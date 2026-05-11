Trần Đức Phong - Phong Coca là ai?

Danh sách liên quan đến việc ca sĩ Miu Lê bị điều tra vì liên quan đến ma túy có cái tên gây chú ý là Trần Đức Phong sinh năm 1991

Trần Đức Phong, còn được gọi là Phong Coca vốn là một vận động viên cầu lông chuyên nghiệp cực kỳ tài năng. Trần Đức Phong sinh năm 1991, vốn là một cái tên "đáng gờm" trong làng cầu lông Việt Nam từ hơn một thập kỷ trước. Bắt đầu cầm vợt từ năm 6 tuổi và được đào tạo bài bản tại đội tuyển cầu lông Hà Nội, anh sớm bộc lộ tài năng thiên bẩm.

Xuất thân là VĐV cầu lông chuyên nghiệp của đội tuyển Hà Nội. Năm 2007, anh gây chấn động khi trở thành Kiện tướng đơn nam trẻ nhất Việt Nam. Trong suốt sự nghiệp cầu lông kéo dài hơn 20 năm, anh đã thâu tóm hàng loạt Huy chương vàng các giải trẻ toàn quốc và đạt thứ hạng cao tại các giải vô địch quốc gia.

Chính nền tảng thể lực bền bỉ và kỹ thuật cổ tay điêu luyện từ cầu lông đã tạo tiền đề hoàn hảo để anh tỏa sáng ở một bộ môn mới - pickleball.

Chuyển mình mạnh mẽ với pickleball

Trần Đức Phong hay còn gọi là Phong coca, cực kỳ nổi tiếng

Trong cơn sốt Pickleball đang lan tỏa mạnh mẽ tại Việt Nam, cái tên Trần Đức Phong được nhiều được yêu thích không chỉ bởi những đường cầu đẹp mắt mà còn bằng tinh thần thể thao đầy nhiệt huyết.

Phong Coca bắt đầu chuyển sang pickleball từ năm 2023. Với nền tảng và tư duy của một vận động viên chuyên nghiệp, Phong coca nhanh chóng tạo tiếng vang trong làng pickleball Việt. "Phong Coca" với hàm ý về lối chơi sảng khoái, đầy năng lượng. Trần Đức Phong (thường được gọi là "Phong Coca") là một VĐV cầu lông và pickleball khá nổi trong cộng đồng thể thao phong trào phía Bắc. Anh được biết đến nhiều trên mạng xã hội nhờ tham gia các giải pickleball, giao lưu với KOL/nghệ sĩ và hoạt động trong giới thể thao phong trào.

Phong coca thường có hoạt động giao lưu với nghệ sĩ

Trên sân thi đấu, Phong Coca nổi tiếng với phong cách tấn công mạnh mẽ. Đức Phong từng cho biết bản thân "nghiện nặng" pickleball và có thể chơi môn thể thao này từ sáng tới tối nếu có thời gian.

Anh cũng nhận định pickleball có tính kết nối cộng đồng rất cao, phù hợp với nhiều lứa tuổi và trình độ khác nhau.