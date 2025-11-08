Nhiều siêu thị trở thành trạm sạc điện thoại cho người dân tránh bão

Trước những đợt mưa bão lịch sử liên tiếp gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh miền Trung và miền Bắc, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP HCM (Saigon Co.op) đã kích hoạt gói hỗ trợ khẩn cấp, huy động hàng chục tấn hàng hóa thiết yếu cùng đội ngũ nhân lực ứng cứu đến vùng tâm bão.

Co.opMart Quy Nhơn bố trí khu sạc điện để người dân duy trì liên lạc giữa bối cảnh bão, cúp điện diện rộng

Ngay khi có cảnh báo bão, hệ thống chủ động dự trữ hàng hóa, huy động nhân lực, logistics toàn quốc. Mỗi siêu thị, kho hàng trở thành "điểm kết nối" an sinh, sẵn sàng kích hoạt khi cộng đồng cần.

Với thế mạnh logistics, năng lực điều phối và mạng lưới hơn 800 điểm bán trên toàn quốc, Saigon Co.op đã hình thành "hệ thống an sinh linh hoạt" có thể kích hoạt đồng bộ từ trung ương đến địa phương trong vài giờ.

Hàng hóa cứu trợ gồm gạo, mì ăn liền, nước uống, bánh mì, gia vị, hàng nhãn riêng Co.op… được điều chuyển từ các kho trung tâm, phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Chữ thập đỏ và chính quyền địa phương, hướng về các địa phương như Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Lâm Đồng…

Các siêu thị Co.opMart hoạt động liên tục, bảo đảm người dân mua hàng đúng giá

Saigon Co.op cam kết kiên định giữ giá bình ổn, duy trì nhịp an sinh hàng hóa. Không những thế, nhiều điểm bán của Saigon Co.op đã mở cửa đón người dân trú ngụ an toàn, cung cấp nước uống và hỗ trợ sạc điện trong những ngày mất điện diện rộng.

Tương tự, một số siêu thị khác như Go!, MM Mega cũng chuẩn bị tình huống thiên tai nên dù bị ảnh hưởng từ bão vẫn khắc phục nhanh chóng để phục vụ người tiêu dùng.

Do chuẩn bị trước nên các siêu thị này đều bảo đảm sản lượng hàng hóa, không để xảy ra tình trạng khan hiếm. Một số siêu thị còn mở cửa cho người dân trú bão, sạc điện thoại.