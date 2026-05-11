HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Trần Đức Phong - Phong Coca, cái tên được nhắc nhiều trên mạng xã hội

Thùy Trang

(NLĐO) - Trần Đức Phong được nhắc nhiều trên mạng xã hội hôm nay vì có thông tin liên quan đến một vụ việc đang được bàn tán.

Trần Đức Phong - Phong Coca là ai?

Trần Đức Phong là ai? - Ảnh 1.

Danh sách liên quan đến việc ca sĩ Miu Lê bị điều tra vì liên quan đến ma túy có cái tên gây chú ý là Trần Đức Phong sinh năm 1991

Trần Đức Phong, còn được gọi là Phong Coca vốn là một vận động viên cầu lông chuyên nghiệp cực kỳ tài năng. Trần Đức Phong sinh năm 1991, vốn là một cái tên "đáng gờm" trong làng cầu lông Việt Nam từ hơn một thập kỷ trước. Bắt đầu cầm vợt từ năm 6 tuổi và được đào tạo bài bản tại đội tuyển cầu lông Hà Nội, anh sớm bộc lộ tài năng thiên bẩm.

Xuất thân là VĐV cầu lông chuyên nghiệp của đội tuyển Hà Nội. Năm 2007, anh gây chấn động khi trở thành Kiện tướng đơn nam trẻ nhất Việt Nam. Trong suốt sự nghiệp cầu lông kéo dài hơn 20 năm, anh đã thâu tóm hàng loạt Huy chương vàng các giải trẻ toàn quốc và đạt thứ hạng cao tại các giải vô địch quốc gia.

Chính nền tảng thể lực bền bỉ và kỹ thuật cổ tay điêu luyện từ cầu lông đã tạo tiền đề hoàn hảo để anh tỏa sáng ở một bộ môn mới - pickleball.

Chuyển mình mạnh mẽ với pickleball

Trần Đức Phong là ai? - Ảnh 2.

Trần Đức Phong hay còn gọi là Phong coca, cực kỳ nổi tiếng

Trong cơn sốt Pickleball đang lan tỏa mạnh mẽ tại Việt Nam, cái tên Trần Đức Phong được nhiều được yêu thích không chỉ bởi những đường cầu đẹp mắt mà còn bằng tinh thần thể thao đầy nhiệt huyết.

Phong Coca bắt đầu chuyển sang pickleball từ năm 2023. Với nền tảng và tư duy của một vận động viên chuyên nghiệp, Phong coca nhanh chóng tạo tiếng vang trong làng pickleball Việt. "Phong Coca" với hàm ý về lối chơi sảng khoái, đầy năng lượng. Trần Đức Phong (thường được gọi là "Phong Coca") là một VĐV cầu lông và pickleball khá nổi trong cộng đồng thể thao phong trào phía Bắc. Anh được biết đến nhiều trên mạng xã hội nhờ tham gia các giải pickleball, giao lưu với KOL/nghệ sĩ và hoạt động trong giới thể thao phong trào.

Trần Đức Phong là ai? - Ảnh 3.

Phong coca thường có hoạt động giao lưu với nghệ sĩ

Trên sân thi đấu, Phong Coca nổi tiếng với phong cách tấn công mạnh mẽ. Đức Phong từng cho biết bản thân "nghiện nặng" pickleball và có thể chơi môn thể thao này từ sáng tới tối nếu có thời gian.

Anh cũng nhận định pickleball có tính kết nối cộng đồng rất cao, phù hợp với nhiều lứa tuổi và trình độ khác nhau.

Tin liên quan

Công ty quản lý Miu Lê nói gì về tin đồn gây xôn xao?

Công ty quản lý Miu Lê nói gì về tin đồn gây xôn xao?

(NLĐO) - Trước thông tin ca sĩ Miu Lê làm việc với cơ quan điều tra liên quan đến ma túy ở Hải Phòng, phía công ty quản lý của Miu Lê lên tiếng.

Đã rõ tin đồn về ca sĩ Miu Lê

(NLĐO) - Thông tin Công an TP Hải Phòng làm việc với ca sĩ Miu Lê liên quan nhóm sử dụng ma túy tại Cát Bà đang gây xôn xao dư luận.

Cay đắng cho Dương Cẩm Lynh

(NLĐO) - Diễn viên Dương Cẩm Lynh thừa nhận, sau biến cố cô không còn là lựa chọn ưu tiên của đoàn phim.

ma túy Trần Đức Phong Phong coca Tuyển thủ pickleball
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo