem họa sĩ vẽ trực họa, được hướng dẫn vẽ ký họa trong khuôn viên; thực hành thủ công như trang trí đèn lồng giấy dó, in tranh khắc gỗ…

Bên cạnh đó, có thể gặp gỡ chuyên gia, nhà nghiên cứu để tìm hiểu về 9 bảo vật quốc gia và các hiện vật, tác phẩm tiêu biểu của mỹ thuật Việt Nam, thưởng thức chương trình nghệ thuật, giao lưu cùng nghệ sĩ khách mời.

Sức hút của "Đêm bảo tàng" ở chỗ chỉ với một điểm đến, người dân và du khách có thể tùy chọn tham gia các trải nghiệm văn hóa - nghệ thuật đan xen, xuyên suốt theo chủ đề nhất định. Chủ đề và nội dung của các hoạt động được thay đổi qua mỗi tháng, mang đến trải nghiệm mới mẻ, phù hợp với nhịp chuyển động bốn mùa và đời sống năng động của thủ đô.

Thông qua mô hình hợp tác công - tư linh hoạt (được đồng tổ chức bởi thương hiệu cộng đồng "Chuyện của Hà Nội" và nhóm dự án văn hóa "Hà Nội FM"), cùng sự đầu tư kỹ lưỡng, "Đêm bảo tàng" được kỳ vọng là sự kiện trải nghiệm hấp dẫn cho người dân, du khách khi lần đầu tiên Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam mở cửa buổi tối với các hoạt động nghệ thuật đa dạng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo