Nhiều siêu thị trở thành trạm sạc điện thoại cho người dân tránh bão

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Nhiều siêu thị trở thành trạm sạc điện thoại cho người dân tránh bão

Ngọc Ánh

(NLĐO) - Nhiều điểm bán của Saigon Co.op đã mở cửa đón người dân trú ngụ an toàn, cung cấp nước uống và hỗ trợ sạc điện trong những ngày mất điện diện rộng.

Trước những đợt mưa bão lịch sử liên tiếp gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh miền Trung và miền Bắc, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP HCM (Saigon Co.op) đã kích hoạt gói hỗ trợ khẩn cấp, huy động hàng chục tấn hàng hóa thiết yếu cùng đội ngũ nhân lực ứng cứu đến vùng tâm bão.

Siêu thị ổn định giá trong tình huống cấp bách - Ảnh 1.

Co.opMart Quy Nhơn bố trí khu sạc điện để người dân duy trì liên lạc giữa bối cảnh bão, cúp điện diện rộng

TIN LIÊN QUAN

Ngay khi có cảnh báo bão, hệ thống chủ động dự trữ hàng hóa, huy động nhân lực, logistics toàn quốc. Mỗi siêu thị, kho hàng trở thành "điểm kết nối" an sinh, sẵn sàng kích hoạt khi cộng đồng cần.

Với thế mạnh logistics, năng lực điều phối và mạng lưới hơn 800 điểm bán trên toàn quốc, Saigon Co.op đã hình thành "hệ thống an sinh linh hoạt" có thể kích hoạt đồng bộ từ trung ương đến địa phương trong vài giờ.

Hàng hóa cứu trợ gồm gạo, mì ăn liền, nước uống, bánh mì, gia vị, hàng nhãn riêng Co.op… được điều chuyển từ các kho trung tâm, phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Chữ thập đỏ và chính quyền địa phương, hướng về các địa phương như Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Lâm Đồng…

Siêu thị ổn định giá trong tình huống cấp bách - Ảnh 2.

Các siêu thị Co.opMart hoạt động liên tục, bảo đảm người dân mua hàng đúng giá

Saigon Co.op cam kết kiên định giữ giá bình ổn, duy trì nhịp an sinh hàng hóa. Không những thế, nhiều điểm bán của Saigon Co.op đã mở cửa đón người dân trú ngụ an toàn, cung cấp nước uống và hỗ trợ sạc điện trong những ngày mất điện diện rộng.

Tương tự, một số siêu thị khác như Go!, MM Mega cũng chuẩn bị tình huống thiên tai nên dù bị ảnh hưởng từ bão vẫn khắc phục nhanh chóng để phục vụ người tiêu dùng.

Do chuẩn bị trước nên các siêu thị này đều bảo đảm sản lượng hàng hóa, không để xảy ra tình trạng khan hiếm. Một số siêu thị còn mở cửa cho người dân trú bão, sạc điện thoại.

Tin liên quan

Ổn định thị trường sau bão, lũ

Ổn định thị trường sau bão, lũ

Các địa phương duy trì giám sát chặt chẽ, bảo đảm hàng hóa thiết yếu được cung ứng đầy đủ sau các đợt bão, lũ

Đặc sản Huế vào hệ thống siêu thị có hơn 1 triệu lượt khách mỗi ngày

(NLĐO) - Những đặc sản Huế như: mè xửng giòn, tôm chua, tương ớt, sa tế hàu… cùng hàng chục sản phẩm đặc trưng khác có mặt ở kênh bán lẻ hiện đại

"Đại siêu thị" ở Tây Ninh chính thức mở cửa đón khách

(NLĐO) – Ngày 4-10, tại Tây Ninh, AEON Việt Nam chính thức khánh thành trung tâm thương mại AEON Tân An gồm 4 tầng, diện tích sàn gần 27.000 m2

Co.opMart sạc điện thoại siêu thị vùng lũ hàng hóa vùng lũ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo