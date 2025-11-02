"Trái tim miền Trung" đến với bà con ven sông Thu

Ngày 1-11, Chương trình "Trái tim miền Trung" của Báo Người Lao Động đã đến với người dân xã Duy Xuyên (TP Đà Nẵng), chương trình đã trao 100 suất quà trị giá 100 triệu đồng (mỗi suất gồm 800.000 đồng tiền mặt và 200.000 đồng quà tặng) cho 100 hộ dân, nhằm chia sẻ khó khăn với bà con ở bờ Nam sông Thu Bồn.

Đứng dậy sau lũ lụt

Sau đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10, xã Duy Xuyên trở thành "rốn nước" của TP Đà Nẵng. Hơn 3.000 ngôi nhà bị ngập sâu, có nhà nước dâng tận nóc. Nhiều hộ trắng tay khi cây cối, vật nuôi, tài sản bị dòng nước hung hãn cuốn trôi.

Hai ngày sau khi nước rút, con đường dẫn vào xã vẫn còn ngổn ngang bùn đất. Đâu đâu cũng thấy cảnh người dân hối hả dọn dẹp, lau rửa từng món đồ còn sót lại. Những gương mặt sạm nắng, đôi tay chai sạn, những ánh mắt mệt mỏi song vẫn ánh lên niềm hy vọng khi nhận được những món quà nghĩa tình từ Chương trình "Trái tim miền Trung". Giữa dòng người đến nhận quà, ông Nguyễn Năm, trú thôn Trung Đông, xúc động không nói nên lời. Ông Năm là người khiếm thị, sống bằng nghề bán tăm tre. Trận lụt vừa rồi nhấn chìm toàn bộ nhà cửa, vật dụng khiến ông gần như trắng tay. "Cảm ơn tấm lòng của bạn đọc Báo Người Lao Động. Món quà này không chỉ giúp tôi trang trải những ngày khó khăn mà còn cho tôi niềm tin để đứng dậy sau thiên tai" - ông Năm bùi ngùi nói.

Ở thôn An Hòa, căn nhà của ông Trương Văn Trực (SN 1963) vẫn còn vệt nước lũ in cao tận ngực người lớn. Hai vợ chồng ông làm thuê ở trung tâm TP Đà Nẵng, nên không kịp trở về khi nước lớn nhanh. "Nghe tin dữ mà đường bị chia cắt nên không thể về nhà được. Sau khi nước rút, vợ chồng tôi về đến nơi thì nhà chìm trong bùn đất, tài sản ướt hết chẳng còn chi" - ông Trực thở dài. Ở đầu thôn, bà Kiều Thị Mai (SN 1955) lúi húi phơi lại mấy bao gạo bị ngâm nước. Gạo mục, ẩm và vỡ vụn nhưng bà vẫn cố mót lại để cho gà, vịt ăn. Thế nhưng, đàn gà, vịt của bà cũng bị lũ cuốn trôi. Ông Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy xã Duy Xuyên, cho biết trận lụt vừa qua, xã bị ngập trầm trọng, gây thiệt hại lớn về tài sản. Ông Hải gửi lời cảm ơn chân thành đến Báo Người Lao Động đã kịp thời tặng quà động viên bà con nhân dân, qua đó chung tay giúp địa phương có thêm nguồn lực về tinh thần, vật chất để cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Nhà báo Đặng Hoàng Dũng, Trưởng Văn phòng Đại diện Báo Người Lao Động tại miền Trung, trao quà từ Chương trình “Trái tim miền Trung” cho người dân xã Duy Xuyên. Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Cùng ngày, Chương trình "Trái tim miền Trung" đã đến thăm hỏi, trao 5 triệu đồng hỗ trợ cho gia đình cô giáo Trần Thị Huệ (Trường Tiểu học Lê Hồng Phong; trú thôn Hưng Mỹ, xã Thăng An, TP Đà Nẵng) không may bị điện giật tử vong trong lúc dọn dẹp nhà để chống lụt vào ngày 28-10. Con đường dẫn vào nhà chị Huệ vẫn còn ngập nước, phải di chuyển bằng ghe. Theo người thân kể lại, tối 28-10, khi nước ngập nhà, chị Huệ kê cao đồ đạc để tránh. Khi đóng cánh cửa phòng, chị bất ngờ bị điện giật. Do bị nước bao vây, hàng xóm phải dùng thuyền đưa chị đi cấp cứu. Thuyền nhỏ, nước chảy xiết khiến việc di chuyển rất khó khăn, chị Huệ không qua khỏi. Người thân buộc phải làm lễ tang cho chị ngay tại nhà văn hóa thôn. Chị Huệ là mẹ đơn thân sống nhờ nhà với ba mẹ ruột. Chị ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, để lại con trai mới học lớp 7, cùng cha mẹ già.

Khi chúng tôi đến thăm, mẹ chị Huệ không gượng dậy nổi, còn ba chị ngồi lặng lẽ trước bàn thờ con, đôi mắt trũng sâu sau nhiều đêm mất ngủ. Con trai chị ủ rũ như người mất hồn, chưa tin mình đã mãi mãi mất đi người mẹ thân yêu.

Xuất hiện mưa lớn, nguy cơ lũ chồng lũ

Theo ghi nhận ngày 1-11, khu vực tỉnh Quảng Ngãi mưa lớn khiến vùng hạ du có nguy cơ xuất hiện đợt lũ mới, vùng núi phía Tây của tỉnh có nguy cơ cao tiếp tục xảy ra sạt lở. Dự báo mưa lớn kéo dài trong ngày 3-11. Hiện mực nước lũ các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đang lên, gây ngập, chia cắt cục bộ nhiều nơi. Dự báo trong 24 giờ tới, khu vực hạ du Quảng Ngãi sẽ có một đợt lũ mới. Trong khi đó, tại nhiều xã miền núi của tỉnh như Ngọc Linh, Sơn Tây..., tình trạng sạt lở xảy ra khắp nơi, khiến hàng trăm hộ dân bị cô lập.

Tại tỉnh Quảng Trị, mưa lớn kéo dài suốt nhiều ngày qua khiến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục chìm sâu trong nước. Theo thống kê ban đầu, toàn tỉnh có hơn 3.600 ngôi nhà bị ngập sâu từ 0,5 m đến 2 m. Hàng trăm hộ dân phải sơ tán khẩn cấp đến các điểm tránh trú an toàn do nước lên nhanh. Hơn 28.000 học sinh ở hơn 100 điểm trường trên toàn tỉnh phải tạm nghỉ học để bảo đảm an toàn. Các trường học vùng thấp trũng ở Hải Lăng, Triệu Phong, Cam Lộ, Lệ Thủy và Đakrông đều bị ngập sâu. Tỉnh Quảng Trị đã kích hoạt phương án ứng phó cấp độ 3, yêu cầu tất cả địa phương trực 24/24 giờ, không để người dân chủ quan, đồng thời sẵn sàng sơ tán dân vùng có nguy cơ sạt lở, ngập sâu.

Cùng ngày 1-11, tỉnh Hà Tĩnh hứng chịu đợt mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 400 mm đến 800 mm. Mưa lớn kéo dài cùng với việc các công trình hồ chứa điều tiết xả tràn đã khiến lũ trên các sông dâng cao, gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều xã, phường. Toàn tỉnh Hà Tĩnh đã có hơn 4.000 nhà dân bị ngập, hơn 2.700 người phải sơ tán để bảo đảm an toàn. Ngành giáo dục đã cho 50/676 cơ sở giáo dục (với 36.768 học sinh) nghỉ học để bảo đảm an toàn.

Ngày 1-11, lực lượng chức năng và người dân trên địa bàn các phường, xã ở TP Đà Nẵng vẫn đang gồng mình khắc phục hậu quả của đợt lũ lịch sử xảy ra vào những ngày cuối tháng 10 vừa qua. Trong khi đó, tại các địa phương miền núi của thành phố tiếp tục có mưa rất lớn, gây nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở nhiều nơi.

Chính phủ hỗ trợ Đà Nẵng 100 tỉ đồng Ngày 1-11, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 2427/QĐ-TTg hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho TP Đà Nẵng với số tiền 100 tỉ đồng. Khoản hỗ trợ này từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 để Đà Nẵng đáp ứng yêu cầu khẩn cấp trước mắt và ổn định đời sống người dân sau mưa lũ. Cùng ngày, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết thành phố đã thống nhất chi khoảng 200 tỉ đồng từ ngân sách để hỗ trợ trực tiếp cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ; phân bổ thêm cho các sở, ngành và địa phương để sửa chữa hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Chiều cùng ngày, lô hàng viện trợ của Chính phủ Liên bang Nga hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lớn và ngập lụt đã về đến TP Huế. Lô hàng gồm 58 thuyền cứu nạn và thuyền công tác, 1.000 bộ bát đĩa, 1.000 chăn, 1.000 bộ đồ chăn màn, 55 bộ lều trại cùng lượng lớn thực phẩm đóng hộp, tổng trọng lượng khoảng 29 tấn.

Sắp xuất hiện bão số 13 trên biển Đông Theo Cục Khí tượng Thủy văn - Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ngày 1-11, ở khu vực phía Đông Philippines có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động. Đến sáng 2-11, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Từ ngày 1 đến 4-11, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa ở khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi phổ biến 300-600 mm, cục bộ có nơi trên 800 mm. Dự báo ngày 5-11, bão sẽ đi vào biển Đông và trở thành cơn bão số 13. Đây là cơn bão mạnh trên biển Đông, mạnh nhất khi ở khu vực đặc khu Trường Sa có thể mạnh trên cấp 12. Khoảng ngày 7-11 bão di chuyển vào đất liền nước ta, vùng trọng tâm cần lưu ý có khả năng chịu tác động trực tiếp là từ TP Đà Nẵng đến tỉnh Khánh Hòa. Bão có thể gây gió mạnh và mưa lớn ở các tỉnh khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên trong khoảng thời gian từ đêm 6 đến 9-11. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 17 giờ ngày 1-11, đợt mưa lũ lịch sử ở miền Trung khiến 36 người chết, mất tích, trong đó 32 người chết (Huế 14, Đà Nẵng 11, Lâm Đồng 2, Quảng Trị 5); 4 người mất tích (Đà Nẵng); 44 người bị thương (Đà Nẵng 31, Huế 1, Quảng Ngãi 8, Quảng Trị 4). T.Linh